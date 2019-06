Fra øy til øy på Hvaler: – Vakre Hvaler gir meg gåsehud

Og opplevelsene starter allerede på kaia på Skjærhalden hvor det er et stort utvalg av restauranter å velge i og små utsalgsboder med alt fra klær til kunst. På Kornmagasinet er det både et besøkssenter for Ytre Hvaler Nasjonalpark, et bibliotek og en turistinformasjon.

Les mer om nasjonalparken her.

– På besøkssenteret kan man oppleve noe av det som skjuler seg i havet i nasjonalparken blant annet. Og på turistkontoret kan du låne sykler som du kan ta med ut på øyene helt gratis.

Når fergeskipper Peter Parmer og kollegaene hans hilser deg velkommen på ferga, da starter eventyret. Og første stopp på reisen er Lauer.

Kunne du tenke deg å dra på øyhopping? Se her for mer informasjon om Hvalerfergene.

Kystledhytte på Lauer

Fergeturen over til Lauer er en kort, pittoresk tur over havet, og på veien passerer ferga landemerket Homlungen Fyr. På overfarten rekker du fint å få saltvannsbrisen i håret og forventningene bygger seg fort opp. Om du velger å gå i land på Lauer eller ei, det er uansett verdt turen over havet.

– Lauer er den minste av øyene hvor Hvalerferga går. Det er faktisk flere små øyer her, hvor Nordre Lauer er der hvor bebyggelsen er størst. Tidligere var det et makrellmottak her ute, nå er det ingen fastboende her, kun hytter.

KYSTLEDHYTTE: På den minste øya Lauer er det færre besøkende enn på de andre øyene, men her kan du leie deg en kystledhytte i vannkanten.

Det er en sjarmerende molohavn ferga stopper i, men har du tenkt til å tilbringe noen timer her så husk å ta med både mat og drikke, for på Lauer er det ingen serveringssteder. Og husk å avtale med fergeskipperen om hvilken ferge du ønsker å bli med videre.

– Men det er en liten kystledhytte her ute som ikke så mange vet om. Den har fire sengeplasser og ligger rett ved vannet. Det blir ikke stort mer eksotisk enn det, smiler Maya varmt.

Åpent landskap og kulturminner på Herføl

– For øyhopperne som søker naturopplevelser og kulturminner er Herføl definitivt verdt et besøk. Dette er den sydligste øya på Hvaler og en spennende øy å utforske nærmere, forteller Maya Nilsen.

KATEDRALEN: På Herføl er naturen mer åpen og røffere enn på de andre øyene. Det er mange jettegryter her, og den mest kjente er Katedralen med vannspeilet foran. Her har flere også giftet seg.

Det er anbefalt å starte på Herføl om man vil rekke over flere øyer på en dag. Det passer best i forhold til fergas ruter, og det er en frisk og opplevelsesrik start på dagen.

– "Herfølsåta", eller "Røsset" som mange lokale kaller det, ligger i10 minutters gangavstand fra Herføl Marina, der ferga slipper deg i land. Det er et av landets største steinrøyser som troner på toppen av Herføls høyeste punkt.

Sør på øya ligger enda en røys, "Langrøyset", som er rundt 100 meter langt. Og har du først kommet hit er turen kort til et annet kjent landemerke på øya, som også er godt synlig fra havet, nemlig Linnekleppen.

– Linnekleppen er en varde på nærmere 9 meter, og utsikten fra toppen der varden ligger er ubetalelig. Fortsetter du sørover fra varden over rullestenene dukker det opp et svabergsområde med nydelige formasjoner. Her finner du også jettegryter, blant annet den kjente "Katedralen" som har en form som et gotisk kirkevindu.

Før du drar videre fra Herføl, anbefales det et besøk på Herfølrenna kro på kaia, og husk å sikre deg en knallgod kanelbolle fra kaféen På Posten.

Les mer om øyene på Hvaler her.