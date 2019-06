Fra revyscenen til bøljan den blå

Innaskjærs

Sammen skal vi smyge oss gjennom smale sund, oppsøke lune bukter og oppleve Hvalers skjærgård på nært hold. Turen går primært for motor, men er forholdene gode så setter vi et seil eller to.

S/Y AKERØ er romslig både på og under dekk, og ypperlig egnet for å gi passasjerene en god opplevelse.

Som skipper guider og serverer jeg historier fra Tordenskiolds tid og frem til i dag.



Rute: Rundtur i Østre Hvaler/Ytre Hvaler nasjonalpark

Varighet: 2 timer.

Pris: 3500,- per time (eks 12% MVA) og inkluderer kaffe og bakverk.

Anbefalt antall: Maks 12 passasjerer.

Startsted: Vår faste plass i Skjærhalden.

Holmetur

Generasjoner har opplevd Hvaler-skjærgården på denne måten: En båt fylt av hyggelig mennesker, med mye god mat og drikke. Vi tøffer sakte eller setter seil mot en lun bukt å en vakker holme ett eller annet sted i Østre Hvaler/Ytre Hvaler Nasjonalpark. Vær og vindretning bestemmer akkurat hvor vi drar, men her finnes alltid muligheter for en plass i le. Vel fremme på holmen serveres forhåndsbestilt mat og drikke levert av en av våre samarbeidspartnere på Skjærhalden.

Som skipper guider jeg underveis, og dere skal heller ikke se bort ifra at jeg synger en sjømanns-vals eller tre også! På holmen blir det også mulig å slikke sol på svaberget, rusle en tur eller kanskje ta et bad – akkurat som man gjør på holmetur.

Rute: Rundtur i Østre Hvaler/Ytre Hvaler nasjonalpark

Varighet: 4 timer.

Pris: 3500,- per time (eks 12% MVA). Mat og drikke kommer i tillegg.

Anbefalt antall: Maks 12 passasjerer.

Startsted: Vår faste plass i Skjærhalden.

Seiltur

Som turens navn avslører er det vinden som fører oss fremover, og vi skal gå minst mulig for motor.

Turen starter ved Skjærhalden, og naturlig nok blir det noe mer utaskjærs når vi skal seile. Været er avgjørende, men vi skal selvfølgelig sørge for mest mulig behagelig og sikker seilas.

Dette er en perfekt tur for grupper og Team-Building, hvor man må jobbe sammen.

Det kreves ingen kunnskap på forhånd og det gis kyndig instruksjon underveis – uten at dette er noe fullverdig seilkurs.

S/Y AKERØ er en langkjølt og relativt tung seilbåt, velseilende og trygg.



Rute: Utaskjærs i skjærgården

Varighet: 2 timer.

Pris: 3500,- per time (eks 12% MVA) og inkluderer kaffe og bakverk.

Anbefalt antall: Maks 6 passasjerer.

Startsted: Vår faste plass i Skjærhalden.