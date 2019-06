For deg som vil havne på rett sted!

Moss Havn

Moss er en by som bokstavelig talt blomstrer – særlig i sommerhalvåret. Turister og andre besøkende fra fjern og nær skaper et yrende liv fra morgen til kveld. Med beliggenhet midt i Oslofjorden og nærhet til E6, er Moss havn et naturlig stoppested for mange – både de som kommer med båt og bil.

– Det er litt av et liv her om sommeren! Små og store fritidsbåter passerer gjennom kanalen dagen lang, og bobilene ankommer havnen på rekke og rad, forteller havnesjef Øystein Høsteland Sundby.

Det stadig økende antallet turister som ønsker å besøke Moss, har gjort at havnen har de siste årene har lagt til rette for å ta imot enda flere – både de som ankommer sjøveien og motorveien. I dag har de gode gjestehavner som ivaretar alle på best mulige måte.

– Med velutbygde gjestehavner for både fritidsbåter og bobiler, har vi et godt tilbud til alle som ønsker å bo i Moss en natt eller to, sier havnesjefen.

De siste årene er det særlig bobilhavnen som opplevd sterk pågang, og den har blitt veldig populær på kort tid. Derfor har de nå utvidet denne, slik at den til sammen har 17 plasser.

– Tilbudet er veldig populært. Vi har stor pågang stort sett hele året, men selvsagt er det aller mest nå i sommermånedene. Da er det fullt stort sett alle dager og netter, sier Sundby fornøyd.

Moss er en vakker kystby med en flott gjestehavn for fritidsbåter.

Han forteller at bobilene kommer både nordfra, sørfra og fra utlandet. De har mange stamgjester som kommer igjen år etter år. Bobilhavnen har til og med blitt omtalt i internasjonale bobilmagasiner, og det er ikke uten grunn.

– Moss er Østfolds kanskje flotteste sommerby, med sentral beliggenhet i fantastiske omgivelser og nærhet til både naturopplevelser, kulturtilbud og servicetjenester. I Moss havn befinner du deg kort og godt midt i smørøyet, mener Sundby.

Gjestfrihet i flotte omgivelser

Bobilhavnen ligger ved Alphabrygga på Jeløysiden av kanalen, rett over kanalbroen til høyre fra bysiden – med fin utsikt til Mossesundet. Her er det etablert 17 oppstillingsplasser med mulighet for oppkopling til både strøm, vann. Her får du også tilgang til et serviceanlegg med toalett, dusj, vaskemaskin og tørketrommel.

– Bobilplassene ligger kjempefint til ved vannet og sentralt i forhold til Bastø-ferja. Som gjest har du alt av fasiliteter i umiddelbar nærhet. Vi får mange tilbakemeldinger fra gjestene om beliggenheten er god, sier Sundby.

Med plassering like ved Tollboden, har du du som gjest ved bobilhavnen også umiddelbar nærhet til flere steder hvor det det er mulig å få seg god mat og drikke. Her har du også både matvarebutikk, sjømatbutikk og kjøttvareforretning like i nærheten.

– For deg som vil lage mat selv, har du gode råvarer lett tilgjengelig. Ellers har du både Peppes Pizza og Fiskebasaren på kaia. Det er også gangavstand til Moss sentrum, der du har mange kafeer og restauranter i sentrum, forteller Sundby.

Båthavnen ligger sentralt midt i kanalen i Moss, som skiller sentrum fra Jeløya. Gjestehavnen har båtplasser på begge sider gjennom hele kanalen, i tillegg til egen flytebrygge på Tollbodbrygga, som ligger nordøst for kanalbroen. Selv om broen har en fri seilingshøyde på 4.5 meter, er det også plass til de større båtene.

Bobilplassene i Moss havn ligger sentralt plassert med flott utsikt og tilgang til moderne servicefasiliteter.

– Vi har plasser på begge sider av kanalbroen, slik at også de større fritidsbåtene også kan legge til kai. Alle båtplassene ligger godt i ly for vær og vind, understreker havnesjefen.

I likhet med bobilhavnen har du i båthavnen har mulighet for oppkobling til både vann, strøm og adgang til serviceanlegg. Anlegget ble oppgradert i fjor, og holder høy standard.

– Vi får høre fra mange gjester at servicefasilitetene holder god standard, og at det er rent og pent på området. Vi har fokus på regelmessig renhold og annet vedlikehold for at oppholdet skal bli best mulig for alle våre gjester, sier Sundby.

Som perler på en snor

Moss er en by i stadig vekst, med et omfattende tilbud som rommer det meste. Som gjest i Moss havn har du også med gangavstand til alt fra restauranter og uteliv til servicetjenester og kulturtilbud. Moss har noe for de fleste!

– Det er ikke ute grunn at Moss var i finalen om å bli kåret til Norges mest attraktive by. Sommeren i Moss er både livlig og behagelig, og er virkelig verdt et besøk. Her kan du enten ta livet med ro på kafe eller delta på kulturarrangement og andre aktiviteter, sier havnesjefen.

Er du mest glad i sjø og badeliv, har Moss en rik kystlinje i fantastiske omgivelser. Her får du raskt følelsen av ferie når du kommer seilende innover fjorden. Mølleparken, Nesbyen og Jeløya er bare noen av de flotte stedene du kan besøke hvis du ønsker gode badestrender og naturopplevelser.

– Hele byen er omkranset av vann, både sjø og ferskvann. Her ligger opplevelsene som perler på en snor, og er noe alle burde unne seg, enten du kommer fra Østfold eller andre steder, sier Sundby.

Uansett hva du ønsker å gjøre i Moss, har du definitivt havnet på rett sted – enten du ankommer sjøveien eller motorveien!