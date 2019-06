Folkelig pub som er helt konge!

Queens Pub er et tradisjonsrikt utested like ved gågata i Moss. Med en historie som går helt tilbake til 1983, er de den eldste puben i byen. I snart fire tiår har det lille stedet med det store hjertet vært en populær møteplass for folk i alle aldre og samfunnslag.

– Vi har alltid vært et sted for alle slags typer mennesker. Her treffer du alt fra kunstnere og vanlige arbeidsfolk til advokater og politikere. Du er alltid velkommen uansett legning, religion eller politisk ståsted, sier eier og daglig leder Lars Bye.

Han startet der som bartender i 2007, da faren Leif Bye drev stedet. Etter hvert ble han mer og mer involvert i driften. Da faren døde plutselig i 2013, var det bare én ting å gjøre – drive det tradisjonsrike stedet videre i samme ånd.

– Det lå liksom i kortene at jeg en dag skulle ta over Queens Pub etter faren min, men det kom likevel litt brått på. Men jeg tok utfordringen på strak arm, brettet opp ermene og satset videre, sier Bye.

Han er utdannet bonde, og har jobbet som lastebilsjåfør. Selv om han ikke startet yrkeslivet i serveringsbransjen, har drømmen om sitt eget sted alltid vært der.

– Som guttunge drømte jeg om å drive mitt eget sted. Det kunne like gjerne være en campingplass som en cafe eller pub. Nå er drømmen oppfylt og jeg stortrives som pubeier, sier Bye.

På Queens Pub får alltid kongelig mottakelse du denne gjengen. Tor Martin Hagen (f.v.), Jens-Erik Bjørnstad, Lars Bye og Sissel Kristiansen.

Liten scene, stor musikk

I løpet av de siste årene Queens Pub også blitt en populær konsertarena. Året rundt presenterer de livemusikk med både lokale og internasjonale artister. Med et bredt spekter av artister og sjangere, er målet å gi gode musikkopplevelser for alle.

– Vi har besøk av alt fra amerikanske artister til svenske og lokale band. Sjangrene er alt fra bluegrass og blues til rock, pop og visesang. Noen har ikke vært her før, andre har vært her flere ganger, sier Bye.

Han forteller at når det lokale bandet Kråkeby spiller kjente sommerlåter blir det ofte allsang og stor stemning.

– Vi ønsker at ting skal være folkelig og fenge de fleste. Selv om vi har mye variert musikk på programmet, er den røde tråden trivsel og god stemning, sier Bye.

Hver lørdag i sommerhalvåret arrangerer puben konserter fra klokka 15 til 18. Den store, flotte terrassen med uteservering er et perfekt sted for gode musikkopplevelser på varme dager. Så lenge været tillater det, holdes konsertene alltid ute.

– Jeg er på godfot med han der oppe, så det er stort sett alltid oppholdsvær på lørdager mellom tre og seks! Hvis det mot formodning ikke skulle være det, flytter vi konserten inn i puben. Vi har ikke dansegulv, men det hender folk danser likevel, ler Bye.

De siste årene har lørdagskonsertene på Queens Pub blitt stadig mer populære. Derfor setter de opp konsertprogrammet i sommerhalvåret på forhånd. Det har allerede blitt en tradisjon som han akter å fortsette med.

– Konseptet har blitt godt mottatt både blant musikere og publikum. Etter hvert begynte folk å spørre allerede rundt påsketider om vi ikke snart skulle ha utendørskonserter. Da bestemte jeg meg for å sette opp et fullt program for å gjøre en fast greie ut av det, sier Bye.

Mye mer enn konserter

Queens Pub er mye mer enn konserter. I løpet av året skjer det noe stadig vekk. Som den første puben i Moss, startet de i vår med musikkbingo. Det skal de også fortsette med på fredager til høsten. Onsdager er fast quiz-kveld både høst, vinter og vår.

De siste årene har også dart blitt en viktig del av aktivitetene i ukedagene, og i dag er det åtte lag som har Queens Pub som hjemmebane. Av andre aktiviteter kan vi nevne kulturell pubrunde og musikkens dag.

– Vi er en ekte pub, og det skal vi fortsette å være. Jeg prøver å utvikle litt uten å gå for mye på tvers av det som er allerede er etablert. Konseptet er stort sett forankret i alt som har med musikk, sosialt samvær og ikke minst god drikke, sier Bye.

Som en ekte pub har de selvsagt et bredt utvalg av ølsorter – både på tapp og flaske. I tillegg mye å velge i når det gjelder lyst og mørkt øl, har de også brennevin.

– Vi er nok ikke stedet for fineste drinkene, men vi har et bredt utvalg innen rom, tequila, akevitt, konjakk og whisky. Jeg synes det er moro å kunne tilby noe du kanskje ikke får andre steder, sier Bye.

Når du besøker Queens Pub møter alltid serviceinnstilte og hyggelige bartendere. Staben består av godt voksne mennesker med lagt fartstid i bransjen, noen så lenge som 30 år. Kjernepublikummet er alle typer folk i alderen 25-40 år, som ønsker å ha et stamsted som «alltid er åpent».

– Vi har åpent fra klokka 12 til 03 syv dager i uken hele året. Det eneste unntaket er noen timer i middagstiden på julaften og nyttårsaften. Utover det er du alltid velkommen, sier Bye.

Full oversikt over alt som skjer på Queens Pub finner du på facebook!