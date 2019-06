Fiber1 satser stort i Modum

I forrige uke startet selskapet opp med gravearbeider i Geithus og på Åmot. Og Fiber1 lover en effektiv graving og at det så raskt som mulig vil bli seende like pent ut etterpå som når de startet å grave.

Investerer 30 millioner

Fiber1 AS har vært Altibox-partner siden 2005. Selskapet leverer i dag fiber med tilhørende Altibox-tjenester til 20.000 kunder i både bedrifts- og privatmarkedet, og nå har de store ambisjoner om vekst både i eksisterende og nye områder som Ringerike, Hole og ikke minst Modum. På landsbasis har Altibox over 500.000 abonnenter og 1,2 millioner bruker av bredbåndstjenestene.

– Fiber1 har kommet til Modum for å bli. Det viser blant annet den storsatsingen vi nå gjennomfører. I løpet av ett til to år har vi til hensikt å satse 30 millioner kroner på å utvikle vårt tilbud i Modum, både sentralt og i mer perifere strøk, selvsagt litt avhengig av responsen underveis. Utbygging av fibernettet er også med på å utvikle hele lokalsamfunnet både i forhold til fremtidig boligbygging og næringslivet som sådan, sier salgs- og markedssjef i Fiber1; Viktor Moholdt.

FULL FART: Salgsleder i Fiber1, Knut Andre Aanstad skjønner godt at stadig flere av innbyggerne i Modum velger Fiber1 og Altibox-løsningen. – Vi bygger jo morgendagens motorvei for kommunikasjon. Ingen andre kan måle seg når det kommer til fart og kapasitet, sier Aanstad.

Lynraskt og billig

Salgsleder i Fiber1, Knut Andre Aanstad, kan bekrefte at interesse for å knytte til seg Fiber1 og Altibox har vært stor i Modum så langt. Og det skjønner Aanstad veldig godt.

– Som Altibox-kunde har du jo din egen dedikerte fiberkabel rett inn til boligen din. Dette betyr at du får et veldig stabilt nett og slipper å dele kapasiteten med andre. Vi bygger jo nå morgendagens motorvei for kommunikasjon. Ingen andre kan måle seg når det kommer til fart og kapasitet. Og når kabelen er på plass så har du egentlig alt du trenger av infrastruktur med tanke på fremtidige oppgraderinger og moderniseringer, påpeker salgslederen som opplyser at det i forbindelse med utbyggingen i Modum er lagt inn et bra oppstartstilbud til nye kunder.

Fornøyde kunder

– Når Altibox-kundene har blitt kåret til de meste fornøyde ni år på rad så er vel sannsynligheten stor for at de både får et godt produkt og ikke minst en god service. Ringer du eksempelvis for å bestille en ny boks så har du den i posten neste dag, sier Knut Andre Aanstad som legger til at de selvsagt har døgnåpent på servicekontorene.

– Flaskehalsen i forhold til både fiber- og vanlige kabelløsninger er jo det trådløse nettverket du har innendørs. Her har vi og Altibox nå inngått et samarbeid med Google der kundene kan benytte seg av det nye mesh-nettverket med flere bokser som er plassert rundtomkring i boligen. Dette gir god dekning over hele huset, sier Fiber1-salgslederen.