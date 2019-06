Fersk sjømat fra den lille, store fiskebutikken

Fiskebutikken i Son

Norske sjømattradisjoner strekker seg mange tusen år tilbake. Historien til Fiskebutikken i Son er ikke like lang, men imponerende nok. På brygga har det vært en fiskebutikk i mange generasjoner, men tidligere eier snørte sammen fiskeutstyret og gikk av med pensjon i 2012.

Lokalene, som eies av Fjordfisk AS, ble bygd om og bryggen bygd ut. Da Ketil Lundem-Meisler ble spurt om å overta i 2014, var han ikke sen om å takke ja.

– Fjordfisk hadde fiskemottak og ønsket en fiskebutikk. Da kom jeg inn, så nå driver vi både fiskemottaket og butikken, smiler Ketil.

Som utflyttet nordlending, med opprinnelse fra Røst i ytterste Lofoten, er han godt fornøyd med å kunne dele sin kunnskap og lidenskap for sjømat med Østfolds befolkning. Norges minste kommune er mest kjent for tørrfisken, men Ketil forsikrer om han kan servere langt mer enn bare den usaltet fisken som er tørket av sol og vind på hjell.

– Her i Fiskebutikken har vi alt du kan ønske deg av sjømat, avhengig av sesong, forsikrer han.

Krabbeprodukter, blåskjell, skrei, reker og sjøkreps er bare noe av den kortreiste, ferske maten som er tilgjengelig i den lille butikken på brygga.

Også er det skalldyrkassen da.

Oppskriften på suksess ble til ved en tilfeldighet. En dag for fire år siden satt de ansatte i butikken og funderte. Én av de ansatte satt sammen en trekasse, slik den de mottar reker i, og la litt forskjellig oppi. Det ble en herlig blanding av havets delikatesser; kreps, blåskjell, krabbeskjell og reker.

Dermed var Skalldyrkassa et faktum.

Det er ingen tvil om at den er blitt populær. Ketil forteller at de har kunder fra nært og fjernt. Fra hele Østfold, Drammen, Hurum, Jessheim og Tjøme kommer sultne sjømatelskere for å sikre seg en eller flere av de etterspurte kassene.

Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor! Flott dandert, ferske varer og rask levering er årsaken til den store etterspørselen. Skalldyrskassen lages på bestilling og egner seg for alt fra to personer og oppover.

– Det største antallet vi har laget for var til 120 personer. Folk kjøper til alle anledninger. Det er bryllup, konfirmasjoner, bursdager, sammenkomster med familie og venner eller en kveld med din kjære. Til nyttårsaften solgte vi 70 kasser, forteller Ketil.

Årets hit - både sommer og vinter - er Skalldyrkassen. Ketil Lundem-Meisler anbefaler å være tidlig ute med bestillingen slik at du sikrer deg en kasse med havets delikatesser.

Kaster snøret litt lenger for kundene

Sjarmen med skalldyr er at man aldri vet størrelsen på for eksempel sjøkrepsen. Men Ketil garanterer at det beregnes gode porsjoner. Han har enda til gode å høre om noen som ikke gikk mette fra bordet etter endt etegilde.

Også i kassen finner du kraft til å dampe blåskjellene og Fiskebutikkens egenproduserte majones og aioli samt skalldyrsalat.

Alt du trenger for å sette prikken over i’en på måltidet er sitron, godt brød eller loff og noe godt i glasset.

– Min personlige favoritt ved siden av er avokado og rødløk. Dill er også et godt tilbehør, anbefaler den drevne sjømateksperten.

Skulle det mot formodning bli noe igjen, kan det fint pakkes godt inn og legges nederst i kjøleskapet til dagen derpå. Normal holdbarhet er fire-fem dager om det ligger kaldt.

En fiskekake til frokost hver dag gir sunne og sterke barn.

I Fiskebutikken møter du tre serviceinnstilte og trivelige ansatte, som gjerne strekker seg litt lenger enn forventet for å hjelpe sine kunder. De er tidlig på plass for å legge opp fisk, klargjøre Skalldyrkasser, partere fisk og ta imot ferske varer fra trålerne som legger til kai. Fra butikken åpner og til stengetid går det i ett. Ferskvaredisken bugner over av sjømat fra hele landet, det veies og pakkes og smiles. Om du er usikker på hva slags fisk du skal og hvilket tilbehør du bør servere med middagen, kommer de gjerne med anbefalinger.

– Det er lange og hektiske dager. Når alle andre har fri så er vi på jobb. Det er jo spesielt i sommermånedene og rett før jul. Vi har også en sommerhjelp som tar seg av pakking av Skalldyrkassene, sier Ketil.

For det er ikke bare å putte sjømaten i kassen. Krabbeskjell skal deles opp og krabbeklør skal kunses. Det skal se appetittelig ut og tilbehøret skal legges ved. Så skal kassene merkes slik at kunden får rett kasse og rett antall.

Med stor pågang og etterspørsel anbefales det å bestille Skalldyrkassen minst én dag i forveien. For større bestillinger, gjerne et par dager.

Det bugner av skalldyr i disken. I Fiskebutikken i Son finnes noe for enhver smak.

Ferskere fisk får du ikke

Butikken er liten, men samtidig stor. Utvalget er enormt, stemningen avslappet og servicen av ypperste kvalitet.

En stor og gledelig del av hverdagen er alle de positive tilbakemeldingen de får. Både på vareutvalg, smak og service.

Ketil kan ikke få rost sine medarbeidere godt nok.

– Her jobber verdens triveligste folk. De står på hele dagen. Selv etter stengetid er de igjen og tar imot reketrålerne som kommer inn om kvelden. Vi er heller ikke så nøye på dette med åpningstider. Banker det på døren klokken syv og vi er her, så hjelper vi deg gjerne, sier han.

Fiskebutikken er ganske så unik. De er også heldige som har egne trålere som leverer både reker og sjøkreps til dem. Så supplerer de med andre ferske varer fra hele landet. Krabbeprodukter fra Fosen, blåskjell fra Rissa og skrei fra Røst.

Reker er en populær rett om sommeren. Den egner seg for alle anledninger, både hjemme, ute og i piknikkurven.

Før du kjøper eller inntar rekene bør du huske følgende: Den skal være sprø i skallet og gylden. Når du renser rekene skal skallet løsne lett (da vet du den er kokt riktig). Så skal den naturligvis smake friskt og godt.

– I sommer er det manko på reker. Kvotene er halvert for trålerne så prisene er deretter. Skal du ha reker for en spesiell anledning eller bare kose deg med en kveld, anbefaler jeg at du er tidlig ute med bestillingen, råder Ketil.

Mens solen skinner, måkene flyr lett og elegant over bryggen og en ny tråler ankommer, forsvinner Ketil for å ta imot en ny last fersk fisk. Som ender sine dager på en fiskehandlers disk…

En hummer om dagen er godt for magen... Ketil Lundem-Meisler viser frem dagens fangst.

Slik sjekker du om fisken er fersk Lukt, konsistens og utseende på øyne, skinn og gjeller sier mer enn datostemplingen. 🐟 Skinnet

Skinnet skal være perlemor, skinnende og fritt for flekker. Når fargen går over mot gulaktig og skinnet er blast er fisken på god vei i nedbrytningen. 🐟 Konsistens

Hvis en fisk er stiv slik at den står som en vannrett pinne når du holder den i sporen, er det kort tid siden den ble fanget eller slaktet. Når fisk dør, går de noen få timer etter dødstidspunktet inn i dødsstivhet. Den varer alt fra noen timer til dager avhengig av hvor kaldt det er og hvor høy energiomsetning fisken hadde da den døde. Det man finner i fiskedisken er som regel ute av dødsstivheten, og det er avtrykk etter fingrene som er det sikreste tegnet på hvor nedbrutt musklene begynner å bli. Fingermerker som forsvinner raskt er ferskere enn fingermerker som sitter i noen sekunder. 🐟 Øyne

På fersk fisk skal øynene være rene, mørke eller metallskinnende. Går de over mot det grå, matte og innsunkne, er fisken på god vei i nedbrytning. 🐟 Gjeller

Skal du velge ett tegn å se etter for å finne ferskheten til fisk, velg gjellene. Gjellene er fiskens lunger og her er det friskt blod som møter luft. Hvis gjellene er røde, er det kort tid siden fisken ble slaktet. Går de over mot lysebrun eller grå og grønntoner, er den ikke fersk lengre.

Gjellene skal også lukte friskt slik som skinnet. Det samme gjelder buken. Kilde: Nofirma