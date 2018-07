Familiebilen for de bilinteresserte

Fremtidens biler er elektriske, enten vi vil det eller ei. Men, for å være mer miljøbevisst og kjøre elektrisk, må man ikke nødvendigvis ha en el-bil i garasjen. I dag lager mange bilprodusenter nemlig flere varianter av sine bilmodeller som ladehybrider.

Vi lot rallytalentet Sindre Furuseth teste ladehybriden Mitsubishi Outlander PHEV.

KAN LADES KJAPT: Bilen lades enkelt fra stikken hjemme, men har også et alternativ for hurtiglading dersom det er behov for det.

- At man kan lade bilen over natta hjemme og kjøre over 50 kilometer på el-motoren alene gjør at bilen er perfekt for hverdagslig småkjøring, spesielt for småbarnsfamilien, sier Sindre.

Det tar omtrent fem timer å fullade batteriet til el-motoren fra vanlig stikkontakt. Og man kan kjøre på el-motoren alene fra første kilometer med Outlander PHEV.

- Det å kunne kjøre utslippsfritt og økonomisk med kort kjøring i hverdagen, men fortsatt ha muligheten til å komme seg enkelt til hytta med bensinmotoren er helt strålende, sier en fornøyd Sindre.