Få en personlig stil i din nye bolig

VVS med det lille ekstra

For dem som velger å flytte til Henckeltunet Vest, er det ikke lang reisevei om det er ønskelig med andre VVS-løsninger enn standardsortimentet. Et steinkast fra Kongsberghallen ligger Bademiljø - godt kjent for de aller fleste i Kongsberg.

- Vi ønsker å gjøre det lettest mulig for folk. Om kundene ønsker flere valgmuligheter enn det de finner i katalogen, så kommer de hit, sier prosjekterer ved Bademiljø i Kongsberg, Christian Bratlie.

Bademiljø i Kongsberg er samarbeidspartner på Henckeltunet Vest. Ønsker du å skreddersy boligen din, så er det flust av interiørmuligheter til bad og kjøkken.

I den velfylte butikken finner du alt du trenger til VVS - fra klassisk stil til det mer trendy, som sort armatur.

- Det er ikke mye som skal til for å gjøre et rom mer personlig. Det fins mange ulike VVS-produkter til kjøkken og bad, dushjørner og toalett. Vi har for eksempel 180 forskjellige toalettknapper i sortimentet. Det er nok å velge mellom, sier Bratlie og ler. Han har jobbet tett med Block Watne i to år.

Christian Bratlie, prosjekterer ved Bademiljø, forteller at mulighetene er mange ved valg av VVS-produkter til kjøkken og bad for Henckeltunet Vest.

- Vi har et veldig godt samarbeid. Sammen med Block Watne har vi funnet eksklusive, stilrene VVS-produkter til kjøkken og bad som gir det lille ekstra i boligene til Henckeltunet Vest. Alt er levert fra Grohe. Dusjhjørner og toalett er levert av Porsgrund, men folk kan velge fra hele sortimentet. I dag ser vi at stadig flere velger sorte detaljer til kjøkken og bad, forteller Bratlie.

Her kan du se katalogen med tilvalgsmuligheter for Henckeltunet Vest





Ta en privatvisning på Henckeltunet Vest

Tilbake på Gamlegrendåsen er det full aktivitet på platået, som skal bli Henckeltunet Vest.

Beate Wojtaszek i Block Watne og tømrer Morten Andersen er i tett dialog om utviklingen av OBOS-borettslaget, som nå reiser seg på Gamlegrendåsen.

Tømrerne svinger hammeren i det bolig nummer to reiser seg. Lastebiler kjører til og fra. Eriksen og Wojtaszek fra Block Watne gleder seg over at prosjektet tar form. De ser at boligene får en unik beliggenhet, uten innsyn, tett på marka og sentralt - som de fleste er opptatt av. De forteller om mange henvendelser og at Henckeltunet Vest vekker nysgjerrighet hos lokalbefolkningen.

- Nå som de første husene er oppe, så får folk et mye større innblikk i hvordan det kan bli å bo her. Folk kan komme inn på området og se hvor fantastisk det blir, sier Wojtaszek.

Er du nysgjerrig på Henckeltunet Vest, kan Block Watne enkelt ordne en privat visning.

- Mange liker å ta en prat med oss for å få mer informasjon og vi kan gi bedre detaljopplysninger. Det har alle mulighet til. Det er bare å ta kontakt med oss. Neste fellesvisning er 26. juni kl. 17-18 på området, Henckelmyra, forteller Eriksen.

