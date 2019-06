Etter ett år med fagskole er Arissara i jobb: - Dette var perfekt for meg

- Jeg var ganske skolelei og det fristet ikke noe særlig å starte på en treårig bachelorgrad i økonomi. Da var et årsstudium perfekt for meg, forteller 22 år gamle Arissara Charoensuk fra Rissa utenfor Trondheim.

Hun er nyutdannet regnskapskonsulent ved Treider i Trondheim hvor hun har tatt et ettårig studium. Arissara tenkte først å ta fagretningen advokatsekretær, men endret planene da hun så skolen tilbydde fag innen regnskap.

- Jeg har alltid syntes det har vært gøy med tall, ha oversikt over økonomi og drive med budsjettering. I tillegg har jeg fagbrev som kontormedarbeider og ønsket å spesialisere meg mer innen emnet, forklarer hun.

Treider tilbyr halvtårsstudium som regnskapsmedarbeider og ettårsstudium, der du blir faglært regnskapskonsulent. For 22-åringen fra Rissa var det et årsstudium som fristet mest.

- Jeg ønsket å få en mer helhetlig spesialisering innen regnskap og få mest mulig kunnskap om faget.

Arissara skryter mye av sine opplevelser som student ved Treider. Hun liker spesielt måten studiet og undervisningen er bygget opp.

- Det har vært helt fantastisk. Vi startet rett på fra dag én. Første uka var det grunnleggende kunnskap om regnskap. Etter det ble det bygget stein for stein, men i studentens tempo. I tillegg er lærerne veldig flinke til å tilrettelegge for studenter som kanskje ikke har så mye erfaring på emnet. Det var veldig bra, skryter 22-åringen.

- Dessuten er det veldig mye praktisk, noe som gjør at du lærer ting raskt, legger Arissara til.

Fagansvarlig for regnskap ved Treider i Trondheim, Jørand Nilstand, var blant annet Arissaras lærer ved studiet. Han har arbeidet som lærer ved skolen siden 2010 og forteller at hele tankegangen til skolen er å gi studentene kunnskap de vil få bruk for i arbeidslivet.

- Det er veldig praktisk rettet sammenlignet med mange høyskoler som har fokus på mer teori. Studentene skal lære å føre regnskap i regnskapssystem og lønn i lønnssystem hos oss slik at de kan utføre oppgaver godt i en jobb fra dag én.

Nilstand legger til at systemene de lærer studentene opp i er systemer bedrifter og regnskapsførere bruker.

- På denne måten er studentene klare når de kommer ut i arbeidslivet.

Passer for alle

Arissara er ikke bare fornøyd med skoletimene, men trekker frem det sosiale og samholdet i klassen når vi spør om hva som har vært det beste med å studere på Treider.

- Samholdet i klassen. Det er små klasser og miljøet er utrolig positivt. Lærerne er også kjempeflinke. De når frem til alle studentene – uten at det blir for mye eller for lite. Det synes jeg er veldig bra. På Treider bryr lærerne seg veldig om studentene, noe som smitter positivt over på læringsmiljøet, mener hun.

- Det er jo et stort sprik i alder i klassen. Som 22-åring var jeg yngst, mens den nest yngste var vel 26 år. Alle de andre var over 30 år, der den eldste var over 50 år. Men det gjør ingenting. Dette er en skole for alle.

Faglæreren er enig.

- Jeg tror aldersfordelingen er med på å gi veldig bra klasser. De samarbeider godt og hjelper hverandre. I tillegg er studentene veldig motivert og står på fordi de vet det øker sjansene for å få fast jobb.

Jørand tror et årsstudium i regnskap kan være perfekt for personer som ønsker å prøve noe nytt yrkesmessig.

- Noen tror kanskje regnskap er veldig kjedelig, men det er faktisk ikke det. Man har mye kontakt med mennesker og skal hjelpe folk med å få en bedre økonomi. Andre får personalansvar eller ansvar for lønn i en bedrift. Det et veldig variert og givende yrke, sier han.

10 av 11 har fått jobb

Filosofien om mye praksis ser ut til å være en god oppskrift for Treiders elever. I Arissaras kull er 10 av 11 studenter allerede i arbeid. Selv har hun fått jobb i HR og lønnsavdelingdelingen til Forsvaret.

- Det er veldig gøy. Jeg har mye om lønn, et område jeg kanskje i fremtiden vil spesialisere meg enda mer på.

22-åringen sier hun er overbevist om at den praktiske tilnærmingen i utdanningen har hjulpet henne med å forberede seg på hva som venter henne i arbeidslivet.

- Det har gått raskt fra jeg var ferdig å studere til jeg startet i jobb, men det er en bra måte vise at et årsstudium ikke er noe dårligere enn en bachelorgrad. For mange som har tatt bachelorgrad er det kanskje en brå overgang fra studielivet med mye teori til den praktiske biten i en faktisk jobbhverdag. Akkurat den overgangen føler jeg vi ble godt forberedt på, sier Arissara.

Jørand forteller at han har merket en endring i hvordan mange oppfatter årsstudium og nå ser at det for mange kan være et bedre alternativ enn et lengre studieløp.

- Fordommer har i aller høyeste grad vært til stedet når det kommer til korte studieløp. Heldigvis har vi merket en kraftig endring på det her i Trondheim de siste årene. Vi har tett kontakt med bedrifter og de ser jo når elevene er ute i praksis hvordan de jobber og løser arbeidsoppgaver. Det har betydd mye i tankegangen til mange, tror jeg. Vi har også et tett samarbeid med bemanningsbyråer i Trondheim og de kjenner til kvaliteten på studentene våre, mener Jørand.

Arissara har selv bare positive opplevlser rundt studiet. Hun angrer ikke på at hun studerte hos Treider.

- Det er ingen som sier noe på det. Det har jo vist seg å være et smart valg – årsstudium i et yrkesfag viser jo bare at jeg vet hva jeg vil og er effektiv for å komme meg ut i jobb.