Et ti minutters møte endret livet til kjøpmannen i Lierbyen for alltid

Det er en rolig tirsdag morgen i Lierbyen. På Rema 1000 Lierbyen står kjøpmann Amund Rebbestad (27) og stabler varer. Han blir stadig vekk stoppet av kunder som vil slå av en prat. Den omgjengelige Løten-mannen tar seg god tid til kundene.

- Noe av det beste med jobben er jo nettopp kundene. Det er viktig å ta seg en prat, smiler Amund.

27-åringen har hatt ansvar for butikken i Lierbyen i litt over ett år og stortrives i jobben.

- Det er selvfølgelig mye jobb, men veldig gøy og givende.

Selv om han nå elsker jobben som kjøpmann, var det tilfeldigheter som ledet Amund inn i Rema 1000-kjeden. Skolelei og usikker på fremtiden, meldte han seg til førstegangstjeneste. Der de aller fleste gutter på samme alder gjør det aller meste for å slippe et år i militæret, tok 18-åringen en annen retning.

- Jeg er skrudd sammen slik at jeg kan våkne opp på grunn av en idé og så bare gjennomføre den. Slik var det med forsvaret. Jeg arbeidet da som spinning- og styrkeinstruktør på treningssenter, så jeg følte meg i god form. Da jeg ikke hadde blitt kalt inn til førstegangstjeneste, tok jeg kontakt med forsvaret selv. Jeg spurte om å få dra på det hardeste av det harde de hadde å tilby. Det var bare i garden og én ledig post i Nord-Norge som var tilgjengelig. Da valgte jeg selvfølgelig sistnevnte, forteller Amund - før han bryter ut i latter.

Godt trent til tross, den første tiden i forsvaret ble tøff. Den ferske soldaten var mye syk og gikk på antibiotika nesten kontinuerlig. Ifølge seg selv, ble han oppfordret av flere til å gi seg og ta en lettere post lenger et annet sted, men det ville han ikke.

- Det at jeg var syk ga jo ikke det et godt inntrykk overfor de øverstkommanderende. Jeg hørte noen rykter om at de ville sende meg til vakt og sikringstjeneste. Det hørtes utrolig kjedelig ut. Det ble ikke bedre stemning av at den desidert beste i troppen ble sent til den posten, mens syke meg ble igjen, mimrer Amund med et smil.

Rådville av hva man skulle gjøre med en konstant syk soldat, ble Løten-gutten sendt på sanitetskurs.

- Slik ble de kvitt meg i fem uker og kunne finne ut hva de skulle gjøre videre med meg.

Sanitetskurset skulle vise seg å være et lykketreff. Amund gjorde det godt på kurset, faktisk best i klassen både på teoretisk og praktisk førstehjelp. Da han kom tilbake til nord, ble han plutselig utnevnt til nestlagfører.

- Jeg har alltid likt å ta ansvar og kan ofte ta litt plass i en gruppe, så det passet meg bra, forklarer Amund.

Den nå 19-år gamle gutten begynte å øyne muligheten for en mulig karriere i forsvaret. Da hans tidligere instruktør på sanitetskurset skulle sendes til Afghansistan, lurte han på om Amund kunne tenke seg å være med. «Ja» var svaret og før han visste ordet av det, befant den da 19 år gamle Løten-gutten på vei til Asia.

- Jeg hadde lekt med tanken om å reise ut som minerydder, men det var ikke veldig populært hjemme. Med en familie full av akademikere og leger blir du jo nesten gjort arveløs bare du prater om å hoppe i fallskjerm. Du kan jo bare tenke deg hva de sa da jeg sa jeg skulle til Afghanistan, ler Amund.

Stemning var ikke på topp da den ivrige soldaten la ut på reisen, men de visste alle at det var vanskelig å stoppe Amund. Har han bestemt seg, så har han bestemt seg.

- Slik har jeg vært siden jeg var liten. Favoritthistorien til mamma er da jeg var liten og konstant klatret på hustaket, selv om jeg selvfølgelig ikke fikk lov. Til slutt innså mamma at det var ingenting hun kunne gjøre for å stoppe meg. Da ga hun meg like så godt maling og en kost slik at jeg kunne male mønene da jeg var der oppe, ler Amund.

Det ble seks måneder med tjeneste i utlandet. Da han kom hjem var han usikker på hva han ville med livet. Amund fullførte aldri videregående før han reiste ut. Planen var egentlig å fortsette utenlandstjenesten, men Løten-gutten innså hvor tøft det var for familien hjemme å leve i usikkerheten.

- Det var noen «close calls» i Afghanistan og jeg tenkte dersom jeg får meg en «karamell» der nede, vil jeg neppe starte opp på skole igjen. Så jeg valgte å bli hjemme og ta opp fag for å fullføre videregående.

På papiret hørtes planen god ut, men som en mann med mange interesser valgte han «alle andre mulige fag enn de han måtte ha». Samtidig som han studerte, arbeidet han på en nøttefabrikk. Her bestod jobben av å manuelt putte nøtter i 125 grams poser og lime igjen. Det ble etterhvert mer jobb, og mindre studier. Før han visste ordet av det ble han utnevnt til lager og logistikksjef.

Samtidig som Amund jobbet på nøttelageret, valgte en noe utradisjonell bosituasjon.

- Fra september til desember det året, så bodde jeg i skogen under åpen himmel.

- I skogen?

- Ja... Jeg ville bare oppleve naturen litt nærmere, så jeg gikk fra sted til sted i Nordmarka og sør for Oslo for å finne en plass å sove. Så dro jeg inn til byen når jeg måtte, på treningsstudio og så videre. Det var bra det.

- Hva gjorde du dersom du skulle invitere noe hjem. Damer, for eksempel?

- Haha. Det gikk jo ikke akkurat det, ler han lurt.

Kjøpte småbruk i Hamar

Etter en stund i Oslo, fikk Amund plutselig mulighet for å kjøpe et småbruk på Hamar. Som gårdsgutt ble det et spontant «ja» da han fikk muligheten. Tanken var egentlig å drive med oppdrett av gris og selge kvalitetskjøtt til delikatessebutikker. Da det ikke gikk helt etter planen, måtte Amund skaffe seg en jobb.

- Det var fatter'n som anbefalte meg å stikke innom Rema 1000. Han har alltid vært fascinert av kjedens modell og jeg trengte en jobb da jeg bodde på Hamar. Jeg spurte om ti minutter med kjøpmannen der. Da jeg gikk ut fra møtet, var jeg blitt ansatt som nestsjef, ler 27-åringen.

Etter en stund på Hamar, gikk veien videre til en Rema 1000-butikk på Lørenskog utenfor Oslo. Amund fikk raskt flere muligheter og ansvar i kjeden.

- Jeg fikk tilbud om å gå på Remas 1000 talentskole for kommende kjøpmenn ganske tidlig. Kjeden ser talent og gir personer muligheten til å prøve seg frem. Det er ingen fasit på hvem som blir kjøpmann, noe som er veldig befriende, mener han.

27-åringen bruker seg selv som eksempel på en det norske samfunnet tradisjonelt sett ville pekt ut som en «skoletaper».

- I Norge i dag er det veldig press på å gjøre det bra akademisk. Man «må» ta en mastergrad for å henge med, men det er veldig mange der ute som ikke passer inn i den boksen. Utdanning er viktig og bra, men det passer ikke for alle. Selv om du faller utenfor skolen, trenger du ikke å falle utenfor samfunnet, mener Amund.

Han roser kjeden for hvordan de har tatt imot han og aldri spurt to ganger om vitnemål.

- Rema 1000 har tatt meg imot på en helt fantastisk måte. Kjeden er bygget opp slik at det er deg som bestemmer hvordan det går. Det er rom for alle her, uansett bakgrunn. Med eller uten utdanning, så starter vi likt. Alle kjøpmenn får fire vegger, kjøledisk og noen kassaapparat. Det er resultatet som betyr noe, sier den unge kjøpmannen.

- Noe av det beste med å være kjøpmann er at du får gi muligheten til mennesker som kanskje ikke får sjansen i andre yrker i Norge. Det er en bra følelse, sier han.

Amund legger til at han tror erfaringene fra utenlandsoppholdet i Afghanistan gjør han godt rustet til å ta imot personer som har en annen bakgrunn.

Én historie som stikker seg ut for Amund er gangen han møtte en flyktning som jobbet på en Rema 1000-butikken. Vedkommende la merke til Amunds veteranbånd på håndleddet og spurte om han hadde vært i Afghanistan. Det kunne Amund bekrefte. Gutten kunne da fortelle at han selv hadde vært barnesoldat i Afghanistan og slåss mot vestlige styrker. Han rømte til Europa og Norge da han fikk nyss om at Taliban ønsket å bruke han som selvmordsbomber.

- Det var selvfølgelig utrolig sterkt historie å høre og noe jeg ikke vil glemme med det første, sier Amund alvorlig.

- Men da er det godt å vite at han og andre har fått en ny sjanse i trygge Norge. Nå har jeg selv ansatt en fra Afghanistan og en annen en fra Irak. Matvarebransjen er en god måte for flyktninger å komme seg inn i det norske arbeidslivet og samfunnet på, mener Amund.

Veien videre

Den unge kjøpmannen sier han stortrives i kjeden, men at det har til tider vært mye arbeid. Amund tok over butikken i Lierbyen i oktober 2017, samtidig som han gikk på Rema 1000s talentskole.

- De bruker jo de første ukene på å fortelle deg at du ikke skal ta butikk det første året du går på skolen. De vil du skal fokusere på lære og utvikle deg som kjøpmann. Det var ikke få kursledere som ristet på hodet da de fikk nyss om at jeg hadde tatt over en butikk allerede i uke tre, ler 27-åringen.

Utfordringene var ikke små for den ferske kjøpmannen. Ifølge Amund var det mange erfarne kjøpmenn i systemet som hadde fått tilbud om å ta over samme butikk. Butikken i Lierbyen har nemlig nesten aldri aldri tidligere tjent penger - før nå.

- Alle takket nei. Det var vel derfor de spurte meg til slutt, ler Amund før han legger til:

- Denne butikken her har sjeldent gått overskudd, men det har vi klart å snu på litt under to år. Det er utrolig tilfredsstillende og viser bare at man kan få til det aller meste bare man jobber hardt og bestemmer seg, avslutter Amund.