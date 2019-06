Et lite paradis for båtentusiaster

Tønsberg Båtforening

Våren, og ikke minst sommeren, betyr travle dager for mannskapet i Tønsberg Båtforening. Dette er høysesong for alle som er glad i båtlivet, og da mønstrer de på med ekstra mannskap.

Båtforeningen ble etablert i 1952 og er godt forankret i Ollebukta. Her driver de Ollebukta Marina, som tilbyr kaiplass, kiosk, drivstoff, en åtte tonns kran og båtrekvisita.

– Det er ikke mange byer som har en så flott småbåtshavn midt i byen. Det er helt unikt. Her i byen er det blitt et begrep å rusle i Ollebukta, som for meg er Tønsbergs største kulturpark, sier Terje Stubbene.

Han er formann i Tønsberg Båtforening, en rolle han har hatt fra midten av 90-tallet. Interessen for båt har han derimot hatt hele livet, og ser selv frem til båtsesongen hvert eneste år.

– Det er jo en utrolig fin skjærgård her i Tønsberg, og ikke noe er bedre enn å oppleve den med båten. Jeg har en kjempeflott Viking 31 på 36 fot, forteller Terje entusiastisk.

At Ollebukta er et paradis er det ingen tvil om. Med 11 pirer, flytebrygger, kran og vakthus, er dette et flott bryggeanlegg. I 1994 kom det også gang- og sykkelstier, som i dag er i flittig bruk. Både fastboende og sommergjester er flinke til å benytte seg av disse. Det innebærer at man kan rusle ned på bryggene, spise reker mens man ser på båtlivet og bare slappe av.

Havnen har også en lang historie og er nå 67 år. Den har med andre ord noen år på akterenden.

Formann i Tønsberg Båtforening, Terje Stubbene, speider utover båtparadiset i Ollebukta.

Småbåtshavna er primært et tilbud til medlemmer. Et sted med kort vei til båten, hvor de kan treffe andre med samme interesse og bare slappe av om sommeren.

Terje forteller at båthavna har plass til 700 små- og mellomstore båter. Det er venteliste for å få plass, så har du et ønske om å legge til kai her med båten permanent, bør du legge inn søknad så raskt som mulig. Det er en kontoransatt som tar seg av alt det administrative rundt båtplasser og opplag.

Ventetiden er lengst for store plasser.

Per i dag er det to muligheter: Du får en fast plass eller du kan leie en midlertidig plass, også kalt sommerplass. Dette er en plass som tilhører en annen båteier, som i denne sesongen ikke skal bruke plassen. Det kan kun gjøres i to påfølgende år, og det er Båtforeningen som foreslår denne utleien.

Ønsker du å bli medlem, kan du sende en søknad her



Første året koster det 500 kroner i gebyr for registreringen. På den måten får man stabile båtplassleiere og unngår at enkelte plasseiere hopper mellom båthavnene i distriktet.

Småbåtshavna skal først og fremst dekke private behov i byen eller omliggende nabokommuner. Næringsdrivende som ønsker båtplass må søke om dette. Hver enkel søknad blir vurdert av styret.

Ragnar Mathisen, styremedlem i Tønsberg Båtforening, gleder seg til å kaste loss og tilbringe sommeren på sjøen.

Hos oss er båten trygt i havn

I høysesongen økes også antall vakter slik at både båter, båteiere og besøkende er trygge. – Det har jo hendt at noen har hatt det litt for festlig på brygga og har tatt seg en dukkert på vei hjemover. Enten badet er frivillig eller ikke, så er det godt at vi har noen som passer på, sier Terje.

Båtforeningen har også eget vinteropplag for båter på landområdet. Da vekkes hele Ollebukta til live, og praten går om løst og mest. Opplaget er ute, på det som om sommeren er parkeringsplass for båteiere og gjester. Båtforeningen er derfor strenge på når alle båter og eventuelt annet utstyr må være vekk fra plassen. 1.juni er fristen.

Da er det også duket for en stor dugnad hvor medlemmene stiller opp for å gjøre klart til årets båtsesong. Terje er imponert over hvor mange som stiller.

– Vi har en egen Tirsdagsgjeng som sørger for kaffe og vafler den dagen. Som navnet sier så treffes den blide gjengen hver tirsdag gjennom hele året for sosialt samvær, forklarer han.

Totte Knutzen gjør seg klar til kveldens vaktskift.

Kontoret ligger i de gamle verneverdige tyskerbrakkene, hvor båtforeningen også har innredet et møtelokale. Det ligger i første etasje under kontorlokalene, og kalles Ollebua. For medlemmene er dette et uformelt samlingssted hvor de kan samles for en kopp kaffe og slå av en båtprat. Samt en skrøne eller tre.

Utsetting og oppløfting av båter har foreningen satt bort til Ollebukta Marine. Der er det en åtte tonns kran som håndterer jobben. Båter i havnen har en maks størrelse på 35-36 fot så kranen kan lett håndtere de fleste båtene som skal fra havnen og opp.

I Ollebukta er alt duket for nok en fantastisk sommer på sjøen. Båtene ligger rengjort og klare for nye eventyr, enten det er for lengre turer langs norskekysten, kortere turer i skjærgården eller bare skal ta familie og venner frem og tilbake til hytta.

Uansett hva hensikten med båten din er så gleder Tønsberg Båtforening seg til å ønske medlemmene velkommen til sjøs!

Tom Brynildsen bestyrer Ollebukta marina.

Tønsberg Båtforening 🚤 Ligger i båtleia ved Kanalbroen mellom Tønsberg og Nøtterøy. 🚤 Vi har god kaiplass 🚤 Drivstoff (bensin, avgiftsfri diesel, propan og oljer) – 24 timer (benytt vår kortautomat) 🚤 I kiosken er det godt utvalg av softis, drikke og varme pølser. 🚤 Vi har kran som løfter inntil 8 tonn. 🚤 Vi tilbyr også agnsild, høytrykksspyling og båtrekvisita.