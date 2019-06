Et kulturelt øyparadis: Hvaler - naturligvis!

Hvaler Kommune

I mer enn 25 år har Thomas Holmen Olsen engasjert seg i det kulturelle livet og sitter nå med det overordnede ansvaret for hele den kulturelle virksomheten på Hvaler.

– Det skjer noe hele året, for det er jo ikke bare sommergjestene som skal underholdes. Ganske mange steder på Hvaler er det virksomheter for kultur, og vi er stolte av å hele tiden kunne utvikle konseptet vårt, sier Thomas.

Født og oppvokst i øyriket banker hjertet sterkt for at barn, ungdom og voksne skal ha et bredt aktivitetstilbud – hele året.

Kulturavdelingen i Hvaler kommune jobber hele tiden med å utvide programmene slik at de har et tilbud til alle. Det gjelder både fastboende og sommergjester.

For det skjer mye på Hvaler. Spesielt i sommermånedene.

– Når juni kommer så er vi i dvale på de ordinære kulturaktivitetene vi driver med ellers i året. Det kommer jo en del kommersielle aktører inn som arrangerer sommerfestivaler og aktiviteter på restaurantene. Vi tilrettelegger for mindre arrangementer, som P4s sommerturné, forteller Thomas.

Kornmagasinet på Skjærhalden fungerer som kulturhus, og er hjem til Besøkssenteret, biblioteket, turistkontoret og kulturavdelingen.

Kulturavdelingen har mest fokus på Besøkssenteret og alle de aktivitetene som arrangeres i deres regi.

– Men vi er flinke til å bistå med promotering av festivaler, aktiviteter og underholdning. Det gjelder både våre egne og andres, legger Elin Oktavia Bankerød til.

Hun er kulturkonsulent i Hvaler kommune. Hverdagen består av å oppdatere hjemmesiden og promotere alt som skjer på og i øyriket gjennom hele året. Facebook-siden brukes flittig. I tillegg har Kulturavdelingen inngått en avtale med flere lokale butikker i kommunen om utplassering av informasjonsskjermer.

– Da har både fastboende og sommergjester lett tilgang til informasjonen. Vi har også en informasjonsskjerm på Besøkssenteret. Frivillighetssentralen er en annen aktør vi gjerne hjelper. Vi er godt fornøyd med å kunne bidra til å spre det skjer på Hvaler hele året, fortsetter hun.

Kulturavdelingen holder til i Kornmagasinet på Skjærhalden og administrere det kommunale kulturarbeidet. Dette omfatter områdene Kulturformidling barn/ungdom, kulturskole, tilskudd til frivillige organisasjonsvirksomhet, lag og foreninger, idretts- og kulturanlegg, kunst- og musikkformidling og friluftslivssaker.

Både Thomas og Elina er enige i at gode kulturopplevelser er grunnleggende for lokalsamfunnet. Det er viktig med fellesarenaer hvor befolkningen kan samles og dele opplevelser.

Hvaler er et magisk sted om sommeren, og egner seg utmerket for noen uker på Ferieklubb.

📷 Sten Helberg

Sommerens kuleste Ferieklubb

I Hvalerhallen holder idrett, kulturskolen og fritidsklubben Kjeller’n til.

Kulturskolen har en rekke tilbud innen musikk, dans og film. Det faller i god smak hos ungdommen. Kjeller’n har åpent tilbud til barn og ungdom to ganger i uken i perioden august til mai.

Fritidsklubben arrangerer ferieklubb om sommeren.

– Årets Ferieklubb, som strekker seg over to uker, har veldig mange påmeldinger. Det er mange barn som vil være med på de spennende aktivitetene. Blant annet blir det overnatting på Homlungen. Her er det 25 påmeldte i alderen ti til tolv år, sier Thomas.

Målet med Ferieklubben er å gi barna en positiv opplevelse sammen med andre barn og voksne. Klubbens viktigste oppgave er å ha et variert tilbud som ivaretar alle deltakere.

Hovedtema er friluftsliv, nærmiljø, kultur og moro – selvfølgelig!

Ferieklubben er for alle som går ut av 4.trinn i år og oppover og avholdes i uke 26 og 33.

Har du ikke meldt deg på enda, kan du sikre deg plass her



Thomas Holmen Olsen, daglig leder for Besøkssenteret, viser frem et skjelett av Kvitnos, som naturligvis er populært blant barna.

Kornmagasinet huser Besøkssenteret, biblioteket, turistinformasjonen og kulturkontoret.

Besøkssenteret har en rekke spennende aktiviteter og arrangementer for både familier, voksne og barn som strekker seg over hele sommerperioden.

– I de stille månedene arrangerer vi kulturkvelder, som er rettet mot den voksne delen av befolkningen her ute. Arrangementene avholdes i Kornmagasinet i perioden september til april og trekker fulle hus, sier en fornøyd Thomas.

I fjor var Hvaler arrangør av U-Fest, et rusfritt arrangement som henvender seg til de unge. Thomas forteller at dette var et vellykket arrangement og at kulturavdelingen ønsker å skape noe mer for barn og unge. Derfor har de tatt et skritt videre og skapt «Festival Ung i Hvaler». Årets arrangement var en suksess og målet er at dette arrangementet skal bli en årlig hendelse i månedskifte mai/juni.

For de som er glad i å lese eller trenger en fredelig stund alene med en god bok, er Biblioteket et populært sted. Det er åpent hver dag, fra klokken 07:00 – 22:00. Med en stadig økende interesse fra bokormer, kom biblioteket med et nytt system som gir brukerne tilgang også etter stengetid. Etter avtale med biblioteket trenger du bare bibliotekkortet ditt for å låse deg inn, låne eller levere bøker etter stengetid. Løsningen passer utmerket for de som har et stramt tidsskjema i en hektisk hverdag. Når solen skinner og strendene eller svaberget lokker på dagtid, er det alle tiders å kunne låse seg inn og hente ut en ny bok etter stengetid.

– Vi har sett at flere og flere bruker biblioteket og det synes vi er veldig flott. Det er jo et hyggelig tilbud å gi. I sommer skal vi gi et ekstra løft for å nå leselysten hos barn. Det er blant annet lagt opp til kampanjer med premier. Vi oppfordrer til mer lesing, smiler Thomas.

Hvert år deles Hvalerprisen ut i tre kategorier: Idrett, Kultur og Årets Ildsjel. Innbyggerne nominerer selv kandidater og et politisk utvalg tar de endelige beslutningene basert på begrunnelser for nominasjonen.

I år gikk Idrettsprisen til to hesteglade søstre som driver sprangridning på et høyt nivå, og som har gjort seg bemerket både i Norge og internasjonalt.

Hvaler Hagelag, som for øvrig fyller 25 år i år, fikk tildelt Kulturprisen, mens bussjåføren Kristin Nilsen stakk av med Årets Ildsjel.

Det skjer mye på Hvaler i sommer – for alle og enhver. På programmet står blant annet kunstutstillinger, sommeryoga, Akerøydagen, Hvalerløpet, HvalerRevyen, Gladjazz og padlekurs.

Et herlig kulturelt sted – ja, det er Hvaler det!

Kulturkalenderen gir deg en komplett oversiktover arrangementer