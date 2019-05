Er du hjemme i foreldrepermisjon? Romerikes Blad inviterer til babydag

Babydag 5. juni Foredrag: Line Victoria Husby - også kjent som Supporterfrue vil holde et humoristisk foredrag om foreldrerollen

Familie og barn er et segment som Romerikes Blad nå ønsker å satse mer på, både med tanke på hva slags nyhetssaker avisen dekker, men også når det gjelder arrangementer. Mediehuset har nylig inngått et samarbeid med Lørenskog Hus, og det er derfor naturlig at det første eventet blir en dag rettet mot nettopp denne gruppen.

– Dette er det det første arrangementet vi skal gjøre sammen med Lørenskog Hus. Vi ønsker å være enda mer til stede for denne målgruppen, så derfor ble det en babydag, forteller Kristina Fritsvold Nilsen og Anita Eriksen.

Direktøren og markedskoordinatoren i Romerikes Blad er pådrivere for arrangementet. Begge har selv vært hjemme i permisjon med barn i Lørenskog, og de ser behovet for en møteplass for foreldre i samme situasjon.

– Dette blir en god aktivitet for småbarnsforeldre. Vi tilrettelegger for at folk skal få vite mer og få nyttig informasjon i en travel småbarnsperiode.

Foredrag og goodiebag

Det blir en fullspekket og innholdsrik dag på Lørenskog Hus den 5. juni. Blogger Line Victoria Huseby, kjent under navnet “Supporterfrue”, skal holde et humoristisk foredrag om foreldrerollen.

Arrangementet passer perfekt for både foreldre i permisjon og gravide. Her kan du kjøpe billetter.

I tillegg blir det informasjon om alt fra sikring i bil, til barnesykdommer og babymat. Flere aktører har stander, og hele eventet er godt tilrettelagt med stelle- og ammekrok, gode stoler og microbølgeovn til oppvarming av babymat.

– Det blir også delt ut velfylte goodiebager, og det blir lett servering og drikke, lover Eriksen.

Arrangementet er først og fremst tilpasset for mødre og fedre som er hjemme i permisjon med små barn, men passer også for gravide som ønsker mer informasjon om småbarnslivet.

Satser videre

Årsaken til at det første eventet legges til Lørenskog, er blant annet fordi dette er en av kommunene på Romerike med stor vekst, så her bor det mange småbarnsfamilier. I tillegg er Lørenskog Hus lett tilgjengelig, og et knutepunkt både for bil og kollektivtrafikk. Nå håper pådriverne at arrangementet blir en suksess.

– Denne gangen arrangeres det på Lørenskog, men etter hvert håper vi også å få til dette andre steder på Romerike, forteller de.

Romerikes Blad har lenge hatt et samarbeid med Lillestrøm kultursenter, og nå håper du på samme suksess med Lørenskog Hus.

– Romerikes Blad ønsker å bidra til et godt lokalsamfunn, og være et lim i lokalmiljøet. Senest for tre år siden var jeg selv hjemme i permisjon, og da ble jeg kjent med flere andre foreldre med babyer. Dem treffer jeg igjen som foreldre i barnehagen nå, og vi kommer til å møtes også i løpet av barnas skolegang og på fritidsaktiviteter. Å bli kjent på denne måten er med på å skape et trygt lokalsamfunn for barna og det er hyggelig for oss voksne, sier Fritsvold Nilsen.

