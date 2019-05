Er du Firda sin nye digitaljournalist?

Firda held til i Førde og er lokalavis for ti kommunar i Sogn og Fjordane. Samla når avisa 35.000 lesarar gjennom mobil, nett og papiravis kvar dag. No er dei på utkikk etter å tilsetje ein ny dyktig digitaljournalist, og håpar at den rette søker så fort som mogleg.

- Vi har lyst til å tilsetje ein journalist som vil lage saker som engasjerer abonnentane våre i Sunnfjord, og som interesserer seg for å lage stoff på nye og spennande måtar, seier ansvarleg redaktør Kai Aage Pedersen.

Han og utviklingsredaktør Marie Havnen ser fram til å få ein ny kollega inn i teamet.