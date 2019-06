Er dette byens beste utested?

Mikro'n Møllebyen

De holder ikke bare til i et gammelt, ærverdig bygg i et av de flotteste områdene i Moss. De har også et av byens bredeste program og mest varierte publikum. Med alt fra intimkonserter og allsang til quiz, DJ-kvelder og damelunsjer har Mikro’n i Møllebyen mye å by på.

– Mikro’n er definitivt mye mer enn bare enn pub. Hit kommer alt fra barnefamilier og voksne par, til kolleger og vennegjenger. Vi er veldig stolte av å ha skapt et sted som favner et så bredt, sier daglig leder Morten Trondsæter.

Det trivelige stedet ligger midt i vakre Møllebyen, med fossen som nærmeste nabo. Mange velger å kombinere en gåtur over den nye broen med å nyte en kopp kaffe eller et glass øl i flotte omgivelser – uansett hvilken dag det måtte være.

– Vi har åpent sju dager i uken, med veldig trivelige lokaler og en fantastisk flott uteservering. Her kan du sitte i sola og se utover fossen i lune omgivelser, forteller Trondsæter.

Det som tidligere het Mikrobryggeriet Gastropub er selvfølgelig gode på øl. Det er hit byens ølkjennere går når de skal smake på det nyeste av det nye. Med en barsjef som har øl som sitt fremste fagfelt, er det stor variasjon.

– Vi har noe nytt hele tiden, og utvalget favner utrolig bredt. Her finner du både de tradisjonelle øltypene og mer spesielle sorter du kanskje ikke får andre steder. Vi har garantert noe for alle, selv for de mest kresne, sier Trondsæter.

Som en pub med respekt for seg selv, kan de også tilby sine gjester noe å bite i. Her får du servert enkel, men velsmakende mat laget fra bunnen. Bestselgere er burger og club sandwich. Prisen er av det rimelige slaget.

– Hit kan du komme når som helst å få kvalitetsmat som ikke koster all verden. Vi opplever veldig ofte at folk kommer tidlig for å spise før konserten eller quizen. Det tar vi som et tegn på folk både trives og liker det de får, sier Trondsæter.

Det er på Mikro’n det skjer i sommer!

På Mikro’n i Møllebyen skjer det noe hele tiden, særlig i sommerhalvåret. De har mange faste ting på programmet. Fredager og lørdager er det DJ’er som spiller dansemusikk. Onsdager er det allsang og på torsdager er det quiz.

– Vinterstid er det quiz på fredager, men torsdag 20.juni starter vi med sommerquiz. Det har vi gjort hver torsdag i ti uker de siste ti årene, og det er alltid fullt hus! Det begynner alltid klokka 19 og er ferdig før 23. Det er den samme quizmaster som har hatt det i alle år, noen ganger får han besøk av gjestequizmastere, sier Trondsæter.

I 2018 begynte de også med allsang på onsdager. Det ble en stor suksess, og de håper å gjenta denne også i år. Onsdag 19.juni braker det løs.

– Vi vil ha ulike artister hver onsdag. Det vil bli alt fra coverlåter til dansebandkveld. Uansett kan jeg garantere mye allsang og stor stemning. Det er bare å ta turen og synge med, oppfordrer Trondsæter.

Uteserveringen på Mikro'n er et populært samlingspunkt både til hverdags og fest.

Utesesongen på Mikro’n ble for alvor sunget i gang av Chris Medina, kjent fra blant annet World Idol og Stjernekamp. 7.juni og 14.juni var det sommershow med stand-up komiker Rune Vold. Men dette er bare starten på en lang rekke arrangementer på Mikro’n i sommer.

– Vi har mye på programmet fremover. Fredag 28.juni er det utendørskonsert med coverbandet Johnny Cashmachine. Fredag 5.juli er det intimkonsert med Asle Beck. I tillegg planlegger vi en rockekveld lørdag 20.juli, med ulike band fra Moss, forteller Trondsæter.

Men det slutter ikke her. Siste helgen i juli er det duket for Det store Sommerpartyet. Også dette var noe de gjorde første gang i fjor sommer, med stor suksess. De får besøk av fire DJ’er og en rekke leverandører som vil steke pizza i steinovn hele kvelden.

– Vi begynner klokka 17.30 og holder på til midnatt. I fjor var det smekk fullt med både eldre og yngre publikum. Vi gleder oss vilt til å gjenta suksessen i år, forteller Trondsæter.

Stedet som bringer folk sammen

Ambisjonen er at Mikro’n skal være et sted for mennesker i alle aldre. Et sted som er like naturlig å besøke for yngre som for eldre, familier, par eller enslige. Mikro’s skal være et sted som bringer folk sammen!

Et godt eksempel på det, er de damelunsjene som har blitt veldig populært. Etter en pause i sommer, starter disse opp igjen i september. Tidligere damelunsjer har hatt rundt 100 besøkende

– Det er alt fra store venninnegjenger til de som kommer alene. Fordi alle sitter rundt et langbord, er det enkelt å komme i kontakt med folk. Vi har opplevd at det kommer de som ikke kjenner noen i byen fra før og drar herfra med nye venner. Det synes vi er veldig trivelig, sier Trondsæter.

På Mikro'n i Møllebyen har du utsikt til et av byens flotteste områder.

Noe av det gode samholdet blant folk ser de også på quizkveldene. Hit kommer ikke bare yngre folk med vennene sine. Aldersgruppen favner hele spennet fra 18 til 68.

– Quizkveldene er ukens høydepunkt for mange. Ofte ser vi at tenåringssønnen på 18 har med seg foreldrene sine. Vi kjører også quiz på dagtid lørdager i sommerhalvåret, med ulike tema som Disney, 80-tallet og Moss, sier Tronsæter.

De de mange dyktige ansatte er også en grunn til at Mikro’n er et populært sted. Staben på over 40 personer består av alt fra daglig leder og barsjef til bartendere og ryddehjelper. Daglig leder Morten Trondsæter er veldig fornøyd med jobben alle gjør.

– Vi hadde ikke kommet dit vi er i dag hadde det ikke vært for mange dyktige menneskene som sammen står på dager, kvelder og helger for å gjør Mikro’n til et av de mest populære utestedene i byen. Jeg er veldig fornøyd med det vi har fått til, sier Trondsæter stolt.

Han forteller også at de bruker sosiale medier aktivt i markedsføringen, noe som blant annet har ført til flere enn 4300 følgere på Facebook.

– Vi ser veldig stor nytteverdi i Facebook, og har brukt dette hyppig siden vi startet opp som Mikro’n i 2016. Det har definitivt gitt resultater, sier Trondsæter.

Følg Mikro’n på Facebook for å se hva som skjer i sommer!