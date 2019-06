En velsmakende reise gjennom 10 år

Ting går ikke alltid som planlagt. Det vet Torild Sørensen og Fredrik Hansen alt om. Da de kjøpte bygningen på Skjærhalden var planen å starte restaurant Vertshuset (som for øvrig gikk som planlagt) og så satse på leiligheter.

– Tanken var å bygge leiligheter fordi vi så behovet for utleieleiligheter i Skjærhalden. Under søknadsprosessen endret behovet seg. Det har alltid vært en etterspørsel etter en sjømatrestaurant her. Vi tenkte at de kunne jo vi bygge opp, sier Torild.

Som tenkt som gjort. Søknad om en å starte en sjømatrestaurant ble levert, det ble bygd brygger og en utvidet gjestehavn – og søknaden ble godkjent. Den 12.juni 2009 åpnet Første Reis dørene, og kunne servere fiske- og skalldyrsretter til sultne gjester.

Torild innrømmer at det ikke var en enkel reise. Daglig fikk de tilbakemeldinger og kommentarer som ”det kommer aldri til å fungere” og ”det kommer ikke til å gå”.

Siden både hun og Fredrik er utstyrt med et gen som sier det motesatte og en hellig overbevisning om at ”om noen sier det ikke går, så går det i alle fall”, gikk de inn i prosjektet med en større optimisme og innsats.

Det er et ordtak som sier at Rom ikke ble bygd på en dag. Det samme kan sies om Sjømatrestaurant Første Reis. Duoen la seg på en litt uvanlig strategi og tenkte at det er bedre å bygge stein for stein, og la gjestene tale for seg fremfor å satse hardt på markedsføring og reklameannonser.

Syv år med iherdig jobben, litt motgang og et stadig økende antall fornøyde gjester ga resultater. For tre år siden fikk Hvaler, gjestene og grunnleggerne bekreftet at restauranten var kommet for å bli.

Det er god stemning under solen på Sjømatrestauranten Første Reis.

10 år med havets delikatesser

Nå er det omtrent alltid behov for en bordreservasjon på forhånd skal du ha håp om å få et bord. I alle fall når det kommer til høysesonger som sommer og jul.

– Julebordsesongen er full allerede tidlig på året. Om sommeren er det fullt hus fra vi åpner til vi stenger. Vi driver jo på en helt annen måte nå enn for tre år siden. Det er ikke tvil om at det er profesjonelt og vi er stolte av å selge og levere et produkt som fungerer, smiler Torild.

Oppskriften på suksessen er 10 årsjubileum i sommer. Feiringen er satt til 17.august, og arrangeres i samsvar med duoens andre restaurant, Vertshuset, som fyller 20 år.

Dagen markeres stort og det inviteres til folkefest for alle som har en tilknytning til Hvaler – enten det er fastboende, ferierende, unge og eldre.

– Vi ønsket å ha feiringen på sensommeren for da er også lokalbefolkningen tilbake. De er viktig for oss, for det er de som holder oss i live gjennom vinterhalvåret. Vi ønsker at de skal være med på festen som en takk for at de har stilt opp for oss, forteller Torild.

Hun legger til at om sommeren så skjer det jo også så mye spennende på Hvaler at de ønsker å forlenge opplevelsene.

Jubileumsdagen flyttes begge restaurantene ut på torget og det vil bli underholdning, musikk og aktiviteter for både stort og smått.

– Alle er velkommen, konstaterer en ivrig Torild.

Det er nok å velge mellom av havets delikatesser på den velfylte menyen.

Temakvelder er skikkelig populært

Sjømatrestauranten Første Reis gir deg gode opplevelser på bryggekanten hele året. Fra påske til oktober er de åpne hver dag hele uken. I lavsesongen er det kun i helgene. Men Torild forsikrer om at er det for eksempel fire personer som ønsker å spise midt i uken, så ordner de det. Her er ingen selskaper for små eller for store.

Helt siden dørene åpnet i 2009 har Torild og Fredrik satset på Temakvelder. Tanken bak et slikt arrangement var å ”sikre seg” gjester minst en helg i måneden i lavsesongen.

Det er ikke få temaer som dekkes i løpet av året: Skreiaften, Hummeraften, Sildeaften, Viltaften, Lutefiskaften og Winmakers Dinner. Så er det de evigpopulære aftenene som er dedikert til Damene, Herrene og Honnørene.

– De tre sistnevnte er ekstremt populære og er booket flere år i forveien. Har du ønsket om å delta i 2020 er du dessverre for sent ute. Alle tre er fulle. Så vil du være med i 2021 bør du melde deg på nå, oppfordrer Torild.

Så er det kommet nok en Aften på menyen: Gjestekokkens kveld, som avholdes 7.mars. Torild og Fredrik ønsket å sette pris på alle amatørkokkene som gjester Første Reis. Her er det mange flinke kokker, og sammen med erfarne kokker fra restauranten skal gjestekokkene forberede og servere en 9-retters meny med tilhørende drikke.

Det er andre ord duket for nok en suksess på Sjømatrestauranten Første Reis.

Torild og Fredrik kan se tilbake på en lang og utfordrende reise, men tilslutt trakk de i land prosjektet sitt, og Sjømatrestauranten Første Reis er blitt en suksess. Det er ti år siden agnet ble kastet ut, og både fastboende og sommergjester beit på kroken.

– Vi hadde ikke klart dette uten våre ansatte og leverandører. På Første Reis og Vertshuset er det til sammen 16 faste ansatte og om sommeren teller vi 76 ansatte for begge restauranter. De er viktige for oss alle sammen, og vi er stolte av innsatsen de gjør, understreker Torild.

Den trivelige restauranten på bryggekanten er klar for sommerens innrykk av gjester som ønsker god mat, avslappet stemning og noe godt i glasset. Problemet er bare å finne ut hva du skal velge fra den fristende menyen…