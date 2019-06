En restaurant med tradisjonsrik mat og en stor dose historie

Kumlegården Restaurant

Kumlegården restaurant holder til i en gammel idyllisk tregård med elegant møblement. Hver eneste dag ønskes gjestene velkommen inn. Noen av gjestene er her i anledning en busstur i Norge, andre skal innom for å spise middag og noen skal i selskap.

Det er fullt ved bordene denne lørdagen. Sommeren har ankommet Norge, og ferierende har funnet denne lille perlen av en restaurant i Drøbak. I høysesongen er du heldig om du får bord, for dette er et populært sted å spise! Det lønner seg å reservere bord på forhånd!

Menyen er innholdsrik og variert. Her er egen lunsjmeny, forretter, hovedretter og desserter. Naturligvis.

Med så mange fristende retter er det vanskelig å velge; Husets kremet fiskesuppe, Vårt velkjente smørbrød med XL karbonade, kremet hummersuppe, braisert lammeskank eller ørret?

Servitøren opplyser smilende om at det er torsdag og da har de en meget spesiell rett på menyen: Kumle! Folk kommer langveisfra for å nyte denne vestlandske retten – som altså kun serveres på torsdagen.

– Kumlegården åpnet i 1989 og feirer 30 årsjubileum i år. Det er en restaurant hvor folk skal trives og slappe av. Her er det uformelt, med unntak av feiring av spesielle anledninger da, smiler eier Eva Tenden.

Hun forteller at navnet Kumlegården var et naturlig valg siden hun har røtter til Vestlandet, hvor nettopp kumle er en tradisjonsrik matrett.

– Så hver torsdag hele året er den å finne på menyen. Det er blitt skikkelig populært så den kommer ikke til å forsvinne, fortsetter Eva.

Hjortefilet med viltsaus og grønnsaker faller i smak hos sultne gjester på Kumlegården restaurant.

30 år med tradisjonelle matretter

Bygningene hvor Kumlegården holder til er 350 år gamle, og noen av de eldste i Drøbak. For 50 år siden kjøpte foreldrene til Eva bygningene, og satte i gang med en stor rehabilitering. Bygningene ble også knyttet sammen til én bygning. Alt gammelt som kunne bevares, ble beholdt. Det inkluderer de gamle treveggene og store deler av innredningen. Påbygget ble utført i samme stil.

Nå er det restaurant med á la carte meny i første etasje, og selskapslokale i andre.

– Selskapslokalet egner seg utmerket for lukkede selskaper på opptil 25 personer. Vi har mange firmaer som holder møter her og så spiser de i restauranten. Det er mange muligheter, forteller Eva.

Med 30 års erfaring har Eva lært at tradisjonsrik mat aldri går av moten. Er det populært med lammeskanke, ja så kommer lammeskanke på menyen. Er det sesong for torsk, så har fisken fått en plass blant hovedrettene.

Rettene tilpasses etter sesong og råvaretilgangen. Men uansett smak og ønske så finner du noe som frister på menyen.

Eva forteller at de kan tilpasse alle behov og ønsker innen matveien.

– Hos oss er ingenting umulig. Vi ordner rundstykker med oss til busslaster med sultne turister klokken syv om morgenen. Så er det vanlig á la carte retter til lunsj og deretter en syv-retters selskapsmeny om kvelden, humrer hun.

Kumlegården er en ekte familiebedrift hvor også Evas foreldre og søster er involvert.

Den driftige restaurantdamen lever nemlig etter et ordspråk hennes far brukte å si: "Eter vi godt og drekker vi godt så dør vi nesten aldri".

– Det stemmer nok, for min far levde til han ble 90 år. Vi kalte ham bare for Kumlefar, sier Eva.

Dampet blåskjell hører med til varme sommerdager.

Bygda samles til marked

For den energiske Eva er det ikke nok å bare drive Kumlegården. Hun er også engasjert i Storstua i Frogn Folkvang, et selskapslokale som egner seg utmerket for spesielle anledninger.

Lokalet ligger sentralt til midt i åkeren ved Folkvang, rundt syv kilometer fra Drøbak sentrum. Folkvang ble bygd i 1908 og har vært en viktig del av kultur- og organisasjonslivet i Frogn i over hundre år. Det tidligere samfunnshuset er i dag sted for bryllup, dåp, konfirmasjon, jubileer, utstillinger, firmafester og minnestunder.

– For 12 år siden holdt Storstua på å gå fyken, så det ble gjennomført en totalrenovering og stod ferdig i 2008. Det var da det fikk navnet Storstuen i Frogn Folkvang, og er i dag eid av andelslag, forklarer Eva.

Lokalet er så populært at de tre salene er fullbooket ut 2020. Så ønsker du et selskap i spesielle omgivelser, omgitt av flott natur og med velsmakende retter, så bør du tenke på å legge inn bestillingen tidlig.

Her er det også en stor parkeringsplass, med plass til hundre biler. Den kommer godt med i september når det årlige Bondens Marked avholdes her ute på åkeren.

Bønder og bygdefolk ankommer med egenproduserte varer som de viser frem og selger. Teltene settes opp rundt om på området, og her er det alt fra hjemmestrikkede votter, heklede duker, malerier, treverk, frukt og grønnsaker.

– Vi serverer fårikål oppe i huset. Det er så moro å se hva alle de kreative menneskene i bygda kommer med. Dette er et skikkelig flott arrangement som man absolutt ikke bør gå glipp av, oppfordrer Eva.

I år avholdes Bondens Marked i helgen 21.- 22.september.

Sjarmerende plass i gjestehavnen

Men Eva gir seg ikke her. Hun trekker også inn til Drøbaks gjestehavn hvor hun driver Café Sjøstjernen.

Den lille kafeen ligger idyllisk til ved gjestehavnen, med tre store glassvinduer slik at du kan se ut mot sjøen mens du nyter noe godt i glasset og en lunsj. Her serveres gjestene lettere retter, både kaldt og varmt, og kaker.

Eva understreker at det er et fantastisk skue – uansett vær.

Café Sjøstjernen er et typisk sommersted og holder åpent for alle i sommermånedene juni til august. Selv om det er plass til 200 gjester, skal du være heldig om du finner et ledig bord når solen skinner på sitt beste.

Når høstvinden blåser over Drøbak-sundet, løvet faller og kvelden kommer tidlig, stenger Sjøstjernen for servering. I perioden september til mai er det lukkede selskaper og arrangementer som gjelder.

Eva er pådriveren og damen bak tre ulike spise- og selskapssteder. Selv om alle tre har ulike konsepter, går det en fin rød tråd gjennom dem: Alle som kommer hit, uansett anledning, skal trives og spise seg mette.

Kumlegården er den gamle tradisjonsrike restauranten, Storstuen i Frogn Folkvang er stedet for spesielle anledninger og Café Sjøstjernen er den mer moderne kafeen med enklere retter. Uansett hvilken du velger blir du tatt imot av serviceinnstilte mennesker som ønsker at du skal forlate stedet med et stort smil om munnen, velfylt mage og gode minner.

I 30 år har Eva videreført tradisjonen om god mat, godt selskap og bevaring av den lokale historien.

Hun akter å fortsette med å servere kumle, 7-retters middager, kaker og rundstykker i mange år til. Heldigvis!

Sommeridyll på Café Sjøstjernen i Drøbaks gjestehavn. Det er ikke noe å si på verken utsikten eller maten!