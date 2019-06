En arbeidsom gjeng gleder seg til sommeren

Hvaler Arbeidssenter (HAS) så dagens lys i juni 1992, og er en bedrift som har som formål å sysselsette yrkeshemmede på Hvaler. Det var i forbindelse med HVPU-reformen, en reform som sørget for å få psykisk utviklingshemmede tilbake til sine hjemkommuner, at det ble opprettet flere bedrifter som Hvaler Arbeidssenter. De selger tjenester til Hvaler kommune, privatmarkedet og Nav.

Øyvind Fjeldberg har vært med siden dag én og har hatt rollen som daglig leder. I tillegg er det tre ordinære ansatte og 15-16 personer i varig tilrettelagt arbeid, såkalte VTA-plasser.

Etter 27 år skal Øyvind tre inn i pensjonistenes rekker.

– Det er jo litt vemodig, for det har vært flotte år. Så jeg benytter sjansen til å takke kunder og leverandører for et godt samarbeid, sier den kommende pensjonisten.

Det er ikke den eneste endringen for HAS dette året. De slår seg nå sammen med Viuno, og blir da en større bedrift. Øyvind forteller at de opp gjennom årene har merket at de er en liten bedrift, som det også ble stilt ganske mange krav til.

Fusjonen innebærer ingen store endringer for de ansatte i øyriket. Det blir en avdelingsleder på Hvaler mens oppgaver rundt Nav, direktiver og kvalitetssikringssystemer blir gjort i Fredrikstad.

Både HAS og Viuno er kommunalt eide bedrifter med varig tilrettelagte arbeidsplasser, og sammenslåingen er nå godkjent av formannskapet i Fredrikstad.

Én av årsakene til sammenslutningen er mer effektiv ressursutnyttelse og bedre muligheter for vekst.

– Det er en stor fordel for oss å slå oss sammen med Viuno. Det er ikke mange slike bedrifter som er like små som oss, samtidig som det blir større og større fellesoppgaver, sier Øyvind.

Fra gress til vask til ved til bakevarer

Den lokale bedriften påtar seg en rekke oppdrag på Hvaler: Montering og pakking, vedproduksjon, papirinnsamling, gressklipping, vask av tøy og gressklipping.

Allerede ved oppstarten i 1992 så man raskt at det var behov for et lokalt vaskeri. Hvaler Arbeidssenter tok grep og i dag har vaskeriet deres utvidet kapasiteten. De store industrimaskinene kan ta vask opptil 22 kilo av gangen.

Spesielt i sommermånedene får maskinene kjørt seg. Alle kundene har ulike behov, som inkluderer blant annet vask av enkle og doble dyner, store tepper, puter til hagemøbler og madrasser. Gjengen hos Hvaler Arbeidssenter kan også vaske og impregnere båtkalesjer. Beregnet leveringstid er 1-2 dager, alt etter mengden som kommer inn.

Gressklipping utgjør også en stor andel av arbeidsoppgavene. Tilbudet gjelder både fastboende og hyttefolk. De fleste faste avtalene er inngått med fastboende mens mange hytteeiere kjøper hjelp til å holde gresset nede frem til ferien starter og de selv overtar jobben.

– Vi har en rekke oppdrag på gressklipping før og etter ferien. Når hyttefolkene er her så utfører de jobben selv. Så sørger vi for vedlikehold etter at de har reist hjem, forteller Øyvind.

I sommer åpner Hvaler Arbeidssenter også kafé Floren på Skjærhalden. I disken bugner det over av ferske og velduftende bakevarer – som det er vanskelig å gå forbi. Boller, kringler, kaker og smørbrød smaker enda bedre enn vanlig når den inntas under solen.

Kafeen er pusset opp, malt og klargjort for sommerens innrykk av sultne besøkende. Hvaler Arbeidssenter står ansvarlig for driften – og døren er åpen hele sommeren.

En viktig del av Hvaler

I år har Viuno også leid en av sjøbodene på Skjærhalden torg. Her sitter ansatte i Hvaler Arbeidssenter og selger egenproduserte varer i tre, som blant annet fuglekasser, krabbesnører og knaggrekker.

– Vi selger egenproduserte gaveartikler og legger stor vekt på å tilby ordentlige varer, smiler Øyvind.

Opp gjennom årene har varesortimentet også utviklet seg. I de moderne lokalene på Kirkeøy står vedsekker i ulike størrelser side om side. Salg av ved i både små og store sekker er en viktig inntektskilde.

Hvaler Arbeidssenter påtar seg oppdrag med pakking og montering, blant annet for Biobe i Fredrikstad. De tilbyr også dusjfasiliteter for sommergjestene og annenhver uke tar de hånd om papirinnsamlingen på øya.

Dette er en bedrift som er sterkt knyttet opp mot Hvaler – enten det er hyttefolk, fastboende, private eller offentlig virksomhet.

Her jobbes det året rundt. Selv om det blir arbeidsinnsats om sommeren, er det ingen av de ansatte som synes det er slitsomt. Her er det stor arbeidsglede og de er stolte av å bidra med noe positivt i lokalmiljøet.

Blir valgt fordi de gjør en god jobb

Øyvind er ikke i tvil om at Hvalers befolkning velger dem fordi de gjør en god jobb.

– Hvaler Arbeidssenter er en viktig del, både for de som trenger tilrettelagt arbeid og for Hvaler. Her er det et fellesskap og sosialt. Trivsel på arbeidsplassen er et nøkkelord. Alle har behov for å føle seg nyttig og at de bidrar til noe i samfunnet. Hos oss er det spennende å arbeide. Alle får utvikle egnede arbeidsoppgaver som er til glede og nytte både for den enkelte og for bedriften, fastslår han.

Uansett om du trenger hjelp til å klippe gresset, vaske tøy, er på jakt etter en ny fuglekasse, må ha ved til bålet eller har lyst på ferske bakevarer, kan Hvaler Arbeidssenter hjelpe deg.

Blide og hjelpsomme ansatte er klare for en ny sommer på Hvaler – og de gleder seg til å yte det lille ekstra som kreves i en hektisk sommersesong!