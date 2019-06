Elkjøp Phonehouse - en spesialisert mobilbutikk med et personlig preg

- Det er en kjempe fin mulighet og jeg gleder meg veldig, forteller den nye daglige lederen ved Elkjøp Phonehouse på Arkaden, Heidi Albrecht.

Heidi er hentet internt fra kjeden og har jobbet flere steder i Elkjøp de siste 6 årene. I løpet av sommeren overtar hun den ett år «gamle» butikken på Arkaden og gleder seg stort.

- For ikke så mange år siden var det ikke så mye som skjedde her på Arkaden, men nå begynner det å bli et vanvittig bra senter. Jeg gleder meg virkelig til å jobbe her og til å bli med på det eventyret alle snakker om, forteller hun og smiler.

Et nytt konsept

MYE TILBEHØR: Elkjøp Phonehouse på Arkaden har mye tilbehør til mobil og nettbrett, som powerbanks, headset, små høytalere og et stort utvalg av mobildeksel.

Elkjøp Phonehouse er et relativt nytt konsept innen Elkjøp-kjeden. Ideen bak konseptet er å tilby et bredt utvalg av mobiltelefoner, nettbrett, headset, wearables, høytalere, tilbehør og tjenester.

- Butikkene er mindre i størrelse enn de tradisjonelle Elkjøp-varehusene, og tilbyr en mye mer spesialisert mobilbutikk, med personlig service og oppfølging, forteller den daglige lederen.

I dag består Elkjøp Phonehouse av 29 butikker, som man finner på kjøpesenter og i større handlegater i en rekke norske byer.

- Man får gjort akkurat det samme her, som i en vanlig Elkjøp-butikk, forklarer Heidi. Vi har muligheten til å bestille det du trenger av produkter som ligger i Elkjøp sitt sortiment.

Elkjøp Phonehouse ordner med hjemkjøring av produkter, postpakke ved utsolgt varer i butikk eller henting av bestilt vare i butikk.

- Kom gjerne innom butikken for å få vite mer om tilbudene og tjenestene vi tilbyr, sier den daglige lederen.

Personlig preg

Elkjøp Phonehouse er små, spesialiserte butikker, som tilbyr en mer personlig kundebehandling.

- Det er færre personer å forholde seg til i en Elkjøp Phonehouse-butikk og det er et mye mer personlig preg over en handel her, forteller Heidi.

- Her vil du kunne forholde deg til samme person fra A til Å under hele kjøpsprosessen, legger hun til.

Videre forteller den daglige lederen at deres mål ikke er å selge det dyreste produktet til en kunde, men å dekke kundes behov.

- Vi gjør alltid en behovsanalyse av kunden og jobber for å finne det produktet som passer han/hun best. Det har vi fått mange positive tilbakemeldinger på, forteller Heidi.

- Vi hjelper også kunder med å overføre alt av kontakter, bilder og videoer fra gammel til ny telefon. Da ber vi bare kunden ta seg en kaffe og komme tilbake når den er ferdig.

Tar vare på sine ansatte

I Elkjøp er det mye internrekruttering og Heidi forteller at kjeden ønsker å løfte sine ansatte og gjøre dem gode.

- I Elkjøp kan du jobbe deg hvor du vil, så lenge du står på og gjør en god jobb. Jeg startet på gulvet og er i dag daglig leder for min egen butikk, det er jo et godt eksempel på at kjeden tar vare på sine ansatte og gjør dem gode, avslutter hun.