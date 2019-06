Ekstra store pizzaer smaker ille godt i sommervarmen!

Solveigs Pizza

– Vi er jo kjent for de ekstra store pizzaene våre, som er vår bestselger, smiler Dubravko Miladin, pizzabaker og daglig leder hos Solveigs Pizza.

At pizzaen frister befolkningen i Fredrikstad er det ingen tvil om. Uteserveringen er stappfull, og det står en sulten gjeng å venter på ledig bord. Langs bryggekanten ligger båtene tett i tett, hvor flere koser seg med pizza på dekk.

– Vi er jo veldig heldige med beliggenheten, rett på Glommen Brygge. Her leges båten til, så hopper man i land og enten spiser hos oss eller ta med seg pizzaen i båten, sier Miladin.

Solveigs Pizza åpent i Råde i 2002. For fem år siden kunne Fredrikstad-folket ønsket Solveigs Pizza velkommen til byen.

Pizzaene får meget gode tilbakemeldinger fra kundene, som kan velge mellom amerikansk pizza, italiensk pizza eller innbakt pizza. Det er en rekke ulike varianter med tanke på fyll og smak, så alle som en er garantert å finne sin favoritt på menyen.

Det er vel egentlig litt merkelig at noe så enkelt som pizza, som egentlig bare er flatt brød av gjærdeig, dekkes med tomatsaus og fyll og stekes i ovnen, er blitt en så stor hit. Opprinnelig stammer pizzaen fra Napoli i Italia, og vant popularitet i Norge på 1970-tallet. Den er uten tvil blitt et betydelig produkt for norsk næringsmiddelindustri.

Dubravko Miladin er glad i å mette sultne pizzaelskere i Fredrikstad og omegn.

Hos Solveigs Pizza er det altså den ekstra store pizzaen som er mest populær. Her kan hele familien spise seg mette og gode.

– Vi har nok truffet rett med både bunn og ingredienser. Det går mest i take away, men om sommeren er det full fart på uteserveringen, forteller Miladin.

Ikke så rart, for med en gang solen titter frem, trekker befolkningen i Fredrikstad og omegn ut for å spise og kose seg. Det er god stemning rundt bordene, og på den store gressplenen boltrer ungene seg mens de venter på maten. De syv ansatte løper smilende mellom bordene, rydder, henter drikke, serverer pizzaer og ønsker nye gjester velkommen.

Grunnen til at Solveigs Pizza er blitt et populært sted å spise og hente mat fra er de ansatte. De er hovedingrediensen til suksessen. Sammen med de velsmakende pizzaene naturligvis.

– De er serviceinnstilte, blide og hyggelige, samarbeider godt og strekker seg gjerne det lille ekstra for kundene, understreker Miladin. Den gode stemningen dem imellom smitter av på gjestene, og det liker vi. Det er jo akkurat slik det skal være på en arbeidsplass, legger han til.

Så ropes det fra kjøkkenet. Bestillingene strømmer inn, og det er behov for den drevne pizzabakeren ved ovnen. Han må tilbake der han trives så godt, for det er en rekke Glommen Brygge, Napoletana, American Way og ikke minst- Solveigs pizzaer – som skal lages…

Finn din favoritt på menyen her

Dubravko Miladin (t.v.), Leila Gqhouc og Thomas Langsett ønsker velkommen til Solveigs Pizza.

LA DEG FRISTE...

... AV GOD STEMNING OG 🍕 PÅ SOLVEIGS PIZZA!

Nystekt pizza - rett fra ovnen - NAM!

Du finner garantert din favorittpizza på menyen!

Besøket avsluttes med en dessert. Eplekake med iskrem er alltid et godt valg!