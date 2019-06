Dra på øyhopping i sommer: – Når du kommer til Søndre Sandøy, står tiden nesten helt stille

Man kjenner det allerede når man kommer opp av Hvalertunnelen og befinner seg på Kirkøy. Følelsen av frihet og en barnlig forventning om gode opplevelser vekkes. Så snart bena plantes på ferga, lemmen går opp og lyden av motordur fra ferga tar over - da senker roen seg i kroppen, og alt mas og jag fra byen er glemt.

For Peter Parmer er Hvaler hverdagen. Hver dag hele året sørger han og resten av mannskapet på Hvalerfergene for at fastboende på de østre Hvaler-øyene kommer seg til og fra hjemmene sine, for at avisene leveres på øyene og ikke minst for at badegjestene kommer seg dit de ønsker.

LIVET PÅ HAVET: Haldenseren Peter Parmer forelsket seg tidlig i hastigheten på Hvalersamfunnet. Han blir aldri lei av å frakte folk rundt i den flotte Hvaler-skjærgården.

– Jeg begynte med sommerjobb her på ferga i 1971. Den sommerjobben varte i et par år fordi jeg trivdes så godt. Etter noen år borte, kom jeg tilbake igjen i 1998 og siden har jeg vært her, humrer Parmer mens han putter tobakken i pipa, tenner på og rygger fergen ut fra Skjærhalden.

– Omløpshastigheten på samfunnet her tiltaler meg

Lauer, Herføl, Søndre Sandøy og Nordre Sandøy. Det er navnene på de østre perlene av noen øyer som ligger utenfor Kirkøy. Øyer hvor biler og asfalt nærmest ikke finnes og hvor du er avhengig av båt for å komme til.

FLOTT UTSIKT: Fra styrhuset på M/S Olava ser Parmer en ny soloppgang eller solnedgang omtrent hver dag. Han har også alltid tid til en prat med passasjerene gjennom luka, og vinker folk farvel ved hvert fergeleie.

– Vi har tre båter vi bruker fra Skjærhalden og ut til øyene. Det er M/S Hollungen, M/F Hvalerferga II og M/S Olava. Arbeidsdagen vår starter klokka seks hver dag, og siste tur er tilbake i Skjærhalden kvart over ti, forteller Peter mens vi er på vei ned gjennom Herføl-renna for å plukke opp passasjerer.

Ferga legger til på kaia ved Herføl Marina. Her står trillebårene klare for hytteeiere som skal frakte utstyr til hyttene sine og noen fastboende står på brygga for å se hvem som kommer med ferga.

– Er det ikke herlig? Hvaler har en omløpshastighet på samfunnet som tiltaler meg. Har du vært på Karl Johan i Oslo? Der springer dem. I Fredrikstad går folk, på Skjærhalden spaserer dem, og når dem kommer ut til Søndre Sandøy så står dem nesten helt stille.

– Blir du aldri lei av å kjøre her ute?

– Nei, lei blir jeg aldri. Jeg får være ute hver dag og se lyset komme og gå. Jeg treffer både kjente og ukjente, og jeg får følge de små barna fra de begynner på skolen til de vokser opp. Ja, det synes jeg er veldig fint.

