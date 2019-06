Dette glemmer veldig mange når de skal på ferie

Sommerferien er for mange årets store høydepunkt, men ferieturen kan fort utviklet seg til å bli et mareritt dersom man ikke har reiseforsikringen i orden. Flere undersøkelser de siste årene viser at rundt én av fire nordmenn drar på tur uten reiseforsikring. Spesielt unge velger å droppe forsikring, da de ser på det som en ekstra utgift ved turen, Det kan bli en meget dyr affære.

- Jeg tror mange av statistikkene medfører riktighet og det er nok flere som tar sjanse på å reise uten forsikring, og da spesielt unge. De ønsker ikke å bruke penger på det, noe som kan bli fryktelig kostbart, forteller Cecilie Hoel Huneide, produktsjef forsikring i Storebrand.

Mange tenker nok de skal selv kunne ha råd til å kjøpe en ny mobiltelefon, et par solbriller eller et kamera dersom det skulle bli frastjålet på ferie. Ikke alle er klar over de potensielt store kostnadene som kan oppstå dersom man blir syk eller er i en ulykke i utlandet. USA er et land som ofte blir trukket frem som skrekkeksempel på hvor dyrt det faktisk kan bli dersom uhellet først er ute.

For noen år tilbake opplevde en Storebrand-kunde å føde for tidlig under en jobbreise til den amerikanske storbyen New York. Etter seks uker på sykehus, ble det enda seks uker på hotell før familien fikk fly hjem til Norge. Totalt endte regningen på nærmere fire millioner kroner - noe som ble dekket av reiseforsikringen. Saken ble omtalt av norske medier og illustrere godt hvor viktig det er med en god reiseforsikring før man legger ut på tur.

- Havner du på sykehus i USA, kan det fort svi økonomisk, bekrefter Huneide.

Selv om nevnte eksempel over er av den ekstreme sorten, er ikke høye sykehusregninger uvanlig for Storebrand.

- Sykdom på reise er uten tvil det vi har mest utbetalinger på, noe som viser hvor viktig det er med forsikring. Mange har tankegangen «det skjer ikke meg», men uhell er noe vi alle kan oppleve på tur, understreker Huneide.

Mange dårlige sykehus

Nordmenn reiser mer og mer, og ofte til eksotiske destinasjoner der det kan være varierende kvalitet på helsetilbudet. Storebrand jobber med anerkjente SOS International, som sørger for at du får den beste mulige helsebehandlingen tilgjengelige i området du er.

- SOS International er utrolige dyktige og har et fantastisk nettverk av sykehus over hele verden. Det er utrolig mye dårlige sykehus rundt om i verden, og du vil virkelig ikke havne på en av dem når du trenger hjelp.

Huneide legger til at det ikke bare er sykehusoppholdet som kan bli en stor utgift. Ofte må blir norske pasienter sendt hjem til Norge for å få den behandlingen man trenger. Det kan bli en dyr tur.

- Dersom man må hjem ved hjelp av ambulansefly eller trenger annen assistanse på hjemreisen, kan det alene fort koste flere hundretusen, forteller Huneide.

Da er det godt å vite at Storebrand ikke bare har ubegrenset dekning ved sykdom, men også ved hjemtransport til Norge, slik at du kan få behandlingen du trenger.

- I tillegg får du dekket opphold for familiemedlemmer dersom det blir et lengre sykeopphold i utlandet og du trenger hjelp.

Pass på i Sverige

Ofte trenger man ikke å reise veldig langt før man oppdager viktigheten av å ha reiseforsikring. De siste årene har norske medier ofte omtalt hvordan nordmenn opplever innbrudd i bilen mens de besøker Liseberg i Gøteborg. Bare i 2018 ble det registret hele 11.858 bilinnbrudd den svenske byen.

- Det er ekstremt mye innbrudd i biler Gøteborg, spesielt i området rundt Liseberg. Jeg tror det er en den byen vi har mest utbetalinger på når det kommer til bilinnbrudd.

- Vårt beste tips er selvfølgelig å ikke la verdigjenstander ikke ligge synlige. Du må faktisk orke å ta bagasjen ut og sette den på hotellrommet, råder Huneide.

Ubegrenset dekning ved avbestilling av reise

Som ved bil - og båtforsikring, tilstreber Storebrand å være blant de beste på både vilkår og pris på reiseforsikring. Da Norsk Familieøkonomi testet reiseforsikringer i 2018, fikk Storebrand terningkast fem. De trakk blant annet frem selskapets gode dekninger på gjenstander.

- Vi arbeider hardt for å kunne kontinuerlig tilby våre kunder blant de beste vilkårene på markedet. Tilbakemeldingene fra kundene er at de er veldig fornøyd med vår forsikring, spesielt hjelpen de får ved sykdom i utlandet. Vi har jo en døgnåpen, norsktalende alarmsentral som bistår de som måtte trenge det.

Storebrand tilbyr to typer reiseforsikring: Standard og Super. Begge dekker de det viktigste, mens sistnevnte har en utvidet dekning på en rekke områder.

- Mange av våre eldre kunder setter også veldig pris på at barnebarn er dekket dersom de har vår reiseforsikring Super.

- Det er først når du står i det at du virkelig ser hvor viktig det er å ha noen som kan hjelpe deg.

Har du Storebrand Super, får du også dekket egenandel ved skade på leiebil, leie av sportsutstyr ved forsinkelser og skade på reisegods ved uhell.

Storebrand tilbyr også ubegrenset dekning ved avbestilling av reise - også forhåndsbetalte arrangementer på destinasjonen.

- Skal du på en fotballkamp for eksempel, koster billettene ofte ganske mye. Får du ikke reist, dekker vi ikke bare utgifter på fly og hotell, men også forhåndsbetalte kampbilletter.

Viktige tips

Huneide oppfordrer folk til å tenke på hva og hvor de skal, før de velger bestemmer seg for hvilke dekningsområder de skal ha. Ofte gjør man litt andre ting på ferie enn i hverdagen.

- Jeg tror nok mange ikke er klar over hva deres reiseforsikring faktisk dekker og ikke dekker. Det er nok viktig å finne ut av som forbruker: Hva gjør jeg og hvem kontakter jeg dersom jeg trenger hjelp?

Viktigheten av å være dekket på tur til tross, det er mange som ikke bestiller før det er for sent.

- Det viktigste er å bestille reiseforsikring før du reiser hjemmefra. Vi opplever kunder som ringer for å bestille forsikring under ferieoppholdet, enten fordi de kom på det da eller etter de har pratet med mor eller far som er hjemme. Da er det dessverre for sent, forteller Huneide.

- Faktisk er det lurt å ha reiseforsikring hele året, for den gjelder så fort du går ut døra hjemmefra.