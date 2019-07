Dette er den viktigste saken for Aud

- Da jeg var ung, hadde jeg sommerjobb på et sykehjem. Det jeg lærte da var at selv om skroget er gammelt og skrukkete, så er folk unge i hodet, sier Aud Riseng.

De fleste kjenner Aud Riseng som handlekraftig og dyktig avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

Nøler ikke et sekund

Det er et stykke derfra til helse- og omsorgssektoren, men når vi spør Arbeiderpartiets ordførerkandidat om hva som er den viktigste saken for henne, nøler hun ikke et sekund.

- Heltidsstillinger er den viktigste saken for oss!

- Hvorfor det?

- Det er så mange gode grunner til at vi skal tilby folk heltidsstillinger. Det har med forutsigbarhet å gjøre. Og du skal ha en lønn å leve av. Det igjen er avgjørende for om du får boliglån og får opparbeidet pensjonspoeng. Du skal kunne planlegge livet ditt uten å jakte vakter for å overleve, sier Aud Riseng.

For få har heltidsstilling

I helse- og omsorgssektoren i Hamar har kun 46,5 prosent av de ansatte heltidsstilling.

Den gjennomsnittelige stillingsandelen i kommunale omsorgsyrker er 67,5 prosent. I Arbeiderpartiets program for Hamar står det svart på hvitt at stillingsandelen skal opp til minst 70 prosent.

Har vært med på kveldsvakt

- Men vel så viktig er det at dette også handler om kvalitet i tjenestene.

10 løfter fra Hamar AP Gode og trygge velferdstjenester i kommunal regi og motarbeide privatisering Vi skal øke den gjennomsnittlige stillingsandelen i kommunale omsorgsyrker fra 61,2 % til 70 % Innføre Aktivitetsskole på barnetrinnet Ha sosiallærere og helsesykepleiere i alle skoler for å ivareta sårbare barn som i perioder trenger ekstra støtte (Hamarhjelpa) Etablere utstyrsbibliotek og styrke frivilligheten økonomisk Bygge ny turnhall/flerbrukshall. Hamar skal jobbe for å bli sykkelby nummer 1 i Norge Bygge bofellesskap for eldre i Øvre Vang Forby bruk av unødvendig plast i kommunen Utvikle Hamar flyplass for å skape flere arbeidsplasser og ivareta god beredskap

Det skal ikke være slik at det er 40 forskjellige vikarer som kommer innom og skal hjelpe deg på do, sier Aud engasjert.

52-åringen har vært med hjemmeomsorgen i Hamar på en kveldsvakt. Hun er dypt imponert over de ansatte, hjertevarmen de viser, innsatsen og kompetansen.

- Uverdig

- Det er fantastisk flinke folk, men du må kjenne pasientene eller de du skal hjelpe. Du må vite hvor viktig det er at når du drar derfra, så står vannglasset akkurat der. Eller at du, før du går, snur tv-en slik at ikke sola ikke skinner på den. Og at tøflene står akkurat på den plassen. Det er kjempeviktig og da må du ha den nærheten og de gode relasjonene til de du skal jobbe sammen med, forteller Aud og legger til:

- Det er uverdig for eldre, våre viktigste mennesker som har jobba og bygd landet, at de skal ha 40 vikarer innom. Det blir så teknisk. Omsorg handler om relasjoner mellom folk og det er kjempeviktig. Så derfor er heltidsstillinger den viktigste saken for oss.

3 om Aud

Marianne Mittet Solbraa, eks-kollega og regionleder Trygg Trafikk Innlandet og eks-kollega: - Aud er utrolig kunnskapsrik, har humor og er en person som ser det beste i folk og er flink til å motivere andre til å yte sitt beste. Jeg er veldig glad i Aud. Hun er den beste sjefen jeg har hatt.

Mona Cicilie Stormoen, partifelle Aud er ei raus dame med et stort hjerte for alle hun treffer. Hun er en god leder som står støtt når det stormer rundt henne.