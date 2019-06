Denne SPAR-butikken går fra 16 til 50 ansatte om sommeren

Det er snart tre og et halvt år siden SPAR Kirkebukta sto ferdig og litt over to år siden Mette Knudsen tok over som butikksjef. Men butikksjefen er alt annet enn uerfaren i faget, hun har nemlig nærmere 29 år i kjeden.

- Tidligere jobbet jeg som butikksjef ved SPAR Kivle her i Kragerø, og trivdes veldig godt der. Men når jeg først ble spurt om å bli butikksjef her ved Kirkebukta kunne jeg ikke la sjansen gå fra meg, og det er jeg veldig glad for at jeg ikke gjorde, forteller butikksjefen og smiler.

Alle mann til pumpene

ÅRETS BUTIKK: Butikksjef, Mette Knudsen synes det er ekstremt gøy at de er blitt kåret til årets beste butikk i regionen to år på rad. Sommeren nærmer seg med stormskritt og høysesongen for SPAR Kirkebukta er rett rundt hjørnet. De startet forberedelsene til sesongen rett etter påske og kjenner allerede på økt aktivitet. - Det er mye planlegging og logistikk i forkant av en sesong. Vi jobber veldig annerledes om sommeren og går fra 16 til 50 ansatte, forteller butikksjefen. - Her jobber det til og med folk til langt utpå kvelden. Om sommmeren kommer varene sent, så derfor må vi være bemannet omtrent hele døgnet. Selv om butikksjefen gleder seg til hyttefolket inntar Kragerø er hun også opptatt av å ta vare på de lokale kundene. - De lokale kundene er like viktige, om ikke viktigere enn sesongkundene, forteller hun. Vi har mange faste kunder her og det er viktig for meg at de ikke føler seg glemt. Notatblokk på nattbordet Sommerferie kan Mette se lenge etter, det er det ikke tid til. Hun forteller at hodet alltid er på jobb og at hun sover med en notatblokk på nattbordet. - Det hender jeg våkner om natta og kommer på noe som må gjøres. Da nytter det ikke å prøve å få sove igjen før jeg har fått skrevet det ned, forteller hun og ler. - Jeg starter tidlig og kommer sent hjem, men det verdt det. Det er denne delen av året som er den morsomste. Ingenting kan sammenlignes med følelsen man får når det er full fart og yrende liv i butikken. Da tar jeg mye heller «sommerferien» på høsten. Hva syns du er det beste med jobben som butikksjef? - Det må være at det er ekstremt variert, samtidig som det er motiverende å jobbe med mennesker. Også er det selvfølgelig fryktelig gøy når man lykkes.

Årets butikk to år på rad

Visste du at SPAR Kirkebukta har.. ..brygge, med båtplass til kundene sine? ..stor parkeringsplass i kjelleren? ..søndagsåpent fra kl.09.00-21.00 i sommersesongen? ..et uteområde bak butikken, med både leke- og badeplass? ..ansatte med god fagkunnskap om ferskvarer? ..sponset TEAM Telemark de siste 2 årene? ..er helt RÅ på kampanjer? SPAR Kirkebukta ønsker deg hjertelig velkommen til sommerhandelen!

SPAR Kirkebukta har to år på rad blitt kåret til årets beste butikk i regionen, og de håper på å vinne i år igjen.

- Det er klart det er stas, og vi jobber jo på for å vinne i år igjen, forteller Knudsen.

Hvorfor tror du dere vinner år etter år?

- Det er klart det er resultatorientert, men det har også mye med kundetilfredshet å gjøre. Det er flere grunner til at vi har fornøyde kunder, og jeg tror en av de viktigste årsakene er at vi er veldig gode på ferskvare, frukt og grønt, og brød og bakevarer. Dette er områder vi prioriterer, og vi ser at det lønner seg.

- Jeg har også utrolig dyktig ansatte med gode fagkunnskaper, som hjelper kundene om de lurer på noe, legger Knudsen til.