De tar vare på deg og dine tenner!

Tannlege Sand

Tannlege Sand er en tannklinikk i Son med en lange tradisjoner. Frem til 2002 holdt klinikken til i Victoria-gården, da den flyttet til nye lokaler i Sagaveien. I 2013 utvidet de lokalene fra ett til to behandlingsrom, og nå er det straks klar for enda en utvidelse.

Fra august i år vil de ha tre behandlingsrom samtidig som de oppgraderer klinikken med nytt og moderne utstyr.

– Vi har de siste årene sett behovet for å utvide med et tredje behandlingsrom for å kunne ta imot enda flere pasienter. Med nytt moderne utstyr får vi også blant annet muligheten til å utføre digitale avtrykk av i forbindelse med avstøpning av tenner. Da slipper du å bruke mye tid på avtrykk og midler inn i munnen, forteller tannhelsesekretær Espen Sand.

Fra før har klinikken bestått av tannlegene Elise Sand og Mari Nesteby, som har vært her siden henholdsvis 2013 og 2015. Med nyansettelsen av Helena Bygdén i mai 2019 blir de et team med totalt tre tannleger.

Sammen med de dyktige tannhelsesekretærene Espen Sand, Aud-Iren Sand og Edith Thorvaldsen gjør de alt for at du både skal få den beste behandlingen og en best mulig opplevelse.

– Hos oss møter du både tannleger og sekretærer med faglig engasjement og erfaring. Samtidig oppdaterer vi oss og oppgraderer utstyret jevnlig for å hele tiden kunne tilby nyeste og mest skånsomme behandlingsmetodene, sier Sand.

Tannhelsesekretær Espen Sand ønsker deg velkommen til et behagelig tannlegebesøk.

Tannlegebesøk med behag

Hos Tannlege Sand setter de hensynet til sine pasienter først. Her legger de opp til en avslappet atmosfære der du får både god informasjon og gode forklaringer underveis. Det skal gjøre at besøket ditt hos tannlegen føles både behagelig, trygt og godt.

– For mange forbinder det å gå til tannlegen som noe ubehagelig, og det har vi forståelse for. Derfor er det ekstra viktig for oss å se og ta vare på den enkelte. Kanskje vi til og med kan gjøre tannlegebesøket til noe lystbetont og ikke bare noe du føler at du må gjøre, sier Sand.

Han forteller at denne filosofien fungerer for de fleste – også for mange av de som lider av tannlegeskrekk.

– Vi tar oss god tid på å informere våre pasienter, særlig hvis vi vet at personen har angst for å gå tannlegen. Vår erfaring er at mange som tidligere har slitt med å gå til tannlegen ikke lenge har problemer med det, sier Sand.

Den erfarne tannhelsesekretæren anbefaler at du går til tannlegen én gang i året for å sjekke at alt er i orden.

– Et årlig besøk hos tannlegen er nok for de aller fleste. Vi tar røntgen, sjekker at ting er som det skal være og fjerner eventuell tannsten for at det ikke skal utvikle seg karies, syreskader eller tannkjøttbetennelse, sier Sand.

Mellom hvert tannlegebesøk er det mye du selv kan gjøre for å ta vare på tennene dine. Det viktigste er å pusse tennene to ganger om dagen. Du kan bruke enten vanlig eller elektrisk tannbørste, så lenge den ikke er for hard. I tillegg er det viktig å pusse tungen samt bruke tanntråd eller børste mellom tennene for å unngå tannsten.

I disse ferietider anbefaler han også stresse ned og spise regelmessig, noe som kan ha god effekt på tannhelsen.

– Stress fører til munntørrhet. Ha gjerne alltid en pakke med sukkerfri tyggis når du er på reise. Da stimulerer du spyttproduksjonen. Det er også viktig at det ikke går for lang tid mellom måltidene, sier Sand.

Hos den erfarne allmenntannlegen Elise Sand er både du og dine tenner i trygge hender.

En tannklinikk for alle

Tannlege Sand er en tannklinikk for alle. Hit kan du komme enten du ønsker en vanlig undersøkelse eller har større behandlingsbehov. Her får du hjelp med alt fra den årlige sjekken av tennene og vanlige behandlinger til estetisk tannbehandling, kirurgi og implantater.

– Klinikken består av erfarne allmenntannleger med bred erfaring. Det vil si at vi ikke har et konkret spesialfelt, men er flinke på veldig mye forskjellig. Dette omfatter det meste fra fylling av hull til innsetting av kroner og broer, sier Sand.

Han forteller også at mange kommer til dem med et ønske om hvitere tenner. I mange tilfeller hjelper det med bleking, mens andre ganger er tennene så misfarget at de må de sette på fasetter. Uansett anbefaler Sand at du spør tannlegen om råd når du vil ha hvitere tenner.

– Det er mange som bestiller blekemidler på nett og gjør det selv uten å gå til tannlegen først. Disse midlene er ofte veldig sterke, og kan bare gjøre vondt verre. Hos oss er du garantert bruk av velprøvde metoder og sikre midler som virker, understreker Sand.

Dersom det er behov for tyngre tannkirurgi, har de et tett samarbeid med flere spesialister i distriktet.

– Selv om vi tilbyr de aller fleste typer tannbehandlinger, henviser vi til spesialister hvis det er behov for tyngre kirurgi. Vi har et godt samarbeid med tannlegespesialister i både Moss og Vestby, påpeker Sand.

Har du behov for tyngre tannkirurgi, kan det hende at denne er stønadsberettiget gjennom HELFO. Hos Tannlege Sand får vite alt du trenger å vite om dine rettigheter.

– Vi er deltar jevnlig på kurs, og er alltid oppdaterte på lover og forskrifter. Kommer du til oss er du alltid sikret både kunnskap og behandling som er helt «up to date», sier Sand.

Fem råd til bedre tannhelse 1. Puss tennene to ganger daglig. Bruk tanntråd eller mellomromsbørster for å bli kvitt alle matrester minst en gang om dagen – gjerne om kvelden. Dette er også viktig for å unngå karies og tannkjøttbetennelse. 2. Rengjør tungen hver dag. En ren og frisk tunge er rosa. Det hvite belegget du kan få bakerst på tungen inneholder mange bakterier, og bør pusses bort med tannbørsten eller ved bruk av en tungeskraper. 3. Spis og drikk regelmessig. Spis variert mat som krever tygging, og ikke la det gå for lenge mellom måltidene. 4. Stress ned. Stress kan føre til munntørrhet, som igjen kan gi økt bakterieflora i munnen. Fukt munnen med en tyggis hvis den føles tørr. 5. Unngå røyking og mye alkohol.

Karius og Baktus jobber like hardt året rundt. Husk god tannpleie også i ferien!