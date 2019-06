De gir deg ren sommeridyll!

Prosjekt Vask AS

Selv om Prosjekt Vask kun har eksistert som selskap siden 2016, har eierne Pål Berntsen og Edvin Vestgård lang erfaring fra renholdsbransjen. De to har kjent hverandre i mange år, og Berntsen begynte i bransjen mye på grunn av kameraten.

– Da Edvin fikk stadig mer å gjøre, tenkte jeg at dette var en bransje med stort potensial. Det fikk jeg erfare ganske snart, da han leide meg inn stadig oftere. Noe som førte til at jeg fikk med meg broren min Ole Christian på laget, forteller Berntsen.

Etter mange år med hvert sitt firma, fikk brødrene Berntsen og Vestgård stadig mer å gjøre. I stedet for å leie hverandre inn, valgte de å heller forene krefter. Det skulle vise seg å være et smart trekk.

– Selv om vi drev hvert vårt firma i mange år, hadde vi et godt samarbeid. Til slutt bestemte vi oss for at det beste var å slå oss sammen. Det har vært en stor suksess, sier daglig leder Berntsen.

Etter tre år med drift hjemme fra Berntsens bolig, bestemte de seg for å flytte firmaet til Tjøllingvollen. Her har de både kontor, utstyrslager samt vaskeri for mopper og kluter.

– Herfra kan vi enklere administrere oppdragene og ikke minst ha et sted hvor våre medarbeidere kan møtes, sier Berntsen.

Firmaet har i dag 16 fulltidsansatte, men leier også inn folk i hektiske perioder. Prosjektvask har i første rekke satset mot det private markedet i Larvik og Sandefjord, med helgevask og vindusvask som spesialfelt.

– Vi har blant annet flere hundre boligeiere som abonnerer på vindusvask. Dette omfatter at et avtalt antall ganger i løpet av året, hvor vi sørger for at vinduene er rene til enhver tid. Tjenesten har stadig blitt mer populær, forteller Berntsen.

Overlater du vinduspussen til Prosjekt Vask, er det gode utsikter til en deilig og avslappende hytteferie i skjærgården.

Ikke bruk ferien på å vaske hytta!

En annen tjeneste de opplever stor etterspørsel av for tiden, er hyttevask. Med et nedslagsfelt som strekker seg fra Brunlanes mellom Stavern og Helgeroa til Vesterøya og Østerøya i Sandefjord, jobber de innenfor et markedsområde som omfatter flere tusen hytter.

– Hyttevask har tatt seg veldig opp de siste årene, og vi har hendene fulle i sommersesongen. Folk ønsker å gjøre det enklere for seg selv ved å få til vasken både før under og etter ferien, forteller Berntsen.

Han forteller at mange vil ha hjelp til å vaske ut hytta etter vinteren og klargjøre den til sommerferien. Litt mer vanlig å sette borte vasken, gjøre det enklere for deg selv.

– Det er ingen som synes det er noe moro å begynne ferien med å vaske. Når du bruker oss, kan du også nyte feriedagene helt til det siste, sier Berntsen.

Mange har også hytter som de leier ut på ukesbasis eller for andre kortere eller lengre perioder. Da må den vaskes slik at de det er klart til neste leietaker.

– Det er mange som i utgangspunktet ønsker å gjøre vasken selv, men ikke orker vinduspussen. Da velger de heller å overlate hele jobben til oss. Særlig en del eldre hyttereiere synes det er et ork å holde hytta ren både innvendig og utvendig, forteller Berntsen.

Prosjekt Vask er også et firma som strekker renholdsbegrepet litt lenger. Hvilket betyr at de også kan tilby enkle tjenester for vedlikehold av hager og uteareal.

– Vi ønsker å hjelpe de som også synes det er mest praktisk å sette bort plenklipp, trimming av hekk, stell av busker og annet hagearbeid, forteller Berntsen.

Med erfarne fagfolk, riktig utstyr og effektive metoder gir Prosjekt Vask deg ren kvalitet for pengene.

Ren kvalitet for pengene

Ifølge Berntsen har etterspørselen etter renholdstjenester i privatmarkedet vokst mye de siste årene. Han mener det er flere grunner til det – ikke bare at folk heller vil bruke fritiden eller ferien sin på andre ting enn å vaske.

– I dag er det et krav at rengjøringsbedrifter har nødvendige godkjenninger, og i tillegg har det vært flere avsløringer om svart arbeid. Tilbakemeldingene vi får er at folk setter pris på å få ting raskt og profesjonelt gjort, til en pris som er som ikke er så høy som de kanskje trodde, forteller Berntsen.

Firmaet hans er opptatt av å gi deg som kunde ren kvalitet for pengene. Det betyr at du er garantert at jobben blir profesjonelt og effektivt utført, og at du har en fast person å forholde seg til.

– I motsetning til de store landsdekkende kjedene er vi et lokalt firma hvor det stort er samme person som kommer til deg hver uke. Vi er også opptatt av å bruke god tid på jobben, ikke bare «feie over». For oss handler det om effektive metoder og kvalitet på utførelsen, sier Berntsen.

Etter mange år i bransjen vet han hva det vil si å levere kvalitet, og hvor viktig det er for kundene. Det har ført til en stabil kundemasse som blir stadig større. Det er mye på grunn av den berømte jungeltelegrafen.

– Vi har aldri markedsført noe særlig, men vi får likevel får vi stadig flere kunder. Når folk i tillegg velger å bestille tjenestene våre flere ganger, tar jeg det som et bevis på at de fornøyde, sier Berntsen.