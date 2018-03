De danske ferieperlene alle familier bør oppleve

Løkken - Den danske riviera

Løkken er en klassisk badeby på Nordjyllands vestkyst, hvor du finner noen av Danmarks beste strender. De er milelange, og har et stort utvalg av spennende og morsomme aktiviteter for hele familien. Det er noe unordisk over de brede strendene med sine snøhvite, fine sand og det blå havet.

Løkken Strand, er 10 kilometer lang og regnet som Danmarks fineste. På sandstranden finner du de karakteristiske badehusene som en skjør ramme rundt.

I Løkken ligger det rideskoler, fiskevann, go-kartbaner, golfbaner og det er ideelle forhold for å gå turer, sykle eller jogge. Family Farm Fun park er en spennende opplevelsespark for barna.

Hvordan komme seg hit: Ferge til Fredrikshavn. Tog og busser kjører til Hjørring, tar ca. 1,5 time. Fra Hjørring er det ca. 20 minutter til Løkken.

Her bør du bo: Løkken By Camping & Cottages

Dette overnattingsstedet ligger under 5 minutters gange fra Løkken sentrum og en sandstrand ved Nordsjøen. Her tilbys avgiftsfri parkering og enkle hytter med kjøkken. Hyttene har komfyr, kjøleskap, kaffe- og tekoker og spisestue med sofa. Du kan velge mellom eget eller felles bad.

Her finner du fasiliteter som lekeplass, hage med solterrasse, minigolf og sommerkafé på.

Løkken Action House ligger 3 minutters kjøring unna og har bowling, biljard, go-kart og paintball. I området kan du også gå turer og spille golf. Børglum kloster fra 1200-tallet ligger 6,5 km unna.

Dueodde - den hviteste sanden

I Bornholm finner du Dueodde, en av øyas største turistmagneter. Du kommer nok til å forveksle denne stranden med Karibien. På Dueodde finner du nemlig den hviteste sanden, myk som mel som knirker under føttene. Denne stranden er ofte omtalt som en av Europas beste, og har blitt «premiert» med Blått Flagg - en miljøsertifiseringsordning for marinaer og strender.

Gå opp trappene i fyrtårnet for en fantastisk utsikt over havet. Brændesgårdshaven, som har vannland og zoo, er et must for de små.

Hvordan komme seg hit: Ta fergen til Rønne eller fly fra København til Bornholm Lufthavn.

Her bør du bo: Apartment Pilegårdsvejen

Vil du bo i nærheten av Dueodde-stranden, så er det denne leiligheten i Snogebæk et godt alternativ . Eiendommen kan huse opptil fire gjester, og inneholder ett soverom med dobbeltseng , samt en sovesofa i stuen, og fullt utstyrt kjøkken.

Det er et felles innendørs svømmebasseng, og bare et stenkast unna finner du både tennisbane og lekeplass. Om sommeren er det fiskemuligheter kun 300 meter fra eiendommen. Bare et par kilometer unna finner du byen Snogebæk som har et godt utvalg av både butikker og restauranter.