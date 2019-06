Da NAV somlet tok Misak (26) saken i egne hender

1. oktober 2017 skulle bli en helt spesiell dag for to personer på Rema 1000 på Drengsrud. For Maiken Holberg var det første dag på jobb som kjøpmann for sin helt egen Rema 1000-butikk. For Misak (26) var det dagen som skulle endre livet hans for alltid.

Sistnevnte kom til Norge som flyktning fra Eritrea i 2014, et land herjet av borgerkrig i mange år. Misak fikk opphold i Norge, ble plassert i Asker kommune og startet på norskkurs. Men den engasjerte og arbeidsomme eritreeren synes fremgangen med NAV tok for lang tid. Han ønsket å komme seg ut i arbeidslivet, lære seg det norske språket og kulturen å kjenne. Derfor tok han saken i egne hender.

- Det viktigste for meg var å lære meg norsk, ha jobb og tjene egne penger. En jobb ville også hjelpe meg å lære språket raskere og hjelpe meg å bli integrert i det norske samfunnet. Skaffe meg nettverk og venner, forteller han.

VILLE LÆRE: Misak ville lære bedre norsk og skaffe seg en jobb. Derfor tok han sjansen og spurte om jobb hos Rema 1000 på Drengsrud i Asker.

Tok en sjanse

Det enkle er ofte det beste, som man sier. Misak tok sjansen og stakk hodet innom Rema 1000-butikken på Drengsrud. Av mannen i kassa fikk han beskjed om at han måtte ta en prat med den nye kjøpmannen om muligheter for jobb.

- Misak kom opp på kontoret, presentere seg selv og sa han skulle jobbe her i tre måneder - gratis. Først trodde jeg at det var en avtale han hadde gjort med den tidligere kjøpmannen, men jeg skjønte raskt at han bare ønsket å få en sjanse til å vise hva han var god for, forteller Maiken.

Gratisarbeid med flyktninger er verken lovlig eller satt pris på av Arbeidstilsynet. Den ferske kjøpmannen gjorde derfor litt undersøkelser og tok kontakt med skolen til Misak. De ville hjelpe og sammen med Maiken og Misak, kunne 26-åringen endelig få sin første dag på jobb for Rema 1000.

- Han startet med å fylle på varer og rydde i butikken tre dager i uka etter skolen. Etterhvert ble det kassaarbeid og andre oppgaver, forteller Maiken.

Det tok ikke lang tid før Misaks smittende vesen ble lagt merke til hos kundene.

- Misak er utrolig engasjert og blid. Prater og tuller med kundene, noe de setter veldig pris på. De elsker ham, legger Maiken lattermildt til.

I dag er Misak én av 14 ansatte. Han sier han er utrolig takknemlig for sjansen han fikk.

- Jeg sa til Maiken i begynnelsen: Har dere ledige vakter, gi beskjed. Jeg ønsker å jobbe. Dersom det ikke var mulighet for fast jobb, la meg bare prøve litt så kan dere være referanse videre, legger 26-åringen til.

GA EN MULIGHET: Maiken trodde Misak hadde en avtale med han tidligere kjøpmannen. Hun skjønte dog raskt at det ikke var tilfellet, men ga den ukjent e26-åringen en sjanse. Det angrer hun ikke på.

Maiken vet selv hvordan hardt arbeid gir gode resultater. Selv skulle hun egentlig bli lege og flyttet til Danmark for å studere, men kun etter noen dager på universitet fant hun ut at dette ikke var noe for henne.

- Jeg hadde deltidsjobb på Lidl og startet å jobbe mer der etter jeg sluttet på studiene. Jeg stortrivdes og jobbet meg oppover. Da jeg flyttet hjem til Norge, jobbet jeg på Rema 1000 på Torshov i Oslo før jeg tok over butikken her på Drengsrud, forteller kjøpmannen.

- Elsker jobben

Begge forteller at språket var en utfordring i starten, men Maiken så noe i Misak.

- Bare viljen og arbeidsmoralen han viste i starten sier så mye om han som person. Alt det andre kan man lære seg, slår kjøpmannen fast, før hun legger til:

- Det var en del gestikulering og bilder i starten. I tillegg var jo jeg ny i min jobb og. Men det gikk seg til, smiler Maiken.

ENGASJERT: Kjøpmann Maiken Holberg forteller at Misak er utrolig engasjert og at kundene «elsker han»: - Han prater og tuller mye med han, sier Maiken.

26-åringen angrer ikke på at han tok sjansen og stakk hodet innom butikken den høstmorgenen.

- Nordmenn har vært veldig snille og gode med meg. De kan være litt innadvendt og stille i starten, men når man blir kjent med dem er de blide og glade, forteller Misak.

ELSKER JOBBEN: Misak forteller han stortrives i jobben på Rema 1000.

Misak elsker hverdagen i butikk og kunne slå av en prat med kunder. Flere av dem hilser mens vi er innom. I tillegg til butikkjobben fem dager i uken, går Misak på voksenopplæring.

- Det er travelt og mye jobb, men det er helt topp. Jeg stortrives hos Rema 1000, sier 26-åringen.

- Det jeg liker så godt med Rema er at du er selvstendig. Man har ansvar for alle varer som er i butikken. Oppdager jeg at ting er borte eller har blitt stjålet, merker jeg at jeg blir sint. Jeg føler butikken har blitt litt min også, smiler Misak.

Nesten to år etter han startet, har alt det harde arbeidet gitt uttelling. Maiken har utnevnt ham til assisterende butikksjef og snart skal han starte på pretalent - en intern Rema 1000-skole for fremtidige kjøpmenn. Akkurat det å ha sin egen butikk drømmer 26-åringen om. Hans nåværende sjef er overbevist om at det vil skje en dag.

- Jeg drømmer om å bli kjøpmann og drive min egen Rema 1000-butikk en gang i fremtiden, forteller Misak.

- Du blir kjøpmann en dag. Det er det ingen tvil om, legger Maiken til.