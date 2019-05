Byggmakker Eiker er 100 år: «Hjelpen du får her er uvurderlig»

Unike muligheter med eget høvleri

Det er langt mellom høvleriene i Norge. Byggmakker Eiker produserer alt fra trelast, kledninger og lister til konstruksjonsvirke. Og de har muligheten til å spesialprodusere til mindre prosjekter, samtidig som de har kapasitet til større produksjoner. Mye selger de selv, men i snitt fyller de to-tre trailerlass med trelast fra høvleriet i uka. Dette sendes til impregnering i Larvik før ferden går videre til det langstrakte land.

- Vi har oppdrag for Riksantikvaren og Norsk folkemuseum til større boligprosjekt. I motsetning til de store høvleriene, så er vi såpass små at vi kan hive oss rundt om det trengs. Har du en eldre bolig og må bytte bord, kan vi bistå, sier Bjørn-Egil Kristoffersen, arbeidende formann. Med et lunt smil og glimt i øyet har han jobbet tett på høvleriet hos Byggmakker Eiker i 40 år. I jobben organiserer Bjørn-Egil hva de skal høvle og legger opp produksjonen.

Bjørn-Egil Kristoffersen er arbeidende formann ved høvleriet. Her har han jobbet i 40 år.

Men det er helt tilfeldig at han havnet på høvleriet tett på elven i Hokksund. Som ung gutt fikk han mulighet for utplassering gjennom skolen. Og siden har han blitt.

- Nærhet til der jeg bor og det gode arbeidsmiljøet gjør at jeg har blitt alle disse årene. Jeg har nesten snakket mer med gutta på høvleriet gjennom årene enn min egen kone, sier han og ler godt. Han er ikke alene om å bli lenge. Mange ved Byggmakker Eiker har jobbet der i 30-40 år.

- Samarbeidet betyr mye for oss

Rett utenfor Tranby i Lier vokser det frem et nytt boligfelt på en platå i Nordalveien. Her jobber G.S.BYGG AS med å sette opp 27 boligenheter med fantastisk utsikt. Alt av materialer er levert at Byggmakker Eiker.

- Jeg liker spesielt godt panelet de høvler selv. Det er så stabilt, sier styreleder i G.S. BYGG AS, Nils Petter Grepperud. Han kjenner Byggmakker Eiker godt etter et 29 år langt samarbeid, som startet ved en tilfeldighet.

- Jeg bygde mitt andre hus i 1990 og hentet inn priser. De var konkurransedyktige, så jeg slo til. Grunnen til at jeg har holdt meg til Byggmakker Eiker alle disse årene er at de er veldig fleksible og enkle å samarbeide med. De er en stabil leverandør, som er viktig for meg, forteller han.

Nils Petter Grepperud (t.v), styreleder i G.S.BYGG AS, og Atle Mørch, prosjektleder Tribus AS, bygger 27 boliger rett utenfor Tranby i Lier. De er kjempefornøyde proffkunder av Byggmakker Eiker.





Så langt har de bygget 14 boliger, seks står klare til høsten, før de siste sju boligene tar form. Atle Mørch, prosjektleder ved Tribus AS, som har ansvar for boligutbyggingen i Nordalveien, setter pris på omfanget av hva Byggmakker Eiker kan levere.

- De leverer alt fra første sville til siste list. I tillegg, så har de også kjøkkeninnredning og garderobeløsninger. Det er praktisk for oss å få alt på et sted, sier Mørch.

Byggmakker Eiker leverer alt av materialer når G.S.BYGG AS setter opp nye boliger i Nordalveien i Lier

Og begge setter de pris på servicen de får fra sin leverandør.

- De bryr seg om det ferdige produktet. De følger opp og har alltid tid til å bistå om vi trenger det. Også er de veldig hyggelige. Dette samarbeidet betyr mye for oss, påpeker Grepperud, som er en av mange lokale proffkunder.

Proffkundene - en viktig del av bedriften

I dag er Byggmakker Eikers største kundegruppe byggmestere og entreprenører, som de selger trelast og byggevarer til. Proffkundene blir stadig flere og viktigere. Derfor har de to dedikerte proffselgere, som kjenner bransjen og miljøet.

Byggmakker Eiker Adresse: Prestebråtan 11, 3300 Hokksund Telefonnummer: 32 25 25 70 For produkter, tjenester og åpningstider se her: https://www.byggmakker.no/butikker/byggmakker-eiker

- Vi har begge bakgrunn i byggebransjen. Det gjør at vi snakker samme språk som kundene våre og forstår deres hverdag. Det er også et veldig godt miljø her, så mange av kundene blir gjerne en stund og snakker fag, både med oss og sammen med hverandre, sier salgssjef for proff ved Byggmakker Eiker, Lars Haga, som har vært på huset i 30 år. Han får anerkjennende nikk fra proffselger Haakon Kristoffersen, som supplerer:

- Vi har opparbeidet tette relasjoner til bransjen og skal alltid yte god service. Det er for eksempel en fordel at vi har egne biler til utkjøring. Da kan vi være mer fleksible overfor kundene, sier han.

Lars Haga (t.h) og Haakon Kristoffersen jobber begge som proffselgere og har selv vært i byggebransjen.

I dag utgjør proffkundene omtrent 60 prosent av kundegruppa.

- Vi satser på å ha gode, kompetente proffselgere, som kjenner bransjen og følger med på utviklingen. De fleste av våre ansatte har fagbrev som tømrere. Mange lokale bedrifter bruker oss, og her kommer gjerne håndverkere innom for å utveksle erfaringer. Det er viktig for oss, påpeker Hobbelstad.

Gjør det selv - med litt hjelp

Skal du «mekke» selv, så er butikken like velutstyrt som resten av virket.

Ole Martin Vollan jobber i butikken og setter pris på å veilede folk under store og små prosjekter.

- I disse dager får jeg mest spørsmål om terrassebord, uterom og gressklippere. Jeg trives med å hjelpe folk og finne det de trenger, sier Ole Martin Vollan med et smil bak kassen. Selv om han knapt er 30 år, så startet han karrièren som ekstrahjelp i tenårene og kjenner produktene godt. Trenger du maling, skruer, verktøy, jernvarer, gulv, terrassebord eller hageredskaper og belegningstein, så finner du det her. Og Ole Martin hjelper så gjerne.

- Det beste med denne jobben er uten tvil kundekontakten. Folk spør om mye forskjellig. Da er det min jobb å gi gode svar, kommer det kjapt.

Elise Berg Nes selger kjøkken- og og garderobeløsninger,

En trapp opp fra butikken, har det dukket opp et nytt fjes. Blant kjøkkenutstillinger fra Norema, garderobeløsninger og baderomsinnredninger, finner du Elise Berg Nes. Hun hjelper kundene å tegne og tilpasse, samt finne gode romløsninger.

- Det er veldig fint å jobbe her, og det er utfordrende, sier Berg Nes. Hun er en blant mange med fagkompetanse ved Byggmakker Eiker.

- Konkurransen er økende i distriktet, men det gjør oss skjerpet til å henge med videre. Det er en grunn til at vi er 100 år, avslutter Hobbelstad.