Byggentreprenør med mye å feire i 2019

Hans Petter Hovelsen er en mann med lang erfaring. Allerede i 1965 begynte han i lære hos Byggmester Brynhildsen, der han var i seks år før Byggmester Rolf Andreassen ble neste stoppested på veien til en lang karriere.

– Jeg hadde en fin tid i to av Østfolds eldste og mest kjente byggefirma. Men etter 13 år følte jeg at tiden var inne til å starte noe som var mitt eget, forteller Hans Petter Hovelsen.

1. januar 1979 ble firmaet Byggmester Hans Petter Hovelsen formelt registrert som eget foretak. I starten var det bare Hans Petter og kona.

I løpet av årene har de vært et godt team, både i yrkeslivet og livet for øvrig. Samme år som bedriften fyller 40, kan ekteparet Hovelsen feire 50 års bryllupsdag. Selv fyller de begge 70 år.

– Mens jeg jobbet ute, tok hun seg av alt papirarbeidet. Uansett om det har vært på jobb eller hjemme, har hun og familien alltid vært viktig for meg, sier han.

Selv om Hans Petter Hovelsen hadde aller mest lyst til å være ute og bygge hus, ble han likevel nødt til å ta et valg i 1983. Ryggen hadde fått kjørt seg etter snart 20 år som tømrer, og måtte opereres.

– Valget sto mellom å bli uføretrygdet eller legge om driften. For meg var valget enkelt. Vi begynte å ansette flere folk, slik at jeg kunne konsentrere meg mer om den praktiske driften, forteller Hovelsen.

Hans Petter Hovelsen (f.v.) grunnla HPH Byggentreprenør i 1979. I 2011 tok Espen André Johansen over som daglig leder.

En ny epoke

Bedriften fortsatte å øke virksomheten de neste årene. Samtidig var Hans Petter Hovelsen i en periode også formann i både Håndverksforeningen og huskjeden Mesterhus. Han var også med å starte selskapet Kniplefjellet Eiendom, som driver med kjøp av tomter, prosjektutvikling og boligutbygging.

– I perioder har det vært mange lange arbeidsuker. På det meste kunne jeg jobbe opptil 80 timer i uka. Som formann i Mesterhus fikk jeg med meg mange nye impulser som jeg tok med meg videre, sier han.

Etter at Hans Petter Hovelsen fylte 60 begynte han gradvis å trappe ned, og i 2011 ble Espen André Johansen ansatt som daglig leder.

– Jeg måtte faktisk gå til det skrittet å ansette en sarping. Det har jo gått bra, men jeg måtte lære han opp skikkelig først, spøker Hovelsen.

Espen André Johansen husker han synes det kunne virke som det var store sko å fylle etter en mann som Hans Petter Hovelsen.

– Både han og HPH Byggentreprenør har alltid vært et solid navn og en stor bedrift i Fredrikstad. Derfor var det med en viss ærefrykt jeg tok over som daglig leder, sier Johansen.

I dag sysselsetter bedriften rundt 50 årsverk. I tillegg satser de aktivt på rekruttering, og har som mål å til enhver tid ha 2-3 lærlinger under opplæring. Målet er at folk skal bli værende i bedriften også etter endt læretid.

For Espen André Johansen er det viktig å skape en god bedriftskultur, med rom for både det faglige og det sosiale. Det er viktig å sørge for en lønnsom drift, men for å komme dit er det viktig å opprettholde et godt arbeidsmiljø der alle blir respektert og hørt.

– Som leder må du selvsagt være tydelig, ta ansvar og riktige beslutninger, men noen ganger er det viktig å være en av gutta. Jeg føler vi har lykkes med å skape et godt arbeidsmiljø, der folk trives både som kolleger og kompiser. Det lave sykefraværet et godt bevis på det, mener Johansen.

Byggentreprenør med 40 år bak seg i det lokale markedet. Hanne Nyvang (f.v.), Ulf Hermansen, Espen André Johansen, Fred Børresen, Christer Guttormsen og Hans Petter Hovelsen.

Rustet for fremtiden

For HPH Byggentreprenør har det alltid vært viktig å tenke langsiktig. De har mye spennende på gang, og både Johansen og Hovelsen ser lyst på fremtiden. De siste årene har de blant annet satset tungt på leilighetsmarkedet, som er i stadig vekst. Blant annet har de gått inn på tomteområder som skal bygges ut gradvis i løpet av 10-15 år.

– I tillegg til egne boligprosjekter bygger vi også for privatpersoner, næring og industri. Vår filosofi er å fordele virksomheten på egenregiprosjekter, oppdrag for det offentlige og det åpne markedet, sier Johansen.

Blant de største boligprosjektene HPH Byggentreprenør har vært med på er Eketoppen, Myratoppen og Himmelberget. For tiden jobber de blant annet med et prosjekt på Borgenhaugen, der det totalt skal bygges 160 enheter fordelt på flere byggetrinn.

– Neste byggetrinn har fokus på leiligheter på rundt 60 kvadratmeter, med priser som passer de fleste. Tanken er at alle skal ha råd til å kjøpe en bolig, forteller Hovelsen.

I tillegg til dette, har de for tiden sammen med Kniplefjellet Eiendom et større boligområde under utbygging for salg på Slevik, som skal bygges ut med 34 eneboliger og ca. 20 leiligheter.

HPH Byggentreprenør er engasjert i mange spennende boligprosjekter i Fredrikstad og Sarpsborg. Blant annet på Borgenhaugen, hvor det skal bygges tilsammen 160 leiligheter.

HPH Byggentreprenør er opptatt av å følge med i tiden, og legger stor vekt på å bygge boliger folk vil ha, der de vil bo.

– Folk er mer urbane i dag enn tidligere. Vi vil gjerne bo mest mulig sentrumsnært, i praktiske leiligheter som krever minst mulig hagearbeid og liknende, sier Johansen.

Foruten boligutbygging i egen regi, jobber de også med bygging av eneboliger for kunder som har egen tomt. Som medlem av Mesterhus, har de tilgang til en omfattende idékatalog med et bredt spekter av hustyper og modeller til inspirasjon. De samarbeider også med lokale arkitekter når de skal tegne din drømmebolig.

I sine lokaler i Spinneriveien under Fredrikstad-brua har de også et eget show-rom med utstilling av alt fra parkett til kjøkken, dører og vinduer. Ikke mange entreprenører kan skryte av det samme.

– Folk kommer til oss fordi vi har et godt omdømme. Vi er kjent for å finne gode løsninger tilpasset kundens behov og budsjett, og sitter på en unik erfaring etter 40 år i markedet, sier Johansen.

I 2019 kan HPH Byggentreprenør feire 40 år som en av Fredrikstads mest velrenommerte firmaer i byggebransjen. Samtidig fyller grunnlegger Hans Petter Hovelsen 70 år – en mann som i flere tiår har vært en av byens mest profilerte personer i bransjen.