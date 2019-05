Bussfrelst på Husøy: - Det er så enkelt å velge kollektivt nå

Gråværsdag og tunge skyer. Husøy, utenfor Tønsberg, minner om et postkort der vannet ligger blikkstille på vei over broen. Her bor Anne-Kari Hetterud med familien i et koselig nabolag tett på sjøen.

Det er en helt vanlig morgen. Tre jenter i barneskolealderen gjør seg klare til skolen. Huset fra 60-tallet er fylt av barnelatter og hvin. Anne-Kari sørger for at alt huskes, at hundene er luftet og katten er sluppet ut. Men i stedet for å sette seg i bilen og kjøre til jobb, trasker Anne-Kari til nærmeste busstopp med musikk på ørene. Hun er selvutnevnt bussfrelst etter mange år som bilbruker.

- Det er så deilig å starte dagen med litt luft og roen av å ta bussen. Etter ruteendringene til Vestfold kollektivtrafikk, er det hyppigere avganger og jeg slipper å stresse. Det er så enkelt å velge kollektivt i hverdagen nå, sier Anne-Kari, fornøyd. Til og fra jobb bruker hun 20 minutter.

- Det er aldri lenge til neste buss

Oktober 2018 slo VKT sammen Linje 109 og 113 til Linje 113 A og 113 B. Denne endringen førte til 10 minutters frekvens mellom Eik og Ekeneskrysset. Og med det, ble tilbudet på Husøy betraktelig bedre - fra timesavganger til avgang hvert 20. minutt.

- Jeg trenger ikke bekymre meg for å rekke bussen om morgenen eller ettermiddagen. Det er aldri lenge til neste. Jeg har ikke kjørt bil til jobb siden 1.mars, sier Anne-Kari, som er landskapsarkitekt og jobber ved KB Arkitekter i Tønsberg sentrum.

I sommerhalvåret bruker hun mye sykkel til jobben, men på gråværsdager og om vinteren er bussen hennes faste følgesvenn. Hjem fra jobb er hennes favorittdistanse.

- Det er en egen ro når jeg kommer over broen til Husøy, forteller Anne-Kari. 41-åringen har bodd på øya siden 2010. Her vil de fortsette å bo i årene fremover - og det er ikke så rart. Idyllen er å ta og føle på ute på Husøy.

Anne-Kari syns det er fint med egentid på bussen der hun kan høre på musikk eller svare på mailer til og fra jobb. Og noen ganger er det bare å nyte utsikten i det bussen passerer brua til Husøy.

Enkelt å velge buss over bil

Så er det kanskje noen som undrer seg hvordan hun klarer tidsklemma uten bil.

- Jeg har full forståelse for at mange trenger bilen i hverdagen når barna er små. Dette er fase der det er mye henting og bringing. Nå som mine barn er større og kommer seg rundt selv, så er ikke bilbehovet så stort. Men jeg merker at det det er lett å bli avhengig av bil. Man blir vant med å komme fra dør til dør, forteller Anne-Kari, og sier at det ikke var gitt at hun ble bussfrelst.

- Da jeg byttet jobb på nyåret, var det ikke parkeringsplasser til alle. Jeg fikk meg rett og slett en tupp i rumpa til å gå over til buss - i og med at det ble vanskeligere å ta bilen. Det er mye enklere å bruke buss enn man tror, understreker hun.

Nå håper Anne-Kari at så mange som mulig benytter seg av bussen på Husøy.

- Det er et så utrolig godt busstilbud, som jeg håper folk bruker slik at vi får beholde det, sier hun.

Nye rutetider er avgjørende

Anne-Kari er ikke alene om å se det positive med hyppigere avganger på Husøy. Gunhild Nilssen, som også bor på Husøy, byttet bort bilen med buss når Husøy-ruten ble endret 2018.

Om VKT VKT har ansvaret for å utvikle et kostnadseffektivt og markedsrettet kollektiv- og skoleskysstilbud til fylkets innbyggere innenfor de rammer og retningslinjer fylkeskommunen fastsetter. Om lag 220 busser kjører 10 millioner rutekilometer pr år og det foretas ca. 10 millioner reiser årlig. Målene er blant annet å gi innbyggerne et best mulig kollektivtilbud, løse mobilitetsutfordringer i regionen og bidra

til å redusere klimagassutslipp.





- Det er uten tvil de nye rutetidene som fikk meg over på buss. Jeg jobber som frisør på Farmanstredet og bussen stopper rett utenfor, forteller Gunhild, som syns det er godt å la bilen stå når det er tett trafikk inn mot sentrum. I tillegg, merker hun at det er enklere å ta buss til byen for å møte venninner eller handle når avgangene er hvert 20 minutt.

- Jeg føler meg kjempeheldig med busstidene. Jeg har holdeplass både nær hjem byen og jobb. Det er rett og slett en luksus, sier hun med et smil. Gunnhild har bodd på Husøy stort sett hele livet og trives godt. Nå er hun en kjempefornøyd bussbruker, som syns det å velge kollektivt er både tidsbesparende og det enkleste alternativet.

Flere bruker buss på Husøy

Det er ingen tvil om at ruteendringene har gitt resultater. Linje 113A og 113B har totalt en økning på antall passasjerer på 10.36% sammenlignet med de fire første månedene i fjor, melder VKT. Det betyr en vekst på 37 729 passasjerer. På Husøy har antall passasjerer økt med nærmere 30%.

- Endringene vi har gjennomført med Linje 109 og 113 er i tråd med Trafikkplan Tønsberg og tilbakemeldingene fra kunder har vært gode. De gode passasjertallene viser også dette, sier markedsdirektør i VKT, Trond Myhre.

Bussene i Tønsberg-regionen (Tønsberg og Færder kommuner) transporterer ca. 4,6 millioner kunder pr år. VKTs mål er at tilbudet skal være enkelt å bruke for kundene og at enda flere skal reise kollektivt.

- Vi har utarbeidet Trafikkplaner for store deler av Vestfold og disse planene presenterer suksessfaktorer for å lykkes med kollektivsatsingen. De peker på nødvendige rammebetingelser, og sørger for økt forutsigbarhet for hvordan busstilbudet bør utvikles de kommende årene og er helt sentrale for hele den videre utviklingen av kollektivtrafikken i Vestfold, forteller Myhre.

Er du interessert i å lese mer om planene for Tønsberg så kan du lese rapporten på vkt.no/rapporter.