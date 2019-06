Bryggebeboere er ikke som alle andre

– Perlene er mange her ute. For de som er glad i å bade har vi Flåtaviken som har fått en nylig oppgradering, vi har Solviken camping, og for ikke å snakke om "Guleberget", som ligger en fem minutters gange fra Engelsviken Sjøhus.

Fra "Guleberget" kan man se helt over til Tønsberg, og skal vi tro Gran Andersen så er berget en perfekt plass for et kveldsbad og en hyggelig piknik med noe godt i glassene.

Lokalt arkitektkontor hjelper deg med interiøret

Det er Studio Gran Interiørarkitekter som står for interiøret i leilighetene. Arkitektkontoret består av tre interiørarkitekter og har kontorlokaler i Fredrikstad.

Arkitektene kan fortelle at de har latt seg inspirere av natur og hav under utformingen av leilighetene. Alle leilighetene kommer med énstavs lys eikeparkett i nordisk stil som fanger det naturlige lyset fra vinduene. På badet har de valgt varmere toner for å gi deg en ekstra lun og god start på dagen.

Se hvor fint det blir på Engelsviken Sjøhus: