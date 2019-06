Boligfeltet Granåstoppen: – Vi falt pladask for takhøyden og vinduene

Rimeligere priser

Og de neste årene vil det bli spennende å følge utviklingen på Granåstoppen.

Petter Andre Aure i PROA Lillestrøm.

– Det er et boligfelt som i realiteten starter helt fra null. Det har blitt solgt selvbyggertomter, men nå selges det ferdige boliger i forskjellige størrelser, sier Petter Andre Aure i PROA Lillestrøm.

Han er eiendomsmegler, og selger boliger for Bakke AS. Han forteller at Fetsund er et spennende område med fantastiske turmuligheter og rekreasjonsområder. I tillegg har Fetsund en annen fordel.

– Prisene her er vesentlig lavere enn i områdene som ligger nærmere Oslo, sier han.

Av de kjedede eneboligene som er tilsvarende den Martine og Joakim bor i, er det nå tre ledige igjen.

– Fordelen med å kjøpe en nybygget bolig er blant annet garantien på fem år. I tillegg får man helt nøkkelferdige boliger fra Bakke,, der uteområder er opparbeidet og hvitevarer er inkludert. Med Bakke skal du som kjøper kunne flytte rett inn og få en komplett bolig fra dag én, sier Aure.

