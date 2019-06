Blusestep hjelper deg med økonomien: - Hun gråt av lykke og takket for hjelpen

Tusenvis av nordmenn sliter med å få lån og refinansiering i tradisjonelle banker grunnet betalingsanmerkninger, inkasso-saker, forbruksgjeld og andre forhold. Dette kan gjøre det vanskelig for mange å få boliglån og annen lånehjelp i tradisjonelle banker.

Om du er en av dem som har slike utfordringer, kan Bluestep være løsningen. De skiller seg ut fra de tradisjonelle bankene ved å fokusere på fremtidige økonomiske muligheter fremfor å bare se på kundens historikk. Det gjør at de kan tilby lån til flere, når andre banker ikke kan.

Kundeansvarlige hos Bluestep, Kehal Tahvili og Sindre Burheim Johnsrud, er to av dem som hjelper nordmenn i økonomisk uføre.

- Her om dagen var det en kunde som ringte meg og går av lykke for at vi hadde hjulpet henne med å få et normalt liv. Da blir jeg veldig glad og takknemlig for at jeg har denne jobben, forteller Kejal Tahvili.

Annerledes enn en vanlig bank



Bluestep skiller seg fra en tradisjonell bank på mange måter. Hos en vanlig bank kan det for eksempel ofte være vanskelig å refinansiere boliglånet dersom du ikke har en fast jobb. Hos Bluestep har man større fleksibilitet enn i mange andre banker, og det kreves ikke at du har fast ansettelse for å få boliglån. Det er for eksempel flere vikarer, selvstendig næringsdrivende, deltids- og prosjektansatte som har boliglån i Bluestep.

– I en tradisjonell bank kan skjebnen din være avgjort på forhånd fordi låneprosessen ofte er automatisert. Hos Bluestep får du isteden personlig kontakt med en erfaren kundeansvarlig som hjelper deg å kartlegge din økonomiske situasjon og finne den beste løsningen, sier Sindre Burheim Johnsrud og fortsetter:

– De fleste som kontakter oss har ikke så god oversikt over sin økonomiske situasjon, og det første vi bidrar med er å gi dem den oversikten. Det er viktig å påpeke at målet vårt alltid er å gi våre kunder en bedre økonomisk hverdag. Vi spør alltid om du har forsøkt å få et lån hos en tradisjonell bank, og har du ikke det, starter vi der.

Mange forskjellige kunder

Burheim Johnsrud og Tahvili forteller at kundebasen består av mennesker i alle aldre og samfunnslag. Fellesnevneren er at mange har opplevd uforutsette hendelser i livet som har gjort ting utfordrende økonomisk.

– Det er unge og gamle, gifte eller fraskilte, de kan være lavtlønnede eller ha veldig høy lønn. Som oftest har de hatt hendelser i livet som sykdom eller skilsmisse. Det de ofte har til felles er at de har vært litt for optimistiske og har mistet overblikket over økonomien sin, forteller Tahvili.

9 av 10 som får hjelp fra Bluestep, får redusert sine månedsbetalinger. For mange kan det handle om tusenvis av kroner hver måned, penger som gjør at de kan se lyset i enden av tunnelen og komme videre.

– De fleste av våre kunder er bare vanlige mennesker som har flere ulike lån hos mange kreditorer, der de fleste har betydelig høyere rente. Der er det store kostnader som kuttes. Jeg snakket med en kunde senest i dag som betalte 20.000 kroner hver måned til seks ulike kreditorer. Etter at vi refinansierte lånet ble månedsbetalingene omtrent 5000 kroner. Det utgjør en enorm forskjell, og det er penger som gjør at man får til å leve et vanlig liv, sier Kejal Tahvili.

- Ta kontakt med oss for å se om vi kan hjelpe

De to kundeansvarlige ber personer som kan trenge hjelp med økonomien ta kontakt med Bluestep for å se om det er noe de kan gjøre for dem.

- Vi forstår at det kan være vanskelig, men ta gjerne kontakt med oss. Din situasjon ligner mest sannsynlig på mange andre sin, og vi møter på disse hver dag hos Bluestep. Vi dømmer ingen, og er her for å hjelpe de som har det tøft. Privatøkonomi er tabubelagt tema og kan være vanskelig å snakke om, men å be om hjelp er det eneste som nytter, råder Burheim Johnsrud og Tahvili.

Effektiv rente i henhold til Forbrukertilsynets retningslinjer for markedsføring av boliglån er 7.1% ved et lån på 2 millioner over 25 år, kost kr 1.958.735, totalt kr 3.958.735.