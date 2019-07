Bli kjent med Aud

Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Hamar har invitert til familiefrokost.

- Kom inn, kom inn. Dere får se om dere får plass til skoene deres i gangen. Det er litt kaotisk der, ler Aud Riseng.

Aud har viktigere ting å holde på med enn å strigle huset til enhver tid. Det er viktigere med hygge, varme og god stemning.

- Jeg aner aldri hvor mange vi blir til frokost. I dag ser det ut som vi blir 3…

Før hun har fått fullført setninga, forsvinner yngstesønn Sivert ut døra, og det blir bare Aud og ektemann Einar igjen.

6 barn og 2 hunder

Til sammen består familien av 6 barn og 2 hunder. Noen av barna har flyttet hjemmefra, men svigermor bor i sokkeletasjen.

Av natur er Arbeiderpartiets ordførerkandidat en ryddig systematiker med en ørliten hang til morragrettenhet. Det er personlighetstrekk som har blitt utfordra i møte med den moderne storfamilien.

- Hvordan er jeg om morran, Einar?

- Du har blitt bedre, ler ektemannen.

Utenfor komfortsonen

Hjemmebakt brød, juice, brunost, salami og kaviar. Få ekstravagante vaner i matveien. 52-åringen foretrekker det sånn.

- Jeg er meget tradisjonell i matveien. Kvier meg fælt for å smake noe jeg ikke har smakt på før – i sterk kontrast til at jeg bestandig liker å prøve nye ting på alle andre måter, forteller Aud.

Her er en 6 ting Aud har gjort som i utgangspunktet er utenfor komfortsonen:

Tok med seg flyskrekken sin og var med i et mikrofly på en halsbrekkende tur over Hamar og Vang. Alt for å fram historien om hvor viktig det er å bevare Hamar flyplass. Gått Birkebeineren på under 6 timer. Solgt Tupperware på homeparties, og ble en gang månedens selger i Finnmark. Løpt med OL-fakkelen. Sunget i band. Og ikke minst; takket ja da hun, uten politisk erfaring, ble spurt om å stille som Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Hamar.

- Jeg vil bli ordfører fordi jeg vil være med å bygge framtidas Hamar og gjøre kommunen bærekraftig for neste generasjoner. Jeg er opptatt av utvikling, arbeidsplasser og at folk skal få leve det gode liv - uavhengig av hvem du er.

Fra trange kår

Historien om Aud er en av mange historier om hva Arbeiderpartiet har betydd for Norge:

Selv om du kommer fra trange kår, så er alle mennesker like mye verdt. Alle fortjener like muligheter. Likeverd. Likestilling. Velferdssamfunnet. Alle skal med. Slik har ikke samfunnet alltid vært.

Det har slett ikke vært noen selvfølge, men noen tok kampen. Det har Aud nytt godt av, og det er hun takknemlig for.

Naturlig å føre kampen videre

For 52-åringen er det naturlig å føre kampen videre.

10 løfter fra Hamar AP Gode og trygge velferdstjenester i kommunal regi og motarbeide privatisering Vi skal øke den gjennomsnittlige stillingsandelen i kommunale omsorgsyrker fra 61,2 % til 70 % Innføre Aktivitetsskole på barnetrinnet Ha sosiallærere og helsesykepleiere i alle skoler for å ivareta sårbare barn som i perioder trenger ekstra støtte (Hamarhjelpa) Etablere utstyrsbibliotek og styrke frivilligheten økonomisk Bygge ny turnhall/flerbrukshall. Hamar skal jobbe for å bli sykkelby nummer 1 i Norge Bygge bofellesskap for eldre i Øvre Vang Forby bruk av unødvendig plast i kommunen Utvikle Hamar flyplass for å skape flere arbeidsplasser og ivareta god beredskap

- Jeg er ikke født med noen sølvskje i munnen. Jeg kommer fra en arbeiderklassefamilie. Faren min hadde bare 7 års skolegang. Det gjør inntrykk når han forteller om barndommen sin. Han og broren, det var bare et år mellom dem, måtte gå på skolen annen hver dag fordi familien bare hadde et par sko i den størrelsen. Og dette er foreldrene mine jeg snakker om, det er ikke noe som skjedde for flere hundre år siden.

Kontrasten er stor til hennes eget liv. Sivilingeniørutdanning, en master i ledelse fra BI. En lang karriere som toppbyråkrat i Statens vegvesen. Om hun ikke velges som ordfører, blir hun den første samferdselssjefen i Innlandet fylke fra 1.1.2020.

- Hvordan er du som person?

- Jeg vil beskrive meg selv som energisk, kreativ og saklig. Jeg er glad i folk, og har respekt for alle. Uansett hva du har gjort tidligere, så er det noe godt i alle. For meg er alle er like mye verdt.

Opptatt av samarbeid

Aud Riseng er ingen typisk karrierepolitiker. Hun er beviselig dyktig på å få ting gjort, og er mye mer opptatt av samarbeid og gode resultater enn det politiske spillet og det å vinne på bekostning av andre.

- Hvilken retning vil du ta Hamar i?

- I dag styres Hamar av et borgerlig flertall. I Arbeiderpartiet ønsker vi å ta Hamar i en annen retning. Vi ønsker ikke privatisering av omsorgstjenester, vi ønsker mer frivillighet, vi har et miljø- og klimafokus og vi ønsker at flere heltidsstillinger. Det vil gi forutsigbarhet, trygghet og bedre tjenester.

- Mange politikere er flinke til å prate. Hvordan er gjennomføringsevnen din?

- Jeg er en gjennomfører. Jeg hater at ting er halvferdig, det har jeg nesten tvangstanker på. Når jeg har begynt på noe, må jeg gjøre det ferdig.

Slik kobler Aud av

Arbeidskapasiteten er høy, men desto viktigere er det å kunne koble av. Auds favoritter er turer med hundene på Domkirkeodden, lange turer både sommer og vinter i Vangsåsen og det enda mer kortreiste lysthuset hjemme i hagen.

Der tar jeg med meg en kopp kaffe og hører på gamle Jon English-plater. Det er lykke. Hamar er fantastisk. Jeg skal bo i Hamar resten av livet. Det er plassen for meg.