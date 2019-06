Beste pizzaen i byen!

Best Pizza

Siden 1970-tallet har nordmenn hatt en forkjærlighet for pizza. Med tanke på at det egentlig bare er flatt brød av gjærdeig, dekket med tomatsaus og fyll og stekt i ovnen, så er det litt merkelig at den italienske retten har blitt så populær.

Ghassan Hussein Hage-Ahmad, eier og daglig leder av Best Pizza på Tjøme, synes ikke det er merkelig i det hele tatt.

– Det er jo klart våre pizzaer er populære. De smaker jo utrolig godt. Fordi de er laget av meget gode råvarer og ekte ost, smiler han og setter nok en pizza inn i ovnen.

For de åtte ansatte på Best Pizza er det nok å gjøre. Bestillinger på amerikansk italienske pizzaer strømmer inn på kjøkkenet. Servitørene løper ut og inn. Duften av nystekt pizza sprer seg utover i lokalet, hvor Tjømes fastboende og sommergjester sitter og venter på maten.

Ghassan har lang erfaring med den italienske retten, som opprinnelig kommer fra Napoli. Nå er det 27 år siden han bakte sin første pizza. Det var helt tilfeldig at det var restaurantbransjen han endte opp i.

– Jeg kom til Norge fra Libanon i 1986. Etter å ha flyttet litt rundt så endte jeg opp i Vestfold. Jeg fikk praksisplass på Mama Rosa i Tønsberg og så lærlingplass. I 1993 fikk jeg tilbud om å ta over Best Pizza her på Tjøme. Da måtte jeg si ja, forteller han.

Ghassan Hussein Hage-Ahmad driver den populære restauranten Best Pizza.

Finn din favoritt!

Ghassan stortrives på Tjøme, spesielt om sommeren. Når sommergjestene har ankommet innebærer det hektiske dager.

Hele dagen er det en jevn strøm av kunder som ankommer. Enten skal de spise i restauranten eller hente pizza med hjem til middag eller ned i båten. Best Pizza tilbyr også take away, som er populært hele året.

Det er nok å velge mellom på menyen. I tillegg til pizza er det kjøtt- og kyllingretter, noe sjømat og dessert. Blant smårettene kan du velge kebab, salat eller hamburger. Ingen går sultne etter endt besøk!

Hos Best Pizza er det ingen pizzaer som det selges mer av enn andre. Alle besøkende finner sin favoritt. Med 25 ulike amerikanske pizzaer, skal det mye til for ikke finne noe du liker. Du kan selvfølgelig også ta vekk og legge på fyll etter ønske.

Ladeg friste av vår velsmakende meny!

Hemmeligheten bak den gode pizzaen ligger i råvarene. Ghassan legger til at også lang erfaring er en del av oppskriften.

– Men hjemme er det alltid kona mi, Nehmat, som lager mat. Hun er en mye bedre kokk enn meg, humrer pizzabakeren.

Restauranten har også full skjenkebevilling. Hver fredag utvider Best Pizza åpningstiden til klokken 02:00 og blir en bar. Noen ganger er det også underholdning hvor lokale band stiller opp.

– Band er viktig for de er med å skaper stemning og atmosfære. Nå skal vi pusse opp og utvide lokalene slik at vi kan satse mer på underholdning. Det er viktig å la lokale band slippe til, sier Ghassan.

Nok en perfekt stekt pizza kommer ut av ovnen!

Både Best Pizza og Ghassan er velkjente navn på Tjøme. Han er som regel alltid til stede i restauranten og ønsker velkommen.

– Gjestene er som familie. Her skal alle føle seg velkommen. Det er også veldig gøy å se at noen av våre første gjester, fra 1993, kommer tilbake fortsatt. Men nå har de med seg barna sine, ler han.

Også de ansatte er som en del av familien. Flere av de som jobber på kjøkkenet har vært der i mer enn 15 år. Det er et sikkert tegn på at de trives på arbeidsplassen.

Den drevne pizzabakeren synes det er alle tiders på Tjøme. Han understreker at alle tar vare på hverandre. Ikke minst setter Ghassan pris på at de er lojal og velger Best Pizza når de skal kose seg ute eller nyte en pizza hjemme.

– Også sommergjestene kjenner oss. De finner veien, og det er koselig, avslutter han.

Med sin beliggenhet midt i sentrum av Tjøme, stor uteservering, take away og gode pizzaer, er det duket for nok en smakfull sommer hos Best Pizza!