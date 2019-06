Barnas Vestfold

Glade og aktive ferieminner

Skulle himmelen åpne seg, eller en rett og slett trenger å komme seg unna sola så er det lekeland, trampolineparker, nyåpnet klatrepark under tak, bowling og bademuligheter, for ikke å snakke om utstillinger og aktiviteter som vekker nysgjerrighet og interesse på museene.

Det er en grunn til at så mange barnefamilier velger Vestfold som sted for sesongcamping. Her er det lett å fylle sommerukene med glade og aktive ferieminner som hele familien kan glede seg over.