Bare rør i hverdagen

Rørleggernes historie strekker seg helt tilbake til antikkens tid. Historien om Hvaler Rørleggerservice er ikke like lang, men den er imponerende nok.

Rørleggeventyret begynte i 1971, hjemme i garasjen til Arvid Svennes. Han har akkurat bestemt seg for å satse på rør, vann og avløp. Så pakket Arvid utstyret sitt og flyttet til den nedlagte landhandleren på Skipstad. I 2005 ankom de nye lokaler i Ødegårdskilen hvor de holder hus den dag i dag.

Interessen for en rørete hverdag videreførte Arvid til sønnen Rune Svennes. Han gjorde sin innmarsj da han var 17 år gammel, og har i dag rollen som daglig leder og eier. Med seg på eiersiden har han også Fredrik Amundsen.

Hvaler Rørleggerbedrift utfører alt av tradisjonelt rørleggerarbeid. På oppdragslisten står enkle serviceoppdrag og hele boligprosjekter. Uansett om du trenger hjelp til å reparere blandebatterier, utskiftning av varmtvannsbereder eller installere nytt bad, påtar de seg gjerne oppdraget.

Bedriften har spesialisert seg på terrengtilpassede løsninger for vann og avløp, noe som passer meget godt på Hvaler, hvor det er store variasjoner i landskapet. Maskinparken er tilpasset de fleste typer graveoppdrag. De drevne graverne benytter minigraver og beltedumper med gummibelter i sårbart terreng. I tillegg kommer gravemaskiner, båter, lastebil, traktor med henger, ATV og minidumper. De har også en egen lekter for sjøarbeider og transport av maskin og utstyr. Slikt kommer godt med når det skal graves, installeres rør, avløp og bygges bad på hytter med beliggenhet på øyer.

– En stor del av hverdagen blir tilbrakt i båten for å frakte utstyr til hytter som kun er tilgjengelig med båt. Hytter er jo en naturlig del av Hvaler, så en stor del av kundebasen er hytteeiere, forteller Rune.

Roar sørger for at vannet renner dit det skal.

Rørlegger med komplett pakke

Hvaler Rørleggerbedrift leverer en komplett pakke. De utfører jobben fra A til Å: Fra søknadspapirer til kommunen om byggetillatelse, utgravning for vann og avløp og legging av rør og sanitæranlegg inne i hytta.

For deg som kunde er dette både enkelt, effektivt og trygt siden du kun trenger å forholde deg til én leverandør. Koordinering av eventuelle andre håndverkere står Hvaler Rørleggerbedrift for. Du trenger med andre ord bare glede deg til det nye badet er klart!

I dag er det 23 ansatte samt lærlinger med på laget. Rune og Fredrik er fornøyd med at de er en godkjent lærebedrift. Duoen er samstemt i at lærlingene er viktige for bedriften, både med tanke på fremtiden og utviklingen.

Hvaler Rørleggerbedrift har eksistert i 48 år, og de har opparbeidet seg et solid rykte, med mange faste kunder. Positive tilbakemeldinger gir løft for videre fremdrift.

– De fleste på Hvaler vet hvem vi er, og at vi er til å stole på. Det er alltid en fordel å bruke en lokal bedrift som oss. Det kan jo hende at det oppstår problemer etter at jobben er utført. Da er det greit å ha en lokal håndverker å forholde seg til. En som kommer på kort varsel, sier Rune.

Anne Mette Karlsen minner om at de også har et rikelig utvalg av myke baderomsartikler.

Få inspirasjon til drømmebadet

Rørleggerbedriften har også utvidet konseptet, og tilbyr ikke bare rørleggerhåndverk. Medlemskapet i kjeden Bademiljø førte til at de åpnet en flott butikk på Vesterøy. Her finner du et stort utvalg av alt du trenger til badet. Kunnskapsrike ansatte kommer gjerne med råd og tips slik at du får den beste løsningen for drømmebadet.

– Butikken hadde nyåpning i mars etter å ha gått gjennom en omfattende renovasjon. Nå er den flottere enn noen gang. Hit kan kundene komme for å få inspirasjon og se og føle produktene før de bestiller varene, sier Fredrik.

For to år siden åpnet de også en butikk i Mosseveien i Fredrikstad. Her finner kundene også en komplett pakke; med rørleggerservice og et stort utvalg av varer.

– Vi har alltid hatt et stort marked i Fredrikstad. Med egen butikk og avdeling der kan vi serve beboerne i byen bedre. En stor del av kundekretsen er jo ikke på Hvaler så med egne folk både i butikk og på rørleggersiden så kan nå et større nedslagsfelt. Det er jo alltid kjekt å ha flere bein å stå på, smiler Rune.

Fredrik forteller at selv om det er to separate butikker så er trendene det samme. Det går mye i store fliser, sort interiør og mer farge på veggene. Mange foretrekker gips slik at de kan male én av veggene i en litt sterkere farger, mens de andre veggene forblir hvite.

Prosjektleder Robert Hauer er klar for nye oppdrag i sommer!

Sommersesongen er i gang og Rune og Fredrik merker trykket. Både fastboende og sommergjester trenger hjelp til både små og store prosjekter. Nå er bedriften i fullt arbeid med et vann- og avløpsprosjekt på et hyttefelt på Hvaler.

– Spesielt om våren er det hektisk. Så er det mange som ønsker å starte planleggingen med prosjekter som skal iverksettes til høsten. Vi anbefaler alle å være tidlig ute, både når det kommer til planlegging og bestilling av fagfolk. Vi hjelper naturligvis til med hele prosjektet, fra tegning til bestilling av håndverkere og utføring, forteller Fredrik.

Skulle det skje at uhellet er ute og rørene ikke fungerer som de skal, er ikke Hvaler Rørleggerbedrift langt unna. De tilbyr døgnvakt, og kommer til unnsetning når det er problemer med rør, vann eller avløp.

For hos Hvaler Rørleggerbedrift er god service en selvfølge. Enten du trenger en håndverker eller kommer innom butikkene!