Alltid sommerfølelse med våre kvalitetshytter

Vi skrur tiden tilbake til 1977. Arild Andersen er 23 år, og ansatt i et lite byggefirma. Den unge tømreren har større ambisjoner enn hva firmaet kan tilby, så han legger fra seg hammerne og går til sjefen. Ber om mer utfordrende oppgaver og høyere lønn. Sjefen rister på hodet. Så Arild svarer «det er greit, men da starter jeg for meg selv». Dagen etter kommer sjefen, og informerer om at Arild kan få det han ønsker. Det er for sent: Arild har bestemt seg for å starte for seg selv.

Byggmester Arild Andersen

Slik ble det, og Byggmester Arild Andersen AS ble etablert i 1978. Interessen for håndverksfaget arvet han etter sin far, som var blikkenslagermester med eget firma på Sellebakk. Også her gikk Arild sin egen vei, og valgte tømreryrket. Entusiasmen for tre og bygging har han videreført til sin sønn Jon Petter. Nå jobber far og sønn side om side i firmaet. Både senior og junior er byggmestre. Prøven ble bestått i henholdsvis 1984 og 2005.

– Jeg overtok den daglige driften i 2007. Far er blitt 64 år, men er fortsatt med. Det beste han vet er å ikle seg de blå buksene. Han er fornøyd når han slipper papirarbeid, smiler Jon Petter.

Med seg på laget har de 15 ansatte, med et totalt antall på 17 personer. Siste tilskudd er Jon Petters sønn Marcus, som representerer tredje generasjon.

Marcus er en del av lærlingetrioen, sammen med Petter Gauflå og Joakim Jørgensen.

Jon Petter sitter også i styret for Opplæringskontoret for tømrerfaget i Østfold, og han er ikke i tvil om viktigheten av lærlinger.

– Det er få som velger denne utdanningen, så vi ser absolutt viktigheten av å få lærlingene inn i bedriften vår. Her kan vi forme dem etter vårt høye leveransenivå. Hittil har vi enda ikke sagt opp noen læregutter, sier han.

Som far som sønn! Grunnlegger Arild Andersen (t.h.) har videreført entusiasmen for tømrerfaget til sønnen Jon Petter Andersen.

Håndverkerarbeid i ypperste kvalitet

Byggmester Arild Andersen AS leverer boliger og hytter av ypperste kvalitet. I tillegg til å oppfylle boligdrømmen til lokalbefolkningen, påtar de seg alt innen byggfaget, enten det er rehabilitering eller bytting av vinduer.

– Vi bruker å si at ingen jobb er for liten, men noen jobber for store. Vi kan ikke bygge blokker eller påta oss jobber som innebærer ingeniørutdannelse. Men vi er med på to-, fire- og seksmannsboliger, og om Fru Hansen trenger hjelp til å bytte et vindu, så er vi på plass, forteller Jon Petter med et smil.

I 2003 ble bedriften medlem av Nordbohus-kjeden. Jon Petter legger ikke skjul på at det er mange fordeler å være med.

– Her er vi ikke bare medlem, men medeier. Dermed kan vi være med på fatte beslutninger som har betydning for vår hverdag. I tillegg har vi gunstige prisbetingelser, og det er kjeden som forhandler frem priser på de gode produkter som vi benytter oss av. Ikke nødvendigvis den laveste prisen, men en god og riktig pris for kvalitetsprodukter, og det passer oss, sier han.

På Hvaler har Byggmester Arild Andersens dyktige håndverkere oppfylt drømmen om den perfekte hytte i over ti år.

Jon Petter forteller at det skjer mye på Hvaler og det er spennende å få være med på utviklingen.

– Vi har blant annet opposisjonsavtaler med grunneiere. Noen har en tomt og noen har tre tomer. Så har vi et samarbeid med Stryker Eiendomsutvikling AS. De driver kun med eiendomsutvikling, ikke bygg. Vi prosjekterer boligen og legger den ut for salg. Samarbeidet sørger for at grunneier får solgt og vi bygger, forteller Jon Petter.

Ser frem til å tilbringe sommeren på Hvaler med rehabilitering og bygging av hytter.

Hyttebygningen kan by på litt hodebry

Det kan også være litt utfordringer med tanke på beliggenhet og fremkommelighet. Da kreves en del logistikk og god planlegging for å få materiell og håndverkere på plass.

– Vi har brukt helikopter for å få materiell og elementer frem til flere av hyttene. Enkelte ganger har vi fått en bonde til å kjøre alt utstyret for oss og andre ganger har vi tydd til båt. Ingenting er umulig, sier prosjektleder Knud Knudsen.

Spredd rundt om på Hvaler er det både boliger og hytter utført av Byggmester Arild Andersen. På Kirkøy, Asmaløy, Nedre Utgård, Spjæløy, Utgårdskilen og Vesterøy står resultatet av tømrernes kvalitetsarbeid.

Jon Petter forteller at de har bygd og rehabilitert både hytter og eneboliger. På Spjæløy ble en stor hytte samt annekset totalrenovert: Vinduer ble byttet, vegger og alt innvendig ble revet, det ble bygd nytt kjøkken og bad og utsiden kledd om. Andre hytter har fått nye bad og ekstra soverom.

Nå er Byggmester Arild Andersen i full gang med to eneboliger på Stormmusbrinken på Vesterøya samt flere prosjekter i Utgårdskilen og på Nedre Utgården.

– Vi er en bedrift som bygger kundens drøm. Det gjør vi på to måter: Opposisjon eller ved at kunden har egen tomt, sier Thore Martin Olsen. Han håndterer alt som gjelder salg, administrasjon, kontrakter og byggesøknader.

Knud Knudsen er prosjektleder hos Byggmester Arild Andersen og ser frem til å nye og spennende prosjekter - både når det kommer til eneboliger og hytter.

Kundenes dom er enstemmig

Nordbohus har også en flott katalog, som frister noen og enhver som går med drømmen om å bygge bolig. Her er det nok å velge blant. Finner du ikke akkurat det huset du vil ha, er det bare å ta kontakt med en av bedriftens selgere. Bedriften samarbeider med en rekke dyktige arkitekter, som gjerne tegner huset etter dine ønsker og behov.

– Arkitektene vi har tilgang til gjennom Nordbohus tegner, vi bygger. Så enkelt er det, sier Jon Petter entusiastisk.

På Hvaler bygger det veletablerte firmaet en blanding av den litt nostalgiske Hvaler-stilen og det moderne. Hus og hytter i nærheten av sjøen ønsker naturligvis å kunne utsikten, som betyr store vinduer. Innover på øyriket er det de klassisk hvite hyttene som står på ønskelisten.

For de ansatte er det viktigste at kundene er fornøyde – uansett om jobben er stor eller liten. På veggen på kontoret henger fire diplomer, som viser at firmaet har lykkes med filosofien sin. I 2013 vant de prisen "Nordbohus’ beste på kundetilfredshet". I 2015 hang de opp nok en diplom, med tittelen "Norges mest fornøyde boligkunder". De har også vært blant topp tre de siste årene. Her er det svært små marginer som skiller mellom første- og andre plass, og Jon Petter er fornøyd med å være på pallen.

Resultatene er basert på Prognosesenterets månedlige undersøkelser blant boligkunder.

– Vi er ekstremt stolte over det arbeidet vi har gjort for å komme helt til topps i disse kåringene. De siste årene har det blitt mer bevissthet hos bedriftene rundt om, så alle jobber målrettet, sier han.

Ifølge Prognosesenteret er Byggmester Arild Andersen AS det eneste firmaet som har økt kundetilfredsheten fra overtagelse til første års befaring.

Bevis på at kundene står i fokus og er fornøyd med Byggmester Arild Andersen på alle måter: Knud Knudsen (t.v.), Jon Petter Andersen, Arild Andersen, Thore Martin Olsen og Morten Larsen viser frem diplomer fra kåringene.

Det er ikke bare på prosjektene Jon Petter og Arild stiller høye krav. Internt i bedriften vektlegges det at medarbeiderne skal være fornøyd og trives. Det gjelder alt fra utførelse av arbeid, fremtreden, lønn og forsikringsavtaler.

– Vi har aldri hatt permitteringer, og det akter vi å fortsette med. Det er medarbeiderne som er grunnpilaren i bedriften, og det er viktig at de trives, understreker Jon Petter.

Med over 400 000 hytter på landsbasis er hyttelivet særegent for Norge. Vi nordmenn elsker hyttelivet – og mange drømmer om den perfekte hytten, med idyllisk beliggenhet ved sjøen eller gjemt inne blant trærne.

Enten du ønsker en tradisjonell hytte, en moderne hytte som kan brukes som helårshytte, tomt eller rehabilitering av hus eller hytte, er

Byggmester Arild Andersen klare for jobben. Byggmester Arild Andersen AS har levert tømrerarbeid, hytter og boliger av ypperste klasse i over 40 år. De har den rette innstillingen, kunnskapen og tømrerne.

Det varer nok ikke lenge før det kommer et nytt diplom på veggen…

