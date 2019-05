75 år og 24 solcellepaneler på taket: Nå er Jan Eilert og Inger Marie sine egne E-verksjefer

– Det blir veldig moro å se neste strømregning! Nå har jo det fine vårværet kommet, og sola har vært mye fremme, stråler Inger Marie Karlsen.

Hun og mannen Jan Eilert valgte før jul i 2017 å installere hele 24 solcellepaneler på taket på huset i Skjærviken.

– Vi har alltid vært miljøbevisste, og har blant annet kildesortert i flere år. Oljefyren kastet vi ut for en stund siden, forteller de to.

Så kom tanken om solcellepanel. Lysten til å produsere egen strøm vokste, og de tok kontakt med Smart Energi og Torbjørn Aasen.

– Torbjørn tok tak, og etter vi bestemte oss gikk det slag i slag. Det tok bare to dager å sette opp alt sammen. Vi synes hele prosessen har vært en veldig ryddig affære, og har følt oss godt ivaretatt av Torbjørn og Ronja i Smart Energi, skryter Jan Eilert.

Følger egen produksjon

Jan Eilert og Inger Marie storkoser seg med å følge med på egen strømproduksjon.

– På morgenen, rundt sju-tiden, så kan jeg se at anlegget våkner til liv og produserer. Det behøver ikke være strålende sol heller, det holder med en liten sprekk i skyene, forteller Jan Eilert ivrig mens han viser frem måleren som har fått plass på vaskerommet.

Enda morsommere synes de to det er å følge med på appen, enten på smarttelefonen eller på nettbrettet.

– På solfylte dager kan vi se at vi lager veldig mye strøm, da er store deler av denne grønn, forklarer de og peker på måleren som minner om speedometeret i bilen. Den måler hvor mye strøm huset bruker totalt, og hvor mye som produseres.

Finn ditt hus i Smart Energi sitt solkart og se hvordan du kan produsere din egen strøm HER.

Solcellene smitter

Anlegget pensjonistparet i Skjærviken har installert dekker omtrent 60 kvadratmeter på taket. Torbjørn Aasen i Smart Energi anslår at de kan redusere strømregningene sine med omlag 25 prosent.

I tillegg vil strømmen de ikke bruker selv selges til 80 øre per kwh.

– Vi så at i 2017 har det på landsbasis vært en tredobling i antall solgte solcelleanlegg, sammenlignet med året før. Dette blir mer og mer populært, sier Torbjørn og legger til:

– Det har også en voldsom smitteeffekt. Nå har vi solgt en del anlegg i Skjærviken etter Jan Eilert og Inger Marie installerte sitt.

Kortreist strøm

For Jan Eilert og Inger Marie handlet dette i hovedsak om miljøbevissthet. De har kun gode ord å si om prosessen med Smart Energi og Torbjørn.

Spørsmål? Kontakt Smart Energi i dag for mer informasjon. Vi kommer gjerne på befaring for å se på mulighetene til å produsere din egen strøm. Epost: kontakt@smartenergi.com Tlf: 987 02361 Åpningstider: mandag til fredag 08:00 - 17:00 Besøk oss også på nett!

De fikk hjelp til å søke støtte hos Enova, noe de også mottok.

– Dette føltes mer riktig enn å ha penger i banken. Vi ser på det som en investering, både for huset, for oss og for miljøet, konstaterer Jan Eilert.

Torbjørn sammenligner det med interessen mange har for kortreist og lokal mat og produksjon.

– Jeg pleier å si at det er litt som å hente poteter i hagen og koke til middag. Det føles jo veldig bra! Det er på samme måte med strømmen. Det føles veldig godt å bruke strøm man har produsert på sitt eget tak. Og det er godt for miljøet. Èn kilowattime produsert her, betyr èn kilowattime mindre kullkraft i verden.