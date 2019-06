20 år med ”verdens beste pizza”

Vertshuset Skjærhalden

Duoen Torild Sørensen og Fredrik Eriksen er ansvarlig for mette og fornøyde gjester, god stemning, masse underholdning og quiz- og temakvelder hele året. Begge har stilling som daglig leder og eiere. De to jobbet sammen på den gamle pizzaen i Skjærhalden. Da de fikk mulighet til å starte opp sammen i 1999, var de ikke sene om å ta sjansen. Det har de ikke angret på!

Nå er det altså duket for 20 års jubileum. Dato for feiringen er 17.august.

– Vi ville ikke ha en stor markering midt på sommeren, så da ble det 17.august. På den måten kan vi også få med lokalbefolkningen, som er en av de viktigste årsakene til at vi eksisterer, smiler Torild.

Det er bare å notere datoen. Da er det nemlig duket for folkefest på Skjærhalden torg. Alle er velkomne; små og store, gamle og nye gjester, samarbeidspartnere, fastboende og sommergjester. På programmet står musikk, underholdning, arrangementer for små og store – og god mat. Naturligvis.

Torild forteller at de akter å dele opp dagen slik de deler opp hverdagen på Vertshuset. Om dagen er de en pizza- og familierestaurant. Om kvelden er det pub, bar, høy trubadurfaktor og høyt under taket. Når barna har lagt seg, er det voksentid på Vertshuset.

– Vi deler opp markeringen akkurat slik vi gjør i restauranten. Familien i fokus på dagtid og de voksne om kvelden. Forskjellen er bare at vi flytter alt sammen ut av restauranten og til torget, sier Torild.

Hun har 36 års erfaring fra bransjen, og Fredrik 25 år. Det er med andre ord mye kunnskap samlet under ett tak.

Tordis understreker at de ikke hadde klart dette uten sine fantastiske medarbeidere.

Lunsj, middag eller lønningsfest - pizza er en sikker vinner!

Et viktig samlingspunkt gjennom året

Nå som sommersesongen er i full gang, er det duket for hektiske dager. Både ferierende og fastboende finner veien til brygga og gleder seg til det som av mange omtales som ”verdens beste pizza”. I juli står iherdige kokker ansvarlig for å lage rundt 300 pizzaer om dagen. Ikke rart at Vertshuset har fått streng beskjed om ikke å gjøre noe med konseptet og pizzaen sin.

– Det er jo litt morsomt at uansett hvor man er og kommer i snakk med noen som hører at du er fra Hvaler så spør de om du har vært på Vertshuset og spist ”verdens beste pizza”, ler Torild.

Vertshuset er mer enn bare pizza. Den veletablerte restauranten er nærmest blitt en institusjon på Hvaler. Hit kommer både fastboende og ferierende for å slappe av, spise godt, nyte noe godt i glasset, slå av en prat eller la deg underholde av de mange trubadurene.

Selv om sommeren er høysesong så er det liv på Vertshuset året rundt. Det er øyrikets samlingspunkt. Når vintermørket har senket seg over Hvaler, vinden herjer rundt hushjørnene og det skummer hvit på havet, er Verthuset stedet å gå til. Her inne er det lunt og stemningsfullt, og alltid noen å slå av en prat med.

Trivsel med venner og god mat! Nystekt pizza er aldri feil i sommervarmen.

– Ingen tvil om at vi er et samlingspunkt, enten det er venner eller enslige som ønsker å komme seg ut litt. Vi er en viktig brikke i nærmiljøet, og Hvaler hadde vært litt fattigere uten oss. Vi setter pris på alle våre gjester, og det er spesielt de fastboende som sørger for at vi er kommet hit vi i er i dag, forteller Torild.

De har et fast antall på rundt 40 stamgjester. Torild smiler og forteller at det er disse menneskene som fungerer som markedsføring om sommeren. Når førstegangsreisende kommer til Hvaler er det ikke alltid like lett å vite hvor de skal spise. Så ser de at det sitter mange mennesker som hygger seg på Vertshuset – og da kommer de for å stilne sulten.

– Folk trekker folk, så lokalbefolkningen hjelper oss i hverdagen, sier en fornøyd daglig leder.

Gjennom hele året sørger de for at fastboende har et tilholdssted hvor alle er velkomne. Annenhver fredag fra september til midten av juni er det pub-quiz. I juli og august utvides tilbudet til å inkludere søndager og onsdager også.

Gjennom hele året er det trubadurer som lager god stemning hver fredag og lørdag. I sommermånedene utvides tilbudet til fem dager i uken.

– Det er veldig hyggelig å se den yngre generasjonen slå seg ned ved bordet sammen med 80-åringene og høre praten gå på tvers av generasjonene, legger Fredrik til.

Her kan du se årets program slik at ikke går glipp av moroa!



Nyt varm pizza og iskald drikke til kjente og kjære sommermelodier på Vertshuset.

Kvikksølvet i termometeren har bikket 30 grader. Solen skinner på en skyfri himmel og lyden av båter som ankommer bryggen er herlig bakgrunnsmusikk. Det er barnelatter og jubel over isen som kommer på bordet. Duften av nystekt pizza sprer seg utenfor restaurantens gjerder når servitørene ankommer med Bonden, Fredriks, Sterk som F.. og Pizza Skjærhalden. Maten skylles ned med kald drikke og praten går lett blant gjestene. Køen av sultne mennesker som venter på et ledig bord går ut i gaten.

Torild og Fredrik tar seg tid til to minutters hvile for å observere det hele. De gleder seg over at de – sammen med dyktige medarbeidere og leverandører – har skapt en samlingsplass på Hvaler.

Du trenger ikke dra langt for å få ”verdens beste pizza”. Det holder med å ta turen til Vertshuset, eller Pizza’en som det heter på folkemunne. Som altså feirer 20 år i sommer!