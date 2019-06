10 begivenhetsfulle år

- Vi tok over en butikk som hadde en omsetning på mellom 4 og 5 millioner. En god, gammeldags fargehandel. Vår visjon har hele tiden vært å skape en naturlig plass å starte når man skal pusse opp, renovere eller bygge nytt. Vi har jobbet hardt mot proffmarkedet, og prøvd å finne en retning å gå som vi følte var rett. Selvfølgelig med litt korrigeringer underveis, forteller Mats Arnøy, som sammen med Eivind Liljebakk er eierne av Lindahl AS.

- Det har vært både opp og nedturer. Sånn er det å drive butikk. Men heldigvis har det vært en stor overvekt av oppturer, noe som gjør det morsomt å drive. I dag har vi klart å skape en god relasjon til både kunder og leverandører, som vi selv er fornøyde og stolte med, sier Arnøy.

Etter relativt få år steg omsetningen relativt mye, og Mats og Eivind fikk problemer med å håndtere butikken selv.

- Vi har fått inn både Kristin og Arttu i butikken, så nå er vi 4,5 årsverk inkludert ekstrahjelper. Vi trengte ny inspirasjon og kreative personer inn i butikken. Det har vi fått gjennom de to. De har formet butikken til å bli et inspirasjonssenter, sier Arnøy.

Lindahl AS hjelper deg med alt innen maling, tapet, gulvbelegg, parkett og billakk, og har vært leverandør til en rekke av byens store byggeprosjekter. Rådhuset, utvidelsen av Quality Grand Royal Hotel, Rica/Scandic, Det 4.hjørnet, Nordkraftbygget. Blant mye annet.

- Med interiørdesigner med på laget, og en investering i programvare kan vi også tilby, og har gjort over en tid, en interiørtjeneste av de unike. Ikke nok med at vi kan fargesetting med farger, tapet og gulv - men vi kan også møblere ditt nye hjem, ditt eksisterende hjem, eller det hjemmet du skal selge - i 3D.

-Vi er kjempestolte av byen vi bor i, og er veldig opptatte av en positiv utvikling og forskjønning - så vi forsøker å bidra der vi kan og har kapasitet. Idretten i Narvikregionen sponser vi derfor en hel del, forteller Mats Arnøy.

Lindahl er innenfor fargehandel vel kjent for kunnskap og service.

- Vi syntes på ingen måte vi har gjort skam på dette de 10 år vi har drevet, og vi kommer til å fortsette å bruke disse to nøkkelord som drivkraft og motivasjon for videre drift. Vi takker alle våre gamle og våre eksisterende kunder for de årene som har gått, og den moroa vi har hatt sammen - vi ønsker våre eksisterende og våre nye kunder velkommen til tiden som kommer, sier Mats Arnøy.