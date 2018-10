– Viktig å velge det du er trygg på

– Det er jo ganske mye bedre grep faktisk, sier Alexander Bjerkhoel fra Vinterbro, én av 20 sjåfører som er valgt ut til å teste dekk fra Continental.

Alex kjører vanligvis på piggfrie dekk om vinteren, men nå tester han et sett piggdekk. På en islagt bane i Østersund, merker han raskt hvor godt grep pigger gir på vanskelig vinterføre.

Så får Alex og sjåførmakker Frode Seigen fra Oslo også teste et sett splitter nye piggfrie dekk på den glatte banen, og de blir overrasket.

Se mer av Continentals dekktestere her

Frode Seigen og Alexander Bjerkhoel tester dekk.

– Det er ikke så ofte jeg kjører på is sånn som det er her, men det funka overraskende bra, sier Frode.

Dekktester Frode bor i Oslo, der veiene ofte er saltet, men det kan også være glatt på småveiene. Han har valgt piggfrie dekk.

– Jeg gidder ikke betale piggdekkavgift, fordi jeg bor i Oslo, sier han.

Dette er piggrevolusjonen

Knut Knudsen, produktsjef i Continental.

Piggdekkavgift er én av årsakene til at flere har valgt piggfritt de siste årene. Piggdekk er som kjent mer lokalt miljøbelastende, fordi de bidrar til mer svevestøv og dermed dårligere luftkvalitet.

– Vi tenker på miljøet, men først og fremst tenker vi på sikkerhet. Vi skal utvikle de aller beste dekkene, sier Knut Knudsen.

Han er produktsjef i Continental, det tyske merket som var testvinner både på piggdekk og piggfrie dekk i 2018.

Men Knudsen kan fortelle at Continental jobber kontinuerlig med å utvikle bedre og bedre dekk, også med tanke på miljøet.

Derfor har de utviklet det de kaller en “piggrevolusjon”. En pigg der området rundt piggstiften er endret fra metall til gummi. Med dette blir piggen mer fleksibel og resultatet er vesentlig bedre grep på is.

– Under kjøring tilpasser piggen seg underlaget. Dette fører igjen til langt mindre veislitasje og også mindre svevestøv, sier Knudsen.

Dagens festeteknologi videreføres, det vil si at piggene er «limt» i dekket. Resultatet er at piggene forblir i dekket og pigger som faller ut er redusert til et minimum.

Denne gummipiggen skal revolusjonere det tradisjonelle piggdekket.

Med den nye gummipiggen slites også piggen i samme hastighet som selve dekket, i motsetning til tradisjonelle piggdekk der stiften slites fortere. Den lager også mindre støy.

– Den nye piggen skal testes i markedet kommende vinter og vi har store forventninger til den, sier Knudsen.

Lokale forskjeller kan påvirke valget ditt

Vi bor i et land der årstidene kan skifte fra én dag til en annen, og man kan oppleve svært ulike kjøreforhold på bare noen mils avstand. Derfor spiller flere faktorer inn når du skal velge vinterdekk til bilen, men det første spørsmålet folk stiller seg er ofte: pigg eller piggfritt?

– En god regel er å velge det du føler deg mest trygg på, og vurdere hvilket behov du selv har der du bor og kjører, sier Knudsen.

Norsk vinter kan by på både snødekte veier og våt asfalt, og ikke minst manges største skrekk – rent isdekke. Og det er ikke alltid slik at ditt behov er likt som naboens.

– Ofte velger de som kjører mye på saltede veier og i bynære strøk piggfritt, mens de som opplever mer hardpakket snø og is velger pigger. Men det kan også være lokale forskjeller. Kanskje har man en bratt oppkjørsel hvor det kan lønne seg med pigger, sier Knudsen.

Forskjell på Norden og sentral-Europa

Men pigg eller ei - det viktigste er at du faktisk legger om til dekk som er egnet for vinter når tiden nærmer seg. Å kjøre på sommerdekk når vinterføret gjør sin innmarsj kan være livsfarlig.

– Når man skal kjøpe dekk er det viktig å velge dekk laget for nordiske forhold. De har egenskaper som er langt bedre på norske veier enn dekk laget for sentral-Europa. Det er det viktig å være obs på hvis man for eksempel kjøper dekk på nett, sier Knudsen.

Han presiserer også at det er viktig å skille på sommerdekk og vinterdekk, og ikke falle for fristelsen til å kjøre på såkalte helårsdekk.

– Det er lovlig å kjøre med, men da får man dekk som verken er bra på sommer- eller vinterføre. Det er heller ikke alle helårsdekk som er godkjent for vinterkjøring i Norge, så det er ikke noe vi anbefaler, sier han.

En annen ting man bør være obs på, er også bruken av vinterdekk på sommerføre.

– Piggfrie vinterdekk er ikke beregnet for bruk om sommeren, de har ikke de egenskapene som kreves for sommertemperaturer. Så velg riktige dekk til riktig føre, avslutter han.