– Jeg tror det er veldig få som er klar over dette

– Det er så stor forskjell at jeg aldri i min villeste fantasi hadde trodd det, sier Sylvia Aasvangen fra Hvam på Romerike, én av Continentals 20 dekktestere.

Sylvia og medsjåfør Trine Aas fra Nes på Romerike er to av Continentals utvalgte “Dekktestere". Oppgaven går ut på å teste dekk på både nye og gamle biler på vinterføre i Østersund, og der ventet en skikkelig overraskelse for de to.

Sylvia Aasvangen og Trine Aas fikk seg en overraskelse da de testet dekk

Med nyproduserte vinterdekk med den nyeste teknologien, hadde Sylvia og Trine full kontroll selv på en gammel bil uten moderne teknologi som for eksempel ABS og stabiliseringssystemer.

Med nyproduserte dekk med eldre teknologi på en moderne bil med ovennevnte utstyr, merket de raskt at teknologien i bilen hadde lite å si – dekkene spilte en mye større rolle på vinterføret enn de hadde forestilt seg.

– Jeg tror det er veldig få som er klar over hvor stor forskjell det er. Alle burde teste dette, sier Trine, og Sylvia sier seg enig:

– Man brenner seg fast i det at hvis man har gammel bil så koster man ikke på den noe særlig. Men jeg har i hvert fall lært at den gamle bilen min skal få helt nye dekk!

Skreddersydd for norske forhold

Knut Knudsen, produktsjef i Continental.

Knut Knudsen, produktsjef i Continental, er ikke overrasket over opplevelsen dekktesterne hadde med gamle og nye biler.

– Å ha nye, moderne dekk er viktig uansett hvilken bilmodell du har, og kanskje ekstra viktig på en eldre bil. Du henter ut enda mer av dekkenes egenskaper på en eldre bil som ikke har teknologi som hjelper deg. Men man skal uansett aldri lene seg på teknologien til bilen, sier han.

Continental jobber kontinuerlig med å utvikle og skreddersy dekk til norske forhold, så dekkene gir deg en tryggest mulig opplevelse på vinterføre.

– Vi har alltid hatt fokus på å ha velbalanserte dekk som skal prestere godt på alle føreforhold, og det utvikles stadig nye gummiblandinger og mønstre, opplyser Knudsen.

Nye utfordringer med mildere vær

De senere årene har det særlig vært fokus på at vintrene blir våtere. Klima er mildere, og det er mindre snødekke på veiene. Dette krever andre egenskaper av dekkene.

– Det jobbes kontinuerlig for å videreutvikle og teste, både i laboratorier, på testbaner og ved testing på vanlig vei. Alt med hjelp av høyteknologisk utstyr, og på vått vinterføre har dekkenes egenskaper utviklet seg mye, sier Knudsen.

Continental jobber kontinuerlig med å forbedre teknologien.

Årets testvinner

VikingContact 7 er årets testvinner blant piggfrie dekk.

Satsingen på forskning og teknologi har betalt seg. Continentals nyeste dekk, VikingContact 7, er testvinner på piggfrie dekk både i Dagbladet og i magasinet Motors store dekktest høsten 2018.

– VikingContact 7 er høstens store piggfrie nyhet fra oss. Å vinne tester betyr mye, det er et kvalitetsstempel, sier Knudsen.

Han forteller at Continental satser hardt på utvikling av nye dekk, og de samarbeider også tett med bilprodusentene for å tilpasse seg deres krav for best mulig samspill med bilens teknologi.

– At vi alltid ligger i toppen på vintertester viser at vi har fokus på norske vinterforhold, eller norske vær-dager som vi kaller det, sier han med et smil.

Når bør dekkene skiftes?

– Gamle, slitte dekk kan være kritisk hvis man havner i en farlig situasjon. De gir blant annet dårligere grep ved brems, og kan være forskjell på liv og død, sier Knudsen.

Når du legger om dekkene, er det viktig å sjekke mønsterdybden. Minstekravet for vinterdekk i Norge er 3 mm mønsterdybde, men Continental anbefaler at man bytter dekk ved 4 mm mønsterdybde.

Hvor mange sesonger du kan kjøre på dekkene, avhenger av bruk og lagring.

– En normalbilist kjører kanskje tre sesonger på et sett med dekk, men det er individuelt. Kjørestil og kjørelengde har mye å si for slitasje. Dekkene varer lenger med jevn kjøring og minst mulig brå akselerasjon og brems, sier han.

Slik bevarer du dekkene best mulig

Riktig behandling av dekkene bevarer også kvaliteten. Man bør jevnlig vaske av saltlag og skitt, samt sjekke lufttrykket. Etter sesongen bør man sjekke at det ikke sitter spiker eller andre gjenstander i dekkene.

Gamle dekk blir også hardere med årene, og de mister dermed noe av grepet. Riktig oppbevaring forlenger levetiden, og da eldes kun dekkene når de er i bruk.

Les hvordan du lagrer dekkene riktig her

– Dekkene bør lagres tørt og kjølig, og enten liggende eller hengende på veggen. De skal ikke stå oppreist. Riktig lagring forlenger levetiden, fastslår Knudsen.