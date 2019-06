– Havet er jo grunnen til at vi bor her

Det blir lange dager og uker på jobb i departementet, så når han har fri har Allan det aller best når han er sammen med familien.

– Familien står øverst. Vi er en fantastisk gjeng med samboeren, barna og meg.

Havet!

Allan Ellingsen Alder: 35

Yrke: Statssekretær i Samferdselsdepartementet

Bosted: Bodø

Politisk verv: Statssekretær i Samferdselsdepartementet

Det er ikke bare familien han savner når han er på jobb i Oslo:

– Og så havet, jeg elsker havet! Vi er på båttur så ofte vi kan, og nordlandskysten er fantastisk. Det er jo havet som er grunnen til at vi bor her, sier han med litt stolthet i stemmen.

Den glade statssekretæren beveger seg også i høydemeter, han går ofte i fjellet og har til og med tatt sats og hoppet mellom hornene på den velkjente Svolværgeita.

– Naturen er så viktig, og vi i nord er så heldige som kan bo i det litt urbane men likevel ha naturopplevelsene rett utenfor stuedøra.

Vil egentlig alltid ha det «artig»



For Allan er det viktig å ha det gøy, eller «artig», både på jobb og hjemme.

– Nå skal det sies at alt selvsagt ikke er like gøy alltid, men det meste blir lettere når man ikke er for mye selvhøytidelig. Jeg har en jobb hvor det er viktig at jeg presterer og gjør det som jeg mener er viktigst for folk her i landet, men alvor og gøy trenger ikke å utelukke hverandre, sier han og forteller at det er god stemning på jobb i departementet.

Det er jo mye som er gøy, og det ikke alle vet er at før han flyttet fra hjemstedet var Allan også aktiv i revy- og teatermiljøet i Svolvær:

– Joda, jeg spilte faktisk i en barneteaterforestilling og var med i Svolvær byteaters revy i flere år, det var ei artig tid, forteller han.

– Samferdsel handler om livskvalitet

Som statssekretær i Samferdselsdepartementet er Allan med på å styre samferdselspolitikken i hele landet. Han synes det er utrolig spennende, og fra oppveksten i Lofoten kjenner han godt viktigheten av samferdsel.

– Det er samferdsel som bygger landet, sier han engasjert og fortsetter:

– Alle er på en eller annen måte opptatt av samferdsel, om det handler om sikker skoleveg eller reise til jobb er vi opptatt av veger, buss, tog og fly. Det er spesielt viktig for oss som bor her i nord. Å kunne reise til jobb, besøke venner og famille eller rett og slett ta en ferietur handler om livskvalitet.

Oppvekst i Lofoten

På hjemstedet i Lofoten er Allan mannen fra Kabelvåg som omgås folk i alle lag og aldre, gjerne er sosial med gode venner. Og etter sigende kan han alltid lage fårikål på sparket – uansett sesong. Man blir jo godt kjent i nærmiljøet når man begynner å jobbe allerede som 12-åring.

– Jeg pleide å snike meg ut på kvelden, etter at mamma hadde lagt seg, for å samle glass på den lokale uteplassen. Det var spennende, og mamma visste ingen ting, smiler Allan, som ofte er hjemme på besøk hos familie og venner.

Allan var også ung da han engasjerte seg i politikken, siden han var 14 år har han vært aktiv i FrP, og han ble valgt inn i kommunestyret i Vågan i en alder av 19 år.

– Jeg synes at vi politikere bør være som folk, og ikke opphøye oss selv. Vi skal jo helst legge til rette for at folk selv skal få ta ansvar og avgjørelser i livet sitt, og jeg mener at vi som politikere innimellom blander oss litt for mye i folks hverdag.

Fantastiske muligheter i Nordland

Allan forstår Nordland, han har reist i hele fylket gjennom 16 år. Og han ser muligheter:

– Om vi bor på bygda eller i byen, så har vi fantastiske muligheter. For meg er det viktig å legge til rette for at folk skal få bo og arbeide der de vil. Da er det viktig med samferdsel, gode båtruter og utdanningstilbud. I det siste har de som har hatt ansvaret for båt og busstilbud i fylket gjort noen dårlige valg. Jeg vet at jeg vil bidra til å rette opp i det, og gjøre det enda bedre å bo her.

– Stem fordi det betyr noe

Jeg vil oppfordre alle til å stemme ved høstens valg fordi det faktisk betyr noe. Alt som skjer i hverdagen er politikk. Om det er barnehage, skole, reisen til jobb, gatelys, fritidstilbud eller trygge arbeidsplasser. Da gjør valget en forskjell, og valget er det du som skal ta, oppfordrer Allan Ellingsen.