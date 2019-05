Stadig flere leiligheter bygges i og rundt Kongsvinger. Behovet for enklere og mer lettstelte boliger bare øker og øker, og mange velger vekk eneboliger til fordel for leilighet. Nå bygges det 12 selveierleiligheter på 99 kvadratmeter på solrike Bogeråsen, kun et steinkast fra Kongsvinger sentrum.

Bogeråsen Vil du vite mer om Bogeråsen? Kontakt salgskonsulent i Block Watne, Maj Åstebøl Telefon: 91140849 maj.aastebol@blockwatne.no www.blockwatne.no/bogerasen

– Dette er fine, praktiske leiligheter som passer for mange, fra små familier til eldre som vil kvitte seg med hus og hage og bo mer lettvint, forteller selger i Block Watne, Maj Åstebøl.

Leilighetene blir bygget høyt i terrenget, og får fantastisk utsikt over Glomma og områdene rundt. Boligene blir også universelt utformet, og alle får adkomst fra bakkeplan.

– Det blir trappefri adkomst til leilighetene, og det er store, gode rom med en veldig bra standard. Det har en verdi å vite at dette er en bolig du kan bo i resten av livet, sier Aastebøl.

Fantastiske turmuligheter

Se for deg å våkne til fuglekvitter og lyden av naturen. Nyte en kopp kaffe i morgensolen på den romslige balkongen, med flere kilometers utsikt utover idylliske Glåmdalen. Ta på seg turklærne, pakke en sekk og gå innover til populære Bogerfløyta. Turstien starter bokstavelig talt rett utenfor døra, og byr på flotte naturopplevelser hele året. Her kan man gå, sykle eller spenne på seg skiene om vinteren. Det er også flotte turmuligheter ved Strandpromenaden langs Glomma.

Turstien starter rett utenfor døra, og går i bro over veien.

– Rekreasjonsområdene er veldig fine og passer for alle, så her kan man leve et aktivt liv, sier Aastebøl.

Men i tillegg til den umiddelbare tilgangen til naturen, er du bare et steinkast unna Kongsvinger, som gir deg et pulserende byliv og alt du trenger. Bogeråsen ligger bare fire kilometer fra bysentrum.

– Alle leilighetene får tilhørende garasjeplass, men det er også kort gangavstand til nærmeste bussholdeplass. Bybussen tar deg til sentrum på kort tid. Du er få minutter fra bylivet, samtidig som du kan nyte freden og roen.

Mye for pengene

Maj Åstebøl sier at mange ønsker å bytte ut eldre eneboliger med lettstelte leiligheter.

Den erfarne Block Watne-selgeren har vært mange år i bransjen, og bor selv i Kongsvinger. Hun ser en utvikling der stadig flere ønsker å bytte ut store eneboliger med hage og vedlikeholdet det medfører med lettvinte leiligheter.

– Folk vil ha leiligheter i stedet for hus. De synes det er mye jobb med vedlikehold, og vil heller bruke tiden på reise og andre ting, sier hun.

Det bygges mye i byen og områdene rundt, men Aastebøl forteller at man får mye mer for pengene når man velger å flytte et steinkast ut av sentrum.

– På Bogeråsen får du et større areal og mer for pengene enn til samme pris i sentrum. Og du er likevel rett i nærheten. Du er også nærme veien inn mot Gardermoen og Oslo, samtidig som du slipper byens støy.