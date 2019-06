- Stua lever i beste velgående

Har jobbet i butikken hele livet

Antonsen jobbet tett sammen med foreldrene da de drev butikken, og for han falt det naturlig at han en dag skulle overta driften. Han har jobbet i butikken nesten hele livet.

Før var lokalene enda større, og strakk seg fra Nygaardsgata 23 til 27. Butikken har «krympet» litt med årene, men få tekstilbutikker kan skilte med lokaler på størrelse med de til Stua. Med nesten 700 kvadratmeter får Stua plass til det meste av hva kundene ønsker seg.

- Vi eier jo lokalene selv, noe som er en fordel økonomisk. Vi hadde aldri kunne leid et sånt lokale for eksempel i Torvbyen. Og på grunn av arealet kan vi ha et unikt og stort utvalg, sier han.

Drar på hjemmebesøk

- Vi får høre hver dag av kundene våre at vi har veldig mye fint, og «makan til butikk har jeg aldri sett», sier Anonsen.

Kundene kommer for å kjøpe sengetøy og boligtekstiler av høy kvalitet, og bestiller hjemmebesøk for oppmåling, søm og montering av gardiner og gardinoppheng.

Et populært produkt er båtputene Stua lager på mål. De skjærer skumplast og trekker de i det stoffet man ønsker.

- Båtputer er vi kjent for i Fredrikstad, og kanskje også i hele Østfold. Det finnes jo ikke akkurat butikker for dette på hvert gatehjørne, forteller han.

Nå på sommeren er det også høysesong for innvendig solskjerming. Da drar Antonsen selv hjem til kunden for å måle opp og utføre montering av plisségardiner, lameller, persienner og rullegardiner.

Antonsen tror at utvalg, personlig service, fagkunnskap og lang erfaring hos medarbeiderne i butikken er grunnen til butikkens popularitet. Hos Stua Boligtekstil går det på kundens premisser.

- Vi legger også opp bukser for folk, dersom kundene ønsker det, ler Antonsen, og påpeker at symaskinen står klar i butikken for den som trenger en hjelpende hånd.